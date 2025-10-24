長谷川京子が手がけるブランド『ESS BY』がリニューアル11/20(木）アパレルラインを初リリース

株式会社giggle

長谷川京子がディレクションを手がける「ESS BY」は、

新たなコンセプトのもと、ライフスタイルブランドへとリニューアルします。



新コンセプトは 「Reason? it’s me.」。



自分自身の価値基準を起点に選択を積み重ねることで、

自由に、自分らしい生き方を築くという意志が込められています。

創業以来の「自分を愛すること」＝「Self-Love」という哲学をベースにしながら、

その意識や想いを他者や社会との関係性にも広げ、

より開放感ある世界観へと進化します。

ファッションをはじめ、空間や時間の過ごし方といったライフスタイル全体を通し、

「ESS BY」は一人ひとりが自然体のまま自分の個性を表現できる選択肢を提案していきます。



各コレクションはMOODと表現し、ゲストデザイナーを招いて発表していきます。

1st COLLECTION MOOD.1

1stコレクション「MOOD.1」では、“自分を開放するための服”をテーマに掲げ、

ブランド初となるアパレルラインを発表します。

素材やシルエットの細部にまでこだわり、

女性の身体のラインをしなやかに、美しく引き立てることを追求。

着る人の個性を引き出し、“その人が持つ独自のムード”を最大限に引き出すコレクションです。

ESS BY 2025 POPUP EVENT MOOD.1

新コレクションをいち早く体験・注文できるポップアップイベントを開催。

ブランドの世界観を体感できる特別な場を通じて、「ESS BY」の新章を発信します。

日時：11/8(土) - 11/9(日) 11:00-19:00 *最終入場 18:00

会場：SPACE R 代官山 ｜ 東京都渋谷区恵比寿西1-35-3

※ご入場は事前抽選予約制です。

（応募方法はESS BY公式オンラインサイトにて掲載いたします）

期間中、ディレクター長谷川京子が立ち合い、ESS BYの商品の良さを直接お伝えします。

※スケジュールは都合により変更となる場合があります。

ESSBY公式オンラインサイト：

https://ess-by.com/

本コレクションは11月20日（木）よりESS BY公式オンラインサイトにて販売を開始



ESS BY Instagram公式アカウント：

https://www.instagram.com/essby_official/

長谷川京子 Podcast公式アカウント：

https://open.spotify.com/show/0a3FcEnHUPsRhzETQWvy1e





ESS BY PHILOSOPHY



約４年前、ブランドをスタートした時期は

自分を大事にしたい、労わりたい、という感情を強く抱き始めたタイミング。

世の中の流れもあり、外側に向いていた意識が内側に向き始めた頃でした。

肌に一番近い存在のランジェリーを通して、

「自分を愛すること」＝「Self-Love」と向き合ってみたい。

そんな想いから、ESS BYは歩き始めました。

向き合い続けて気付いたことは、自分を愛する、ということの自由さ。

自分のアイデンティティを受け入れ、自分を肯定することができれば、

他人のことも認められるし、受け入れられるようになる。

肩に力を入れて独りよがりに自分を愛するのではなく、もっと開放的に自分を愛する感覚。

軸になる、自分のアイデンティティ。それは“自分を取り巻く環境すべて”によって育まれます。

日々纏うもの、触れるもの、包まれるもの……

すべてに自分が関わっていて、自分が作り出せるものだからこそ

何を選択するかによって自分の生き方の“背景”が変わる。

見た目の服装だけでなく、自分の住まいをどうしようか？

自分にとって心地がいい空間とはどんな空間か？

身の回りに置きたい自分が好きなものとは、どんなものか？

そんなことを考えながら、自分を少しずつ知って、選択して。

その過程で、自分の個性が生まれていきます。

2025年にリスタートしたESS BYは、纏うものだけでなく、空間を彩るものも含めて、

自分という個性を味わうためのラインナップが広がりました。

個性を知ると、欠点も見えてくることがあります。

ESS BYのアイテムは、時に纏うのに勇気がいる、と感じる人もいるかもしれません。

なぜなら、ESS BYの服は欠点を隠せないから。

それはつまり、自分の個性しか出ない服、ということでもあります。

欠点、というのは見方を変えれば長所。

ESS BYの服は一見シンプルに見えますが、素材感、シルエットのメリハリなど、

女性の体のラインが最大限美しく見えるよう、細部までこだわって作っています。

計算し尽くされたデザインで底上げされる女性らしさ、纏うことで活かされる自分の欠点＝強み。

ESS BYの洋服は自分を隠すための鎧ではありません。

自分を開放するための洋服です。

自分の個性を受け入れて纏うことによって、唯一無二のその人しか出せないムードが出る。

それは他の誰かが真似できることではありません。

ただ、自分であるだけでいい。

そして選択し、纏うことで、自分らしさをさらに味わえる。

それって最高だと思いませんか？

長谷川京子

KYOKO HASEGAWA PROFILE

ドラマ、映画、舞台、CMなど多数出演するほか、TV番組のMCも務める。

自身のブランドESS BYではプロデューサーとして新たな分野にチャレンジしている。