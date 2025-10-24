エヴァンゲリオン30周年記念展「ALL OF EVANGELION」、福岡会場チケット情報公開！

株式会社西日本新聞社(C)カラー／Project Eva. (C)カラー／EVA製作委員会 (C)カラー

国内外で人気を誇る『エヴァンゲリオン』シリーズは、1995 年10 月4 日にTVシリーズ『新世紀エヴァンゲリオン』が放送開始となり、2025 年で30 周年を迎えます。

本展では、これまでまとまって展示されてこなかったTVシリーズの色鮮やかなセル画や、

緻密に描かれた原画・設定など、作品の根幹にかかわる制作資料を展示します。

さらに、新劇場版シリーズで採り入れられたデジタル制作資料も初展示。

今もなお世界で愛される『エヴァンゲリオン』シリーズの魅力を、耳と目と脳で感じる“祝祭”の中でご紹介します。

【展覧会概要】

■名 称 ：30 周年記念展「ALL OF EVANGELION」

■会 期 ：2026 年1 月24 日（土）～3 月15 日（日）

■時 間 ：9：30～18：00（入場は17 : 30 まで）

■休 館 日 ：火曜日 ※火曜日が祝日の場合開館し、翌平日を休館

■会 場 ：福岡市科学館 3 階企画展示室(〒810-0044 福岡市中央区六本松4-2-1)

■主 催 ：西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス、KBC

■企 画 ：朝日新聞社、ムービック・プロモートサービス、ムービック

■特別協力 ：カラー、アニメ特撮アーカイブ機構（ATAC）、グラウンドワークス：

チケット種類一覧

・日時指定チケット

└前売 … 一般：1,700円、小学生：400円

・福岡会場オリジナルグッズ付日時指定チケット

└前売 … 一般：3,300円

・期間中有効チケット

└前売…一般：1,700円、小学生：400円

当日…一般：1,900円、小学生：600円

・福岡会場オリジナルグッズ付期間中有効チケット

└前売 … 一般：3,300円

※各チケットの詳細は、以下をご確認ください。

♦日時指定チケット

■観覧可能期間：2026年1月24日(土)、1月25日(日)

※混雑緩和のため上記期間は日時指定制となります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/27592/table/376_1_6d66bc10f9f99957f56466c7aab95a4d.jpg?v=202510240157 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/27592/table/376_2_4f418733bbf4b58e7acf8948fa1829c2.jpg?v=202510240157 ]

※福岡会場オリジナルグッズは「アンブレラマーカー3種セット」となります。

【販売方法】

■先行抽選販売

※先行抽選は「１.日時指定入場チケット」、「２.福岡会場オリジナルグッズ付日時指定入場チケット」のみ対象となります。

■指定入場日時

2026年1月24日（土）、25日（日）

１.9:30/ ２.10:30/３.11:30/４.12:30/５.13:30/６.14:30/７.15:30/８.16:30

◎販売場所：チケットぴあ (Pコード：658-398)

◎受付期間：2025年11月7日(金)10：00 ～ 11月15日（土）23:59

◎抽選・当落：11月18日(火)18:00

◎入金期限：11月21日(金) 23:59

◎確定日：11月23日(日)

◎発券開始日：11月24日(月祝) 10:00～

◎枚数制限：お1人様４枚まで

◎決済方法：クレジットカード、コンビニ決済

◎引取方法：コンビニ引取り（セブンイレブン・ファミリーマート）

■先行抽選注意事項

※数量限定での販売となりますので、販売状況によっては完売となる可能性がございます。

※日時指定対象日程のチケットは、購入時に入場回(日にち+時間帯)の指定が必要です。

※本展覧会の「日時指定入場チケット」「福岡会場オリジナルグッズ付日時指定入場チケット」「福岡会場オリジナルグッズ付期間中有効チケット」は、チケットぴあのみで販売いたします。

※先行抽選で予定枚数に達した「日時指定入場チケット」の一般発売はございません。詳細はお申込みページでご確認ください。

※日時指定期間内のうち枠に空きがある場合は、期間中有効券と同様前売り券期間中に販売します。当日会場チケット売り場でのチケットのご購入でご入場いただけます。

♦期間中有効チケット

■観覧可能期間：2026年1月26日（月）～3月15日（日）

※上記期間中に観覧可能です。

※2026年1月24日(土)、1月25日(日)は、日時指定チケットをお買い求めください

前売券[表3: https://prtimes.jp/data/corp/27592/table/376_3_7fdb5a34b1d4ccd0985f4ca445c6ba0e.jpg?v=202510240157 ]

◎販売期間：2025年11月24日(月祝)10：00 ～ 2026年1月23日（金）23:59

◎販売場所：チケットぴあ(Pコード：995-730)、ローソンチケット(Lコード：84289)、ARTNEチケットオンライン

前売券（福岡会場オリジナルグッズ付期間中有効チケット）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/27592/table/376_4_398f55e38db47d5a52a1cd19d0f091d9.jpg?v=202510240157 ]

※福岡会場オリジナルグッズは「アンブレラマーカー3種セット」となります。

※数量限定での販売のため、上限数に達し次第販売終了となります。

◎販売期間：2025年11月24日(月祝)10：00 ～ 2026年1月23日（金）23:59

◎販売場所：チケットぴあ(Pコード：995-730)

当日券[表5: https://prtimes.jp/data/corp/27592/table/376_5_20e5c55c749c80a2d1be92e5374b41c7.jpg?v=202510240157 ]

◎販売期間：2026年1月24日（土）～

◎販売場所：チケットぴあ(Pコード：995-730)、ローソンチケット(Lコード：84289)、ARTNEチケットオンライン、会場窓口

【チケット注意事項】

※価格はすべて税込みです。

※福岡会場オリジナルグッズ付入場チケットは、前売期間中チケットぴあのみでの販売となります。

※福岡会場オリジナルグッズ付入場チケットに付属のグッズは、グッズ売場での販売は予定しておりません。

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の提示者とその介護者1名、および特定疾患医療受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、先天性血液凝固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証の提示者は前売料金適用。

※未就学児無料（ただし、保護者同伴）。小学生以下の方の単独でのご入場はご遠慮ください。

※ペットの同伴はお断りいたします。（盲導犬・介助犬などは除く）

平日限定来場特典のプレゼントも決定！

詳細は後日解禁いたします。

会場注意事項

※展示室内混雑の場合、お客さまの安全確保の為、チケットをお持ちいただいている場合でも

入場制限 などお待ちいただく場合がございます。

※展示室内での一部エリアを除く写真撮影は一切禁止となります。

※展示室内での動画撮影は一切禁止となります。

※展示室内にお手洗いはございません。

※展示室内で掲出されたPOPの注意事項などに従ってご観覧ください。

※展示室内での携帯電話の通話・ご飲食はご遠慮ください。

※ご入場は各日終了30分前までです。

※チケットは1枚につき1名さま1回限り有効です。

※一度ご退出されますと再入場はできません。

※チケットは換金できません。また、盗難・紛失の場合でも再発行いたしませんのでご注意ください。

※入場チケットに関してお客さま都合による購入後の払戻しはできません。

また、入場チケットは物販会場の入場順番・購入を保証するものではございません。

※会場販売の当日券のお支払いは現金のみとなります。

※小学生・未就学児の単独でのご入場はお断りいたします。

※展示内容は予告なく変更になる場合があります。

グッズ販売について

※グッズコーナーへのご入場は、展覧会会場へご入場・ご観覧後のご入場とさせていただきます。

※展覧会会場、グッズコーナーの順にお進みいただき、一方通行とさせていただきます。

※チケットまたは招待券を持たない方については会場内グッズの購入はできません。

※グッズコーナーのみへのご入場はお断りいたします。

※グッズコーナーへの再入場はできません。

※グッズコーナー内混雑の場合はお待ちいただく場合がございます。

※混雑状況によっては整理券を配布させていただく場合がございます。

※グッズコーナーは時間制限での入替制とさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※グッズコーナーでお取り扱いの商品によっては、購入個数を制限させていただいている商品も

ございます。予めご了承ください。

※数に限りがあるグッズもございますので、品切れの際はご容赦ください。

※グッズの在庫状況へのお問い合わせにつきましてはご遠慮ください。

※入場券購入は、グッズコーナー全てのグッズの購入をお約束するものではございません。

品切れの際はご容赦ください。

※転売目的での購入は、固くお断りいたします。

※お買い求めいただいた商品・サイズ・数量・お釣銭などは、必ずその場でご確認ください。

その場を退出された後の追加商品購入や不備は対応いたしかねます。

※初期不良をのぞき、商品の返品・交換は出来ません。不良品交換の場合は、商品購入時のレシートと

現品を確認させていただきます。 レシートは大切に保管してください。

レシートが無い場合は交換いたしかねます。

※販売在庫に関するお問い合わせ(現在の在庫数や入荷予定等)にはご回答できません。

※品切れしている商品の予約受付、取り置き、後日配送は対応しておりません。

※会場内でのお客さま同士のトラブルや事故、盗難等に関して一切の責任を負いません。

※購入商品の配送受付は行っておりません。

※会場ではスタッフの指示に従ってください。従っていただけない場合、入場をお断りすることが

ございます。

※商品のご購入は、現金・クレジットカードがご利用いただけます。

※通信不良など障害が発生した場合、決済方法が一部利用できない場合がございます。

予めご了承ください。

福岡会場公式ホームページ :https://kbc.co.jp/ao-eva/展覧会公式ホームページ :https://ao-eva.exhibit.jp/



■お問い合わせ

西日本新聞イベントサービス TEL 092-711-5491（平日9:30～17:30）