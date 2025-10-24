テラーノベル発の人気小説『心恋 ~uragoi~』をショートドラマ化！テラードラマでの独占配信を10月24日よりスタート

株式会社テラーノベル(C)テラードラマ

株式会社テラーノベル（本社：東京都港区、代表取締役社長：蜂谷宣人）はこの度、累計DL数760万突破(※)の小説プラットフォーム「テラーノベル（ https://teller.jp/ ）」発の人気小説『心恋 ~uragoi~』をショートドラマ化し、「テラードラマ」（ https://teller.jp/short-drama/ にて2025年10月24日より独占配信を開始します。

※ 2025年3月時点

配信概要

配信プラットフォーム：テラードラマ（ https://teller.jp/short-drama/ ）

配信開始日：2025年10月24日（金)

ショートドラマ作品について

(C)テラードラマ心恋 ~uragoi~

もしも、あなたの人生を救ってくれたのがヤクザだったら？あなたの心に深く突き刺さる、感動のヒューマン・ラブストーリー。

唯一の肉親の兄にセクシー女優として売られ、絶望の日々を送る長谷部楓の運命は、藤堂組若頭・東条一樹との出会いで一変する。それは同時に、裏社会の抗争と嫉妬渦巻く人間関係に巻き込まれることでもあった。

偽りの恋人、歪んだ執着、命を狙う罠、裏切る兄。両親を死なせてしまったと思い込むトラウマから兄の言いなりとなった少女が、愛を知り自立していくまでの成長物語。

▪️主な出演者

長谷部楓 役：谷口彩菜

東条一樹 役：保志健斗

篠崎美香 役：七瀬なな

長谷部良 役：井澤巧麻

西靖人 役：佐々木穂高

藤堂則永 役：金馬貴之

白川桜子 役：相沢菜々子

藤堂則之 役：竹石悟朗

▪️原作：瑠璃マリコ（ @rurimariko(https://x.com/rurimariko) ）

▪️小説掲載：テラーノベル（ https://teller.jp/se/1tbms8ee5mm6y-8268323852 ）

本編を再生する :https://teller.jp/short-drama/series/hgotohgb6ipx-8240598185

「テラードラマ」について

テラードラマ（Teller Drama）

■ サービス名：テラードラマ

■ サービスページ：https://teller.jp/short-drama

■ サービス開始日：2025年3月

■ 利用料金：基本無料

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/id6742331391

＜Google Play ストアダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.teller.drama&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.teller.drama&hl=ja)

「テラーノベル」について

■ サービス名：テラーノベル

■ サービスページ：https://teller.jp/

■ サービス開始日：2017年7月

■ 利用料金：基本無料

■ 国内ダウンロード数：760万以上

※ 2025年3月時点

＜App Store ダウンロードページ＞

https://apps.apple.com/jp/app/id1238587832

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.picappinc.teller&hl=ja)

株式会社テラーノベル（Teller Novel Inc.）

テラーノベル（Teller Novel）

テラーノベルは小説プラットフォーム『テラーノベル』を起点とし、コミック出版事業やショートドラマプラットフォーム『テラードラマ』を展開するエンタメIPカンパニーです。

「日本の創作文化を産業に」をパーパスに掲げ、日本のクリエイターが創作した物語を世界に届け、次世代のヒットIPを創出するための取り組みを行っています。

今後もさらなるメディアミックス化を通じて次世代のクリエイターの活動を支援してまいります。

・主な事業内容：プラットフォーム事業、パブリッシング事業、ライセンス事業

・本社所在地：東京都港区芝大門１丁目１－２３

・代表者：蜂谷宣人

・コーポレートサイト：https://teller.jp/corp

・お問い合わせ：https://teller.jp/corp#contact

*ショートドラマ共同製作やノベル・コミック出版等にご関心があるクリエイター様・企業様におかれましては、上記までお問い合わせください。

（大変恐れ入りますが、セールス目的のご連絡はお控えください。）