”懐かしいのに新しい”「GYDA（ジェイダ）」×「GALFY（ガルフィー）」コラボアイテムの最旬WEBカタログを10月24日(金)に公開

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「GYDA（ジェイダ）」は、アパレルブランド「GALFY(ガルフィー）」とのコラボレーションアイテム最旬WEBカタログを2025年10月24日(金)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。店頭での販売は11月20日(木)を予定しています。

WEBカタログページ：http://s.runway-ch.jp/galfy_1024(http://s.runway-ch.jp/galfy_1024)

90年代に絶大な人気を博し、一大ブームを巻き起こした犬のキャラクターが特徴の「GALFY（ガルフィー）」とのスペシャルコラボレーションカタログを公開。モデル「田向星華」さんと「小田愛実」さんがエッジィに着こなします。

本カタログでは「GYDA BUNNY」のカチューシャをつけたガルフィーモチーフとオーバーなサイズ感がストリートムード溢れるビッグスタジャンや「GalDA」のロゴと袖のクロスモチーフが目を惹くロングTシャツ、レオパード×ファーが存在感のあるパーカーなど”懐かしいのに新しい”全8スタイルをご提案します。

GYDAのエッセンスとGALFYのストリート感をMIXさせた、コラボレーションならではの限定アイテムにご注目ください。

■商品概要

商品名：GYDA×GALFY BIG スタジャン

商品名：GYDA×GALFY BIG スタジャン

価格 ：23,980円（税込）

カラー：ブラック

サイズ：フリー

GYDA×GALFY eco fur super short コート

商品名：GYDA×GALFY eco fur super short コート

価格 ：20,990円（税込）

カラー：オフホワイト/ブラック

サイズ：フリー

GYDA×GALFY bijou logo leopard BIGパーカー

商品名：GYDA×GALFY bijou logo leopard BIGパーカー

価格 ：14,990円（税込）

カラー：ミックス

サイズ：フリー

GYDA×GALFY original cross long Tシャツ

商品名：GYDA×GALFY original cross long Tシャツ

価格 ：9,990円（税込）

カラー：オフホワイト/ブラック

サイズ：フリー

GYDA×GALFY bijou wingパーカー

商品名：GYDA×GALFY bijou wingパーカー

価格 ：13,990円（税込）

カラー：ブラック/ライム

サイズ：フリー

GYDA×GALFY bijou wingパンツ

商品名：GYDA×GALFY bijou wingパンツ

価格 ：13,990円（税込）

カラー：ブラック/ライム

サイズ：フリー

■発売について

2025年11月20日(木)より販売開始を予定しています

・GYDA全店舗：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK070

・RUNWAY channel： https://runway-webstore.com/gyda

・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/gyda

・SHOPLIST：https://shop-list.com/women/brand/gyda

■GALFYについて

90年代にアウトローから絶大な人気を博し、一大ブームを巻き起こした犬のキャラクターが

特徴の 「GALFY」 が5年間の沈黙を破り“Revival & Rebrand”を経て現在に復活。

どこか懐かしく、どこか下品で、そして“丁度良くダサい”= かっこいい

こんな方程式が通用してしまう現在のYouth Fashionシーンに痛烈に突き刺すデザインと、

黒歴史とも取れるようなブランドヒストリー、そして“BOOT”感、それが唯一無二の存在となっている。

当時の“ヤンキー”マインドは継承しつつ、ストリートエッセンスを柔軟に捉え、

都会的かつアクティブな提案を展開していく。

■GALFYオフィシャルサイト/SNS

公式サイト: https://crutch.jp/our-brand/galfy/

Instagram: https://www.instagram.com/galfy.jpn/

X: https://x.com/Galfy_Official

■せいせい（田向星華）さんプロフィール

大阪府出身。「令和のモテ女王」の異名でSNSでバズり中！釣りを特技とする唯一無二の「清楚系韓国ギャルモデル」。 ABEMA恋リア「恋する(ハート)週末ホームステイ」に歴代最多の4回出演し、10～20代の男女を中心にSNS総フォロワー数150万人超。圧倒的ビジュアルと「プロ顔負けのメイク技術」が注目され、抜群のプロポーションに憧れを抱く女性ファンも多い。



Instagram：https://instagram.com/seika____official

X：https://twitter.com/seika_tamukai(https://x.com/seika_tamukai)

TikTok：https://www.tiktok.com/@seika_25

YouTube：https://youtube.com/@seika_official

■まぁみ（小田愛実）さんプロフィール

2001年7月９日生まれ、茨城県出身。『nuts』専属モデル。高校生のときに『egg』でモデルデビュー。2021年に第一子となる長男を出産。2024年に自己紹介フレーズ「ちゃおっすぽいーん」がTikTokで大バズリ。SNS総フォロワー数120万人の話題沸騰ギャル。

Instagram ： https://www.instagram.com/maaaami79

X ： https://x.com/maaaami79

TikTok ： https://www.tiktok.com/@maaaami79_

■GYDAブランドコンセプト

【Edge of the era】

好きなスタイルで楽しむ

本気で今を遊ぶ

人を惹きつけるその魅力を解き放つ

一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある

■GYDAオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： https://gyda.jp

Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda

X : https://twitter.com/GYDA_com

Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp

TikTok：https://www.tiktok.com/@gyda_official