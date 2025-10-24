【ファン必見】横浜DeNAベイスターズの座椅子が登場！デザインも機能も本格仕上げ★★★

明光ホームテック株式会社

座椅子＆リクライニングチェアの専門ブランド「座椅子生活(TM)」を展開する、明光ホームテック株式会社（本社：岐阜県各務原市、代表：李長賢）は、球団監修のもと、「横浜DeNAベイスターズ応援座椅子」を販売開始しました。座椅子生活 公式サイトと楽天市場、Amazonにて販売。価格は\14,980(税込)。

2024年は日本シリーズ優勝、今年はセ・リーグ優勝こそ逃したもののここ数年Aクラスを維持している横浜DeNAベイスターズ。球場に行く代わりに自宅で応援したいファンのために、球団承認のもと、横浜DeNAベイスターズ応援座椅子を発売しました。

●お好みの姿勢でくつろげる多彩な角度調節機能

背もたれ・頭部・脚部はそれぞれ14段階で角度調節ができ、お好みのスタイルでくつろぎながら観戦することができます。使わないときはパタンと折りたたんでコンパクトに収納も可能です。

●自宅での快適な観戦をサポートする機能も充実

観戦のお供にはドリンクは欠かせません。両肘掛けにはドリンクは勿論、スマホやリモコン等の小物がスッポリ収まるカップホルダーを搭載！

更に長時間の観戦でもお尻に優しい低反発ウレタンを座面にたっぷり使用。肘掛けや頭部にも十分にクッション材を使用しているため、応援で疲れた身体をしっかり受け止めてくれます。

球団承認の証であるロゴマークや、YOKOHAMA BLUEの爽やかなファブリック生地に白のストライプをあしらい、ファン心をくすぐるデザインに仕上げました。

ぜひ来シーズンに向けてあなた専用の特等席をご検討ください。

※その他2球団の座椅子も販売中です

＜販売サイト＞

●横浜DeNAベイスターズ応援座椅子

https://zaisu-seikatsu.com/products/krs1-bay

同時販売開始！

●中日ドラゴンズ応援座椅子

https://zaisu-seikatsu.com/products/krs1-dra

2023年より絶賛販売中！

●阪神タイガース応援座椅子

https://zaisu-seikatsu.com/products/krft1-common

＜会社概要＞

会社名：明光ホームテック株式会社

代表取締役：李 長賢

設立：1963年

事業内容：座椅子・リクライニングチェアの製造販売

所在地：岐阜県各務原市那加北洞町 2丁目326

HP：https://www.meiko1963.com/

公式ECサイト： https://zaisu-seikatsu.com/

＜本件に関するお問合せ先＞

明光ホームテック株式会社 広報担当

TEL:058-382-6155 (9:00～17:00・土日除く）