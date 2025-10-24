エクソーラ、2025 GamingonPhone Awardsにおいて「年間最優秀決済サービスプロバイダー」に選出





業界をリードするグローバル決済イノベーションが、世界中のモバイルゲーム・コマースをシームレスに推進した功績を認められる

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ゲーム開発者によるゲームローンチ、発展、収益化を支援するビデオゲームコマース分野のグローバル企業であるエクソーラは、タイのバンコクで開催された「GamingonPhone Awards 2025」において「年間最優秀決済サービスプロバイダー」に選出されたことを発表しました。本賞は世界中のモバイルゲーミング業界全体における卓越性とイノベーションを表彰するものです。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251023521980/ja/





Graphic: Xsolla

GamingonPhone Awardsは、モバイルゲーミング分野において最も優れた企業を称え、技術力、創造性、コミュニティへの影響力を通じて双方向型エンターテインメントの未来を形作る企業を表彰するものです。今年は30以上のカテゴリーが設けられ、世界中の業界専門家、メディア、プレイヤーからなる尊敬すべき審査員団によって選考が行われました。

あらゆる規模の開発者やパブリッシャーのためにグローバルコマースを簡素化するというエクソーラの継続的な取り組みが、今回の「年間最優秀決済サービスプロバイダー」選出に繋がりました。当社のロバストな決済ソリューションと業界をリードするウェブショップ・ソリューションにより、モバイルゲーム開発者は新たなオーディエンスへのリーチ拡大、コンバージョン率向上、200以上の地域で1,000を超える決済方法によるシームレスな取引が可能となります。

「エクソーラが今回「年間最優秀決済サービスプロバイダー」に選出されたことは、とても光栄なことです」と、エクソーラの最高マーケティング・成長責任者であるBerkley Egenesは述べています。「決済を簡素化し、世界中の開発者とプレイヤーの間に有意義なつながりを推進するソリューションを生み出すことに対する、当社のチームの情熱が今回の受賞につながりました。グローバルなゲームコマースをより身近でやりがいのあるものにし、パートナーがローンチ、成長、そして成功するために必要なあらゆるサポートを提供すべく引き続き注力していきます。」

今回の受賞は、エクソーラがモバイル分野で影響力を拡大していることを示すものです。モバイル分野では、消費者直接取引（D2C）の収益化、地域ごとに柔軟に対応可能な決済手段、統合されたクロスプラットフォーム体験が、開発者とプレイヤーのつながり方を大きく変えつつあります。

エクソーラが「GamingonPhone Awards 2025」において「年間最優秀決済サービスプロバイダー」に選出された今回の発表について、詳しくはhttps://xsolla.com/blog/xsolla-wins-payment-service-provider-of-the-year-2025をご覧ください

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳細は、xsolla.comをご覧ください。

