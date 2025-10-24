ウェブセミナー『EC売上を最大化！インフルエンサー活用と顧客満足度向上で実現する成長戦略』を2025年11月7日に開催！

マーケティングアソシエーション株式会社

マーケティングアソシエーション株式会社の子会社であるHATME株式会社（本社：東京都台東区 代表取締役：中園広和、以下当社）は2025年11月7日（金）に、株式会社Vooster、マーケティングアソシエーション株式会と、3社共催ウェブセミナー「EC売上を最大化！インフルエンサー活用と顧客満足度向上で実現する成長戦略」を、開催いたします。

【このような課題はありませんか？】

・売上拡大がうまくいかない...

・インフルエンサー施策がうまく活用できない…

・SNSマーケティングに課題がある…

・顧客対応の品質を向上させたい…

【本セミナーで学べること】

EC事業が拡大を続ける今、集客拡大施策に頭を悩ませる事業者様も多いのではないでしょうか。そこで本セミナーでは、多くの成功事例を持つ3社が、EC運営とインフルエンサー施策を通じてファンを増やし、顧客満足度を向上させながら、売上を最大化させるための成長戦略までを詳しく解説いたします。EC事業者の皆様のビジネス成長に役立つ内容をお伝えしますので、貴重な機会をお見逃しなく、ぜひご参加ください。

【参加&アンケート特典】

アンケート回答で各社セミナー資料プレゼント！

■共催企業



▶ 独自開発のAIによる自動最適化機能を備えた運用型インフルエンサー広告『Vooster』を提供する株式会社Vooster

▶400社1000案件以上の顧客対応・受注処理代行をサポートするマーケティングアソシエーション株式会社

▶グループ全体提案実績400社以上のECサイト構築から運用代行までをワンストップで支援するHATME株式会社

■ こんな方におすすめ

・売上拡大に伸び悩んでいる方

・インフルエンサー施策を活用させたい方

・SNSマーケティングに課題がある方

・顧客対応品質を向上させたい方

■ セミナースケジュール及び内容

HATME株式会社

設立：2022年7月1日

代表取締役 ：中園 広和

事業内容：Web制作・動画制作・Web広告事業

■コーポレートサイト：https://hatme.jp/

■運用代行サービス：https://hatme.jp/service-ec/lp/