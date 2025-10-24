【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！華やかな柄にリッチなスナフキン刺繍が可愛いショルダーバッグ。行楽シーズンにスナフキンと一緒に軽快な旅に出かけませんか？

株式会社ティ・ツウ・オー【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売メーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、本製品の最大の特長は、わずか約140gという、ストレスを感じさせない徹底的に追求された軽量設計です。ポリエステル素材と身体にフィットする三日月（クロワッサン）型シルエットにより、長時間の持ち運びでも快適さを維持します。

また、見た目の軽快さだけでなく、広い底マチやジップ全開仕様、内外合計4つのポケットを装備するなど、機能面も充実。旅行先や日常のちょっとしたお出かけで、荷物の出し入れや整理収納がスムーズに行えます。

デザインは、手描き風のドット柄に、リッチなスナフキンのアート刺繍をあしらい、遊び心と落ち着きを両立。機能的で軽やかなこのバッグは、今年の秋旅の最高のパートナーになるでしょう。

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmmc-01/

わずか約140g！スナフキンが刺繍された三日月ショルダーバッグ

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

手描き風の大きな水玉のオリジナルプリントにスナフキンのアートを刺繍した、落ち着きのあるデザイン。繊細な刺繍と上品な光沢素材が、大人の装いにエレガントな華やぎを添えます。

丸みのあるクロワッサンシルエットは身体にしなやかに寄り添い、軽やかで洗練された印象に。



素材は軽さを追求したポリエステルを採用。軽量設計でストレスを感じることなく毎日の持ち歩きも快適。



斜め掛けも肩掛けも美しく決まり、日常から特別なシーンまで幅広く活躍する三日月ショルダーです。

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

スナフキンを添えた、大人の落ち着き

手描き風の大きな水玉をあしらったプリントに、スナフキンのアートを丁寧に刺繍し、さりげなく個性を演出。

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

見た目以上 に使いやすい

底マチ付きと全開ファスナー で小物の出し入れがスムーズ。見た目以上に機能的で、毎日のお出かけ にぴったりのショルダーバッグ。

整理収納ができるポケットを内外に4つ装備

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

程よく身体にフィットする軽量設計のラウンドショルダーは全2色

シックで都会的な印象のブラック

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

ナチュラルで知的なカーキ

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

スナフキンが刺繍された三日月ショルダーバッグ

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

■サイズ：約W34/17×H17×D10cm

■ショルダー：約62～118.5cm（調整可能）

■持ち手高：約58cm

■重 量：約140g

■容 量：約2.5L

■素 材：ポリエステル

■ブランド：MOOMIN ムーミン



ポケット

■外側：

ファスナーポケット×1（裏面）



■内側

オープンポケット×2

ファスナーポケット×1

金額：5,940円(税込)



※画像撮影・加工の際、実物の色に近づくように調整しておりますが、

お使いのパソコンやモニター環境により色合いや風合いに違いが出ることがございます。

予めご了承下さい。



商品の詳細・購入はT2Oオンラインストアから

ムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmmc-01

秋冬の行楽シーズンにぴったりなムーミンのバッグをご用意しています！

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！秋冬の行楽シーズンにぴったりムーミンのバッグはこちら :https://www.ttwoo.jp/c/moomin/

■会社概要

商号 ： 株式会社ティ・ツウ・オー

代表者 ： 代表取締役社長 佐藤 公祐

所在地 ： 〒111-0051 東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル

設立 ： 1987年5月

事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売

資本金 ： 10,000,000円

URL ： https://www.ttwoo.jp/