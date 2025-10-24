【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！華やかな柄にリッチなスナフキン刺繍が可愛いショルダーバッグ。行楽シーズンにスナフキンと一緒に軽快な旅に出かけませんか？

株式会社ティ・ツウ・オー

【ムーミン】軽くて快適なバッグが新登場！行楽シーズンにぴったり

長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売メーカーの株式会社ティ・ツウ・オーから、本製品の最大の特長は、わずか約140gという、ストレスを感じさせない徹底的に追求された軽量設計です。ポリエステル素材と身体にフィットする三日月（クロワッサン）型シルエットにより、長時間の持ち運びでも快適さを維持します。


また、見た目の軽快さだけでなく、広い底マチやジップ全開仕様、内外合計4つのポケットを装備するなど、機能面も充実。旅行先や日常のちょっとしたお出かけで、荷物の出し入れや整理収納がスムーズに行えます。


デザインは、手描き風のドット柄に、リッチなスナフキンのアート刺繍をあしらい、遊び心と落ち着きを両立。機能的で軽やかなこのバッグは、今年の秋旅の最高のパートナーになるでしょう。



ムーミンのバッグはこちら :
https://www.ttwoo.jp/c/moomin/rmmc-01/


わずか約140g！スナフキンが刺繍された三日月ショルダーバッグ


手描き風の大きな水玉のオリジナルプリントにスナフキンのアートを刺繍した、落ち着きのあるデザイン。繊細な刺繍と上品な光沢素材が、大人の装いにエレガントな華やぎを添えます。


丸みのあるクロワッサンシルエットは身体にしなやかに寄り添い、軽やかで洗練された印象に。

素材は軽さを追求したポリエステルを採用。軽量設計でストレスを感じることなく毎日の持ち歩きも快適。

斜め掛けも肩掛けも美しく決まり、日常から特別なシーンまで幅広く活躍する三日月ショルダーです。




スナフキンを添えた、大人の落ち着き
手描き風の大きな水玉をあしらったプリントに、スナフキンのアートを丁寧に刺繍し、さりげなく個性を演出。




見た目以上 に使いやすい
底マチ付きと全開ファスナー で小物の出し入れがスムーズ。見た目以上に機能的で、毎日のお出かけ にぴったりのショルダーバッグ。



整理収納ができるポケットを内外に4つ装備


程よく身体にフィットする軽量設計のラウンドショルダーは全2色

シックで都会的な印象のブラック



ナチュラルで知的なカーキ



スナフキンが刺繍された三日月ショルダーバッグ


■サイズ：約W34/17×H17×D10cm
■ショルダー：約62～118.5cm（調整可能）
■持ち手高：約58cm
■重　量：約140g
■容　量：約2.5L
■素　材：ポリエステル
■ブランド：MOOMIN ムーミン

ポケット
■外側：
ファスナーポケット×1（裏面）

■内側
オープンポケット×2
ファスナーポケット×1



金額：5,940円(税込)

※画像撮影・加工の際、実物の色に近づくように調整しておりますが、
お使いのパソコンやモニター環境により色合いや風合いに違いが出ることがございます。
予めご了承下さい。

商品の詳細・購入はT2Oオンラインストアから




秋冬の行楽シーズンにぴったりなムーミンのバッグをご用意しています！


■会社概要
商号　　： 株式会社ティ・ツウ・オー
代表者　： 代表取締役社長　佐藤 公祐
所在地　： 〒111-0051　東京都台東区蔵前4-7-5 AKビル
設立　　： 1987年5月
事業内容： 鞄・バッグの企画・製造・販売
資本金　： 10,000,000円
URL　 ： https://www.ttwoo.jp/