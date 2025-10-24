【ASICS for emmi】レトロランニングシューズに洗練されたデザインにアップデートを加えたGEL-CUMULUS 16を初別注＜11月13日(木)全国発売開始＞

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュスタイルラボ(東京都千代田区/代表取締役社長 近藤広幸)が運営し、デイリーウェアおよびウェルネス&トレーニングウェアを手掛けるレディースブランド「emmi(エミ)」は、日本を代表するスポーツブランド「ASICS(アシックス)」との別注スニーカーを発売いたします。オフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて先行予約受付中。全国のemmi直営店では、emmiルミネ新宿1店で2025年11月13日(木)より先行発売、全国のemmi直営店では、11月17日(月)に販売を開始いたします。

レトロランニングシューズをベースとし、テクニカルなデザインと機能性で人気を博すモデル "GEL-CUMULUS 16"。優れたクッション性と安定性が特徴で、従来よりも軽量かつ反発性に富むフォームに加え、クッション性と足運びの滑らかさを大幅に強化。アッパーには、シームレスに近いオープンメッシュと圧着オーバーレイ構造を採用し、優れた通気性とフィット感を両立。

別注モデルでは、2色のオープンメッシュを使用し、立体的な表情のアッパーに。カラーはブラウンを効かせつつ、シルバーの艶感とレモンイエローをアクセントにしたことで、スポーティな質感ながら シティスタイルをモードにアップデートしてくれます。

【ASICS for emmi】GEL-CUMULUS 16

18,700yen

size:22.5-28cm

※メンズサイズはオンラインストアと一部店舗のみの取り扱いとなります。

- 販売について

＜先行予約＞

先行予約開始日：2025年10月17日(金)12:00(正午)より先行予約受付中

・emmiオフィシャルオンラインストア（ https://emmi.jp/ ）

・USAGI ONLINE（ https://usagi-online.com/brand/emmi/ ）

＜先行発売＞

先行発売日：2025年11月13日(木)先行発売

・emmi ルミネ新宿1店 ※11月13日(木)オープン

＜一般発売＞

発売日：2025年11月17日(月)発売

・emmi全国直営店（ https://emmi.jp/Page/shoplist.aspx )

※下記店舗はメンズサイズのお取り扱いがございます。

emmi NEWoMan新宿、ルミネ新宿1、福岡パルコ、博多阪急、SNEAKERS by emmi阪急うめだ本店

- GEL-CUMULUS 16

GEL-CUMULUS 16は、2014年に発売された長距離走行時のソフトなクッション性が評価されてきたランニングシューズベースのモデルです。アッパーには人工皮革のオーバーレイ、縫い目のないパネル、オープンメッシュレイヤーを組み合わせている。この素材の組み合わせは、2010年代の先進的なランニングシューズに見られる技術的な美しさを生み出しています。ソフトなクッション性はそのままに。前足部とかかと部の2つのGELテクノロジー、FLUIDRIDE(フルイドライド)テクノロジー、FLYTEFOAM(フライトフォーム)テクノロジーを搭載し、足元の快適さをサポートします

- ASICS(アシックス)

アシックスは、1949年に創業者・鬼塚喜八郎がスポーツによる青少年の育成を通じて社会の発展に貢献することを志して興した会社です。創業哲学に「健全な身体に健全な精神があれかし」を掲げ、世界中のすべての人々の心身の健康に貢献する製品やサービスを提供しています。人間の運動動作に着目・分析し、独自に開発した素材や構造・技術を用いることで、アスリートだけではなく、世界の人々の可能性を最大限に引き出す技術・製品・サービスを生み出すことに努めています。将来ありたい姿を表した「VISION2030」では、「誰もが一生涯、運動・スポーツを通じて心も体も満たされるライフスタイルを創造する」ことを目指す姿として掲げています。

- emmi(エミ)

クリアモードをコンセプトにベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアと、ファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなウェルネス&トレーニングウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。

【emmi 公式オンラインストア】

http://emmi.jp/

【emmi Official Instagraｍ】

＠emmi.jp

https://www.instagram.com/emmi.jp/

【emmi Official X】

https://x.com/sneakersbyemmi?s=21