【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！華やかな柄にリッチなスナフキン刺繍が可愛いショルダーバッグ。行楽シーズンにスナフキンと一緒に軽快な旅に出かけませんか？
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売メーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、本製品の最大の特長は、わずか約140gという、ストレスを感じさせない徹底的に追求された軽量設計です。ポリエステル素材と身体にフィットする三日月（クロワッサン）型シルエットにより、長時間の持ち運びでも快適さを維持します。
また、見た目の軽快さだけでなく、広い底マチやジップ全開仕様、内外合計4つのポケットを装備するなど、機能面も充実。旅行先や日常のちょっとしたお出かけで、荷物の出し入れや整理収納がスムーズに行えます。
デザインは、手描き風のドット柄に、リッチなスナフキンのアート刺繍をあしらい、遊び心と落ち着きを両立。機能的で軽やかなこのバッグは、今年の秋旅の最高のパートナーになるでしょう。
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmmc-01/
わずか約140g！スナフキンが刺繍された三日月ショルダーバッグ
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
手描き風の大きな水玉のオリジナルプリントにスナフキンのアートを刺繍した、落ち着きのあるデザイン。繊細な刺繍と上品な光沢素材が、大人の装いにエレガントな華やぎを添えます。
丸みのあるクロワッサンシルエットは身体にしなやかに寄り添い、軽やかで洗練された印象に。
素材は軽さを追求したポリエステルを採用。軽量設計でストレスを感じることなく毎日の持ち歩きも快適。
斜め掛けも肩掛けも美しく決まり、日常から特別なシーンまで幅広く活躍する三日月ショルダーです。
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
スナフキンを添えた、大人の落ち着き
手描き風の大きな水玉をあしらったプリントに、スナフキンのアートを丁寧に刺繍し、さりげなく個性を演出。
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
見た目以上 に使いやすい
底マチ付きと全開ファスナー で小物の出し入れがスムーズ。見た目以上に機能的で、毎日のお出かけ にぴったりのショルダーバッグ。
整理収納ができるポケットを内外に4つ装備
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
程よく身体にフィットする軽量設計のラウンドショルダーは全2色
シックで都会的な印象のブラック
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
ナチュラルで知的なカーキ
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
スナフキンが刺繍された三日月ショルダーバッグ
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり
■サイズ：約W34/17×H17×D10cm
■ショルダー：約62～118.5cm（調整可能）
■持ち手高：約58cm
■重 量：約140g
■容 量：約2.5L
■素 材：ポリエステル
■ブランド：MOOMIN ムーミン
ポケット
■外側：
ファスナーポケット×1（裏面）
■内側
オープンポケット×2
ファスナーポケット×1
金額：5,940円(税込)
※画像撮影・加工の際、実物の色に近づくように調整しておりますが、
お使いのパソコンやモニター環境により色合いや風合いに違いが出ることがございます。
予めご了承下さい。
商品の詳細・購入はT2Oオンラインストアから
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmmc-01
秋冬の行楽シーズンにぴったりなムーミンのバッグをご用意しています！
【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！秋冬の行楽シーズンにぴったり
ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/
■会社概要
商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー
代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐
所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル
設立 ： 1987年5月
事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売
資本金 ： 10,000,000円
URL ： https://www.ttwoo.jp/