総額賞金50万円！【『Heavenly Guitars』ギターフェスティバル2025】配信者エントリー受付スタート！

ソネットゲームスタジオ株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：永田博丈）は、エレキギターにフォーカスした対戦型音楽ゲーム『Heavenly Guitars（ヘブンリーギターズ、以下本作）』の配信者ランキングイベント「『Heavenly Guitars』ギターフェスティバル2025」（以下、本フェスティバル）を開催することをお知らせいたします。本フェスティバルは、配信者の動画の盛り上がりや影響力を総合的に評価する配信イベントです。

また、本フェスティバルへの配信者エントリー受付を、本日2025年10月24日（金）12：00より開始いたしました。

【エントリーフォーム】

https://forms.gle/gAtmXa35dpTw39tXA

【概要】

■名称

『Heavenly Guitars』ギターフェスティバル2025

■ルール

ご参加いただく配信者の方々に、開催期間中 Heavenly Guitars のプレイ動画を YouTube にて配信していただき、以下のポイント獲得表に定めるポイントを獲得していただきます。期間終了後のポイント数に応じてランキングを決定します。ランキング上位者を対象に、総額50万円の賞金を贈呈させていただきます。

【ポイント獲得表】

■配信条件

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/153180/table/8_1_c4d95093b44548e0605c2c37675fee2b.jpg?v=202510240157 ]

・配信プラットフォーム：YouTube

※他のプラットフォームでの配信はポイント対象外となります。

・配信形式：ライブ配信、動画投稿、ショート動画など形式は問いません。

・プレイ環境：PCブラウザ版、iOS・Android版

・動画のタイトルに必ず「ヘブンリーギターズ」を表記してください。

※上記表記がない動画はポイント対象外となります。

・配信内容：『Heavenly Guitars』のプレイ動画に限ります。

他のゲームや本作に関係のない内容の動画はポイント対象外となります。

■スケジュール

エントリー期間：2025年10月24日（金）12：00～2025年11月10日（月）11：59

当選者発表：2025年11月14日（金）23：59まで

※当選者の方にのみ、順次連絡いたします。

開催期間：2025年11月21日(金) 12:00~2025年12月7日(日) 23:59

中間発表：2025年11月28日（金）19：00

結果発表：2025年12月12日（金）19：00

■賞金

■参加資格

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/153180/table/8_2_1a8c20f87f5710c9a03a54a2fdf16066.jpg?v=202510240157 ]

以下の参加規約をご確認のうえ、ご応募ください。

URL：https://www.heavenly-guitars.com/news/campaign-terms

「Heavenly Guitars」とは

本作は、エレキギターにフォーカスした対戦型の音楽ゲームです。数ある音楽ゲームの中でも、本タイトルは特にギターを愛する方々にとって魅力的なコンテンツとなるよう、ギター奏法をモチーフにした独自の操作感やギター特有のサウンド表現に注力しました。

ギターを弾く楽しさを反映した直感的な操作性に加え、対戦形式のメインゲーム、ギターのパラメーターやスキル、エフェクター要素により、新しい音楽ゲーム体験を提供します。

プレイヤーはギター・エフェクター・アンプ・ギタリストアバターを自由に選択、一部はカスタマイズすることが可能となっており、自分らしいスタイルでの演奏をお楽しみいただけます。

サービス概要

ソネットゲームスタジオ株式会社 会社概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/153180/table/8_3_6100fec3e0336cdbe234cfa5591ec83d.jpg?v=202510240157 ]

所在地 ：東京都品川区東大井 5-26-22 エクシズビル 5F

設立日 ：2016 年 8 月 2 日

資本金 ：6,500 万円

株主 ：ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社

代表者 ：代表取締役社長 永田博丈

事業内容：

● モバイルゲームアプリ開発

● アジア圏向けローカライズ

● モバイルおよびPC向けゲーム・サービスの運営

● ITシステム構築に関する業務

ＵＲＬ ：https://so-netgames.co.jp/

※ 記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※ こちらに記載されている情報は、発表日現在のものです。検索日と情報が異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。