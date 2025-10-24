【初期費用0円・月額16,000円～】AIカメラが熊を自動検知・スマホ通知 地域の安全を守る「熊検知AI」をリリース／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手掛ける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2025年10月24日、AIカメラが熊を検知し、スマートフォンにリアルタイムで通知する「熊検知AI」をリリースしました。
全国で相次ぐ熊の出没に対し、地域の安全確保や被害防止を目的としたAIカメラシステムです。
■全国で相次ぐ熊の出没に対応 地域の安全を守る「熊検知AI」とは
近年、全国各地で熊の出没が相次ぎ、住民の安全確保に頭を悩ませている自治体や地域団体が増えています。
そこでトリニティーでは、AIカメラが熊を自動で検知し、スマートフォンに即時通知する「熊検知AI」を開発しました。
AIカメラが熊の姿を検知すると、スマートフォンアプリやメールに出没情報をリアルタイムで通知。
通知を受け取った職員は、現場の確認や出動の必要性をすぐに判断できるため、被害防止に迅速に対応できます。
■ネット環境がなくても使える 電源だけで簡単設置
トリニティーの「熊検知AI」は、SIMルーターを同梱しているため、ネット環境が整っていない山間部や林道付近でも利用可能です。
※内蔵するSIMは、Docomoの回線を利用するものとなります。設置場所がDocomoの電波対応エリアであることをご確認ください。
また、100V電源があれば誰でも簡単に設置できる設計で、ご自身で取り付けることができます。
■設置場所の移動も自由 出没エリアに合わせて柔軟対応
DIYで簡単に設置できるため、熊の出没状況に応じて柔軟に設置場所を移動できます。
季節や出没傾向に合わせてエリアを変更することで、より効果的な対策が可能です。
■検知から住民への注意喚起までをスピーディーに
「熊検知AI」は熊の出没を検知すると、スマートフォンに即時通知するシステムです。
通知を受け取った自治体担当者は、防災無線や掲示板などを通じて、すぐに地域住民へ注意喚起を行うことが可能です。
熊による被害を防ぐには、いち早い情報共有と行動判断が欠かせません。
「熊検知AI」は、そうした地域の安全活動を支援します。
■SDカード録画で最大7日間保存 スマホから映像確認も可能
「熊検知AI」のカメラにはSDカードを内蔵しており、録画データを保存できます。
録画期間は、音声ありで約5日間・音声なしで約7日間。
現場の映像を記録することで、出没状況の確認や再発防止、今後の対策検討にも役立ちます。
※録画日数は、設置環境やカメラの設定状況によって前後する場合があります。
また、スマートフォンからリアルタイム映像だけでなく、録画映像も確認できるため、現地に行かなくても状況を把握できます。
■SIMなし・10GB・30GB・50GBから選べる通信プラン
「熊検知AI」は、SIMなし・10GB・30GB・50GBの4つのプランからお選びいただけます。
利用環境や録画設定（画質・音声の有無など）によって、必要なデータ通信量は異なります。
「どの容量が合っているかわからない」という場合も、導入前にご利用シーンをヒアリングし、最適なプランをご提案いたします。
無駄のない通信量で、安心してお使いいただけます。
■初期費用0円 月額14,000円（税込15,400円）から導入可能
