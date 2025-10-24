kawaiiみきゃん ストア in ハラカドを開催

株式会社エースクリエイティブ

「ユーモアで世界を変える！」をミッションに、愛媛県の地域価値最大化を目指す株式会社エースクリエイティブ（本社：愛媛県松山市北条辻／代表取締役：秋山真哉、以下「エースクリエイティブ」）は、 2025年10月31日～11月5日の期間、「#kawaiiみきゃんストア in ハラカド」を開催いたします。

【開催概要】

イベント名：#kawaiiみきゃんストア in ハラカド

期間：2025年10月31日（金）～11月5日（水）

時間：11:00～19:00

会場：東急プラザ原宿「ハラカド」3F れもんらいふオフィス

住所：東京都渋谷区神宮前6-31-21

アートディレクター千原徹也を起用した本イベントオリジナルビジュアル

MODEL みきゃん

ART DIRECTOR 千原徹也（れもんらいふ）

PHOTOGRAPHER 森山将人

リボン制作 森井耕作

デザイナー 浅田ひかり

イベント開催を記念して、kawaiiみきゃんグッズを発売します。

kawaiiみきゃん

ビッグシルエットフォトT

各M / L 2サイズ展開

販売価格 各3,300円（税込）

kawaiiみきゃん

寒天みかんゼリー

販売価格 各500円（税込）

kawaiiみきゃん

温州みかんジュース

280ml瓶入り

販売価格 800円（税込）

kawaiiみきゃん

トートバッグ

販売価格 1,800円（税込）

kawaiiみきゃん

アクリルキーホルダー

販売価格 500円（税込）

11月3日はみきゃんがハラカドに登場！店頭でお客さまをお迎えします。

＜登場スケジュール＞

12:00～12:30 みきゃん登場（第1部）

14:00～14:30 みきゃん登場（第2部）

18:00～18:30 みきゃん登場（第3部）

※時間は変更となる場合があります。

※14:00～14:30（第2部）には阪田マリンさんも登場予定です。

カフェレストラン「HOW’z（ハウズ）」では愛媛コラボメニューを販売！

商品名：愛媛温州みかん かき氷

愛媛県ミヤモトオレンジガーデンの愛媛産みかんを贅沢に使った、爽やかな酸味が広がるかき氷。

食べ進めるたびに変化するグラノーラの食感が、最後まで飽きのこないアクセントです。

価格：

店内飲食 税込 1,650円

テイクアウト 税込 1,300円

※会場すぐ横（ハラカド3F・れもんらいふオフィス隣）のカフェレストランにて提供。

みきゃんプロフィール

愛媛県イメージアップキャラクター。

2011年11月11日（ワンワンワンワンの日）に誕生し、愛顔（えがお）PR特命副知事として、全国各地で愛媛県のPRを行う。

耳はみかんの葉っぱ、しっぽはみかんの花で、子犬がモチーフとなっている。

チャームポイントはハートの形の鼻とみかんの花のしっぽ。

フォローキャンペーン

イベント会場にてみきゃん【公式】Instagram/X/TikTokのフォロー画面をご提示いただいた方に、 先着で「kawaiiみきゃんオリジナルステッカー」を1枚プレゼントします。

クリエイティブディレクター千原氏、タレント・阪田マリンさんをゲストに迎え #kawaiiみきゃん について語るポッドキャストを収録。

開催日：11月3日(月・祝）

会場：「ハラカド」３階「J-WAVE ARRTSIDE CAST」

千原 徹也

クリエイティブディレクター・映画監督／株式会社れもんらいふ 代表1975年京都府生まれ。

広告（H＆Mや、日清カップヌードル×ラフォーレ原宿他）企業ブランディング（ウンナナクール他）、CDジャケット（桑田佳祐 「がらくた」や、吉澤嘉代子他）ドラマ制作、CM制作など、さまざまなジャンルのデザインを手掛ける。またプロデューサーとして「勝手にサザンDAY」主催、東京応援ロゴ「KISS,TOKYO」発起人、富士吉田市の活性化コミュニティ「喫茶檸檬」運営など、活動は多岐に渡る。そして、ついに長年の夢だった映画監督としての作品「アイスクリームフィーバー」が2023年7月に公開された。2024年春開業、原宿の商業施設 東急プラザ原宿「ハラカド」にれもんらいふを移転させ、新たなプロジェクトに取り組む。

阪田マリン

2000年12月22日生まれ 。23歳

昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼タレント。

数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約33万人。懐かしくも新しい“ネオ昭和歌謡プロジェクト”「ザ・ブラックキャンディーズ」としても活動中。

【阪田マリン Instagram】

https://www.instagram.com/marin__neo80s/

【阪田マリン X】

https://twitter.com/marin_syowasuki

【ザ・ブラックキャンディーズ オフィシャルサイト】

https://theblackcandieeez.jp/









阪田マリンさんは14:00～14:30 みきゃん登場（第2部）にも登場予定！

■関連会社情報

株式会社SUPER MARKIT

「ヒト・モノ・コトの価値を最大化し、ユーモアで新しい可能性を創造したい。」を

ビジョンに、エンタメを活用したマーケティング支援をする会社。

https://supermarkit.jp/

■会社概要

社名：株式会社エースクリエイティブ

設立: 2014年4月22日

資本金： 300万円

代表取締役： 秋山 真哉

所在地：799-2430 愛媛県松山市北条辻1170-7

TEL：050-3152-1821

MAIL : info@acecreative.co.jp

事業内容： マーケティング、デザイン、SNS企画・運用、イベント企画・運営、

オリジナルグッズ企画制作・販売、他