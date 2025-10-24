#kawaiiみきゃん ストア in ハラカドを開催
「ユーモアで世界を変える！」をミッションに、愛媛県の地域価値最大化を目指す株式会社エースクリエイティブ（本社：愛媛県松山市北条辻／代表取締役：秋山真哉、以下「エースクリエイティブ」）は、 2025年10月31日～11月5日の期間、「#kawaiiみきゃんストア in ハラカド」を開催いたします。
【開催概要】
イベント名：#kawaiiみきゃんストア in ハラカド
期間：2025年10月31日（金）～11月5日（水）
時間：11:00～19:00
会場：東急プラザ原宿「ハラカド」3F れもんらいふオフィス
住所：東京都渋谷区神宮前6-31-21
アートディレクター千原徹也を起用した本イベントオリジナルビジュアル
MODEL みきゃん
ART DIRECTOR 千原徹也（れもんらいふ）
PHOTOGRAPHER 森山将人
リボン制作 森井耕作
デザイナー 浅田ひかり
イベント開催を記念して、kawaiiみきゃんグッズを発売します。
kawaiiみきゃん
ビッグシルエットフォトT
各M / L 2サイズ展開
販売価格 各3,300円（税込）
kawaiiみきゃん
寒天みかんゼリー
販売価格 各500円（税込）
kawaiiみきゃん
温州みかんジュース
280ml瓶入り
販売価格 800円（税込）
kawaiiみきゃん
トートバッグ
販売価格 1,800円（税込）
kawaiiみきゃん
アクリルキーホルダー
販売価格 500円（税込）
11月3日はみきゃんがハラカドに登場！店頭でお客さまをお迎えします。
＜登場スケジュール＞
12:00～12:30 みきゃん登場（第1部）
14:00～14:30 みきゃん登場（第2部）
18:00～18:30 みきゃん登場（第3部）
※時間は変更となる場合があります。
※14:00～14:30（第2部）には阪田マリンさんも登場予定です。
カフェレストラン「HOW’z（ハウズ）」では愛媛コラボメニューを販売！
商品名：愛媛温州みかん かき氷
愛媛県ミヤモトオレンジガーデンの愛媛産みかんを贅沢に使った、爽やかな酸味が広がるかき氷。
食べ進めるたびに変化するグラノーラの食感が、最後まで飽きのこないアクセントです。
価格：
店内飲食 税込 1,650円
テイクアウト 税込 1,300円
※会場すぐ横（ハラカド3F・れもんらいふオフィス隣）のカフェレストランにて提供。
みきゃんプロフィール
愛媛県イメージアップキャラクター。
2011年11月11日（ワンワンワンワンの日）に誕生し、愛顔（えがお）PR特命副知事として、全国各地で愛媛県のPRを行う。
耳はみかんの葉っぱ、しっぽはみかんの花で、子犬がモチーフとなっている。
チャームポイントはハートの形の鼻とみかんの花のしっぽ。
フォローキャンペーン
イベント会場にてみきゃん【公式】Instagram/X/TikTokのフォロー画面をご提示いただいた方に、 先着で「kawaiiみきゃんオリジナルステッカー」を1枚プレゼントします。
クリエイティブディレクター千原氏、タレント・阪田マリンさんをゲストに迎え #kawaiiみきゃん について語るポッドキャストを収録。
開催日：11月3日(月・祝）
会場：「ハラカド」３階「J-WAVE ARRTSIDE CAST」
千原 徹也
クリエイティブディレクター・映画監督／株式会社れもんらいふ 代表1975年京都府生まれ。
広告（H＆Mや、日清カップヌードル×ラフォーレ原宿他）企業ブランディング（ウンナナクール他）、CDジャケット（桑田佳祐 「がらくた」や、吉澤嘉代子他）ドラマ制作、CM制作など、さまざまなジャンルのデザインを手掛ける。またプロデューサーとして「勝手にサザンDAY」主催、東京応援ロゴ「KISS,TOKYO」発起人、富士吉田市の活性化コミュニティ「喫茶檸檬」運営など、活動は多岐に渡る。そして、ついに長年の夢だった映画監督としての作品「アイスクリームフィーバー」が2023年7月に公開された。2024年春開業、原宿の商業施設 東急プラザ原宿「ハラカド」にれもんらいふを移転させ、新たなプロジェクトに取り組む。
阪田マリン
2000年12月22日生まれ 。23歳
昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼タレント。
数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約33万人。懐かしくも新しい“ネオ昭和歌謡プロジェクト”「ザ・ブラックキャンディーズ」としても活動中。
【阪田マリン Instagram】
https://www.instagram.com/marin__neo80s/
【阪田マリン X】
https://twitter.com/marin_syowasuki
【ザ・ブラックキャンディーズ オフィシャルサイト】
https://theblackcandieeez.jp/
阪田マリンさんは14:00～14:30 みきゃん登場（第2部）にも登場予定！
■関連会社情報
株式会社SUPER MARKIT
「ヒト・モノ・コトの価値を最大化し、ユーモアで新しい可能性を創造したい。」を
ビジョンに、エンタメを活用したマーケティング支援をする会社。
https://supermarkit.jp/
■会社概要
社名：株式会社エースクリエイティブ
設立: 2014年4月22日
資本金： 300万円
代表取締役： 秋山 真哉
所在地：799-2430 愛媛県松山市北条辻1170-7
TEL：050-3152-1821
MAIL : info@acecreative.co.jp
事業内容： マーケティング、デザイン、SNS企画・運用、イベント企画・運営、
オリジナルグッズ企画制作・販売、他