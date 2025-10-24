【11月5日（水）開催決定！ 】「なんでそんなん！？第二弾」 子どもの“はみ出し”を宝物に変える「なんでそんなん!?」

株式会社NIJIN

「なんでそんなん!?」と笑顔でツッコミを入れながら、

児童生徒の向こう側にあるその子“らしさ”を見つめ直す2日間。

今よりもっと楽に子どもたちの前に立てるかもしれません。

以前開催させていただきました、こちらのイベントの第二弾開催決定！

「「違い」をユーモアに変えて、安心できる○○をつくる～「なんでそんなん!?」を自分にインストール～」

🏫イベント概要

学校現場では、別室登校・不登校・発達特性のある子どもたちが増えています。

しかし、今もなお「普通」に収めようとする力が強く、子どもの“違い”は問題や困りごととして扱われがちです。

この講座では、ある通級始動教室の日常を通して、子どもたちのユニークな行動や表現を弱さや恥ではなく、教師のユーモアによって「魅力」や「つながり」に変えていった事例を紹介します。

これまで「困りごと」と思っていた子どもの行動も、実は宝物としての価値を秘めている。

そう気づくだけで、教室の景色が変わり、今よりもっと楽に子どもたちの前に立てるかもしれません。

多様な子どもの営みを排除せず、おおらかに受け入れ「楽しむ」能力を共に高めていきましょう。

第1回

「子どもの“はみ出し”を宝物に変える「なんでそんなん!?」」

（講演＋対話セッション）

日程：11月5日（水）20:00～21:30

形式：オンライン（Zoom）

参加費：有料

第2回「なんでそんなん楽会」

～うちのクラスのおもろい奴を語る夜～

（エピソードシェア＋トーク）

日程：11月19日（水）20:00～21:30

形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

＊第二回のお申込みはこちらから。

「その子らしさを引き出す」って、言葉では簡単だけど、実際には難しい。



生徒一人ひとりの違いに向き合うとき、先生も悩み、迷い、時にはしくじります。

この回では、現場で子どもたちと向き合い続けてきた先生たちが、「おもしろく捉え直す」ことの実践と、その裏にある思いを語ります。

講演後には、参加者同士で「自分にとってのその子らしさ」や「教室の空気を変えた瞬間」などを共有しながら、明日からの学級づくりのヒントを一緒に探ります。



こんな方におすすめ

・教室の中での“違い”を前向きに受け止めたい先生

・子どもたちの行動を“面白さ”の視点で見つめたい方

・学級経営のヒントを探している方

・なんでそんなんプロジェクトの考え方を実践したい方

では、皆さんは「なんでそんなんプロジェクト」をご存知でしょうか？

毎日さまざまな「よくわからないこと」に出会います。

そしてその「よくわからないこと」は「違い」と認識され

「理解しがたい」または「理解したことがない（未経験）」ということになります。

自分の語彙では捉えることができない、「違い」という未分類の出来事。

そういったものに「なんでやねん」とツッコミを入れて面白く捉え直す。

「なんでそんなんプロジェクト」は、人が行う営みをできるだけポジティブに捉え、楽しむための方法を模索するプロジェクトです。





【日時】

2025年11月5日（水）20:00-21:30



【プログラム】

19:50 受付

20:00 オープニング

20:05 高松先生のご講話・ワークショップ

21:05 質疑応答 Q＆A

21:25 クロージング

21:30 終了（＊アフタートークあり）



★21:30に終了後、参加者同士の「アフタートーク」もご用意しております。

★セミナーでは、参加者同士の関わり（チャットやブレイクアウトセッション）での活動があります。

より深い学びの場とするためにも「カメラON」でのご参加をお願いいたします。



【申込み】

【チケットを申込む】からお申込みいただけます。

チケット購入後【イベントに参加】を押していただくと、当日の視聴案内があります。

当日は10分前からお入りいただけます。

（zoom初めての方は、早めのご準備をお願いしております）



【キャンセルについて】

一度お申込みいただいたチケットの変更・払戻はできませんので、ご了承ください 。



【定員】

30名（先着順）

※他サイトとの合計人数が定員に達したら募集を締め切ります。

◆講師紹介

高松智行（たかまつ ともゆき）

神奈川県公立小学校教諭。横浜国立大学卒業後、神奈川県の公立小学校や横浜国立大学附属鎌倉小学校の教員として美術館を活用した鑑賞教育に携る傍ら、子どもたちのドキュメンタリー映画や現役小学校が舞台のアートプロジェクト「鎌倉なんとかナーレ」を企画。2014年より「カマクラ図工室」を主宰し、教員やアーティスト、美大教員らと共に小中学生の”未定調和”の旅をサポートするなど、学校の内と外を行き来しながら教育のカタチを模索中。2021年よりことばの教室の教員となり、岡山県の生活介護事業所ぬかつくるとこが主宰する「なんでそんなんプロジェクト」をインストールした教室運営を試みている。

