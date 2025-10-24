”懐かしいのに新しい”「GYDA（ジェイダ）」×「GALFY（ガルフィー）」コラボアイテムの最旬WEBカタログを10月24日(金)に公開
MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するレディースブランド「GYDA（ジェイダ）」は、アパレルブランド「GALFY(ガルフィー）」とのコラボレーションアイテム最旬WEBカタログを2025年10月24日(金)12時より公式通販サイト「RUNWAY channel」にて公開します。店頭での販売は11月20日(木)を予定しています。
GYDA×GALFY
WEBカタログページ：http://s.runway-ch.jp/galfy_1024(http://s.runway-ch.jp/galfy_1024)
90年代に絶大な人気を博し、一大ブームを巻き起こした犬のキャラクターが特徴の「GALFY（ガルフィー）」とのスペシャルコラボレーションカタログを公開。モデル「田向星華」さんと「小田愛実」さんがエッジィに着こなします。
本カタログでは「GYDA BUNNY」のカチューシャをつけたガルフィーモチーフとオーバーなサイズ感がストリートムード溢れるビッグスタジャンや「GalDA」のロゴと袖のクロスモチーフが目を惹くロングTシャツ、レオパード×ファーが存在感のあるパーカーなど”懐かしいのに新しい”全8スタイルをご提案します。
GYDAのエッセンスとGALFYのストリート感をMIXさせた、コラボレーションならではの限定アイテムにご注目ください。
■商品概要
商品名：GYDA×GALFY BIG スタジャン
価格 ：23,980円（税込）
カラー：ブラック
サイズ：フリー
GYDA×GALFY eco fur super short コート
価格 ：20,990円（税込）
カラー：オフホワイト/ブラック
サイズ：フリー
GYDA×GALFY bijou logo leopard BIGパーカー
価格 ：14,990円（税込）
カラー：ミックス
サイズ：フリー
GYDA×GALFY original cross long Tシャツ
価格 ：9,990円（税込）
カラー：オフホワイト/ブラック
サイズ：フリー
GYDA×GALFY bijou wingパーカー
価格 ：13,990円（税込）
カラー：ブラック/ライム
サイズ：フリー
GYDA×GALFY bijou wingパンツ
価格 ：13,990円（税込）
カラー：ブラック/ライム
サイズ：フリー
■発売について
2025年11月20日(木)より販売開始を予定しています
・GYDA全店舗：https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK070
・RUNWAY channel： https://runway-webstore.com/gyda
・ZOZOTOWN：https://zozo.jp/shop/gyda
・SHOPLIST：https://shop-list.com/women/brand/gyda
■GALFYについて
90年代にアウトローから絶大な人気を博し、一大ブームを巻き起こした犬のキャラクターが
特徴の 「GALFY」 が5年間の沈黙を破り“Revival & Rebrand”を経て現在に復活。
どこか懐かしく、どこか下品で、そして“丁度良くダサい”= かっこいい
こんな方程式が通用してしまう現在のYouth Fashionシーンに痛烈に突き刺すデザインと、
黒歴史とも取れるようなブランドヒストリー、そして“BOOT”感、それが唯一無二の存在となっている。
当時の“ヤンキー”マインドは継承しつつ、ストリートエッセンスを柔軟に捉え、
都会的かつアクティブな提案を展開していく。
■GALFYオフィシャルサイト/SNS
公式サイト: https://crutch.jp/our-brand/galfy/
Instagram: https://www.instagram.com/galfy.jpn/
X: https://x.com/Galfy_Official
■せいせい（田向星華）さんプロフィール
大阪府出身。「令和のモテ女王」の異名でSNSでバズり中！釣りを特技とする唯一無二の「清楚系韓国ギャルモデル」。 ABEMA恋リア「恋する(ハート)週末ホームステイ」に歴代最多の4回出演し、10～20代の男女を中心にSNS総フォロワー数150万人超。圧倒的ビジュアルと「プロ顔負けのメイク技術」が注目され、抜群のプロポーションに憧れを抱く女性ファンも多い。
Instagram：https://instagram.com/seika____official
X：https://twitter.com/seika_tamukai(https://x.com/seika_tamukai)
TikTok：https://www.tiktok.com/@seika_25
YouTube：https://youtube.com/@seika_official
■まぁみ（小田愛実）さんプロフィール
2001年7月９日生まれ、茨城県出身。『nuts』専属モデル。高校生のときに『egg』でモデルデビュー。2021年に第一子となる長男を出産。2024年に自己紹介フレーズ「ちゃおっすぽいーん」がTikTokで大バズリ。SNS総フォロワー数120万人の話題沸騰ギャル。
Instagram ： https://www.instagram.com/maaaami79
X ： https://x.com/maaaami79
TikTok ： https://www.tiktok.com/@maaaami79_
■GYDAブランドコンセプト
【Edge of the era】
好きなスタイルで楽しむ
本気で今を遊ぶ
人を惹きつけるその魅力を解き放つ
一人ひとりが個性を貫く先に私たちが見たい時代がある
■GYDAオフィシャルサイト/SNS
Official Site ： https://gyda.jp
Web Store ：https://runway-webstore.com/gyda
X : https://twitter.com/GYDA_com
Instagram ： https://www.instagram.com/gydajp
TikTok：https://www.tiktok.com/@gyda_official