【DISHES and TART SAN】11月新作タルトが登場！～みずみずしい果実を包み込んだ晩秋のタルト～

エイムエンタープライズ株式会社

エイム・エンタープライズ株式会社（所在：愛知県岡崎市、代表取締役社長：志賀栄太郎）は、

DISHES and TART『SAN』各店舗にて、旬のフルーツをたっぷりと使った、季節限定のタルトを

発売いたします！

旬の果実を贅沢に使った新作タルトが登場（全3種）

瑞々しいラフランスやシャインマスカット、ルビーグレープフルーツなど、素材の個性を引き立てた上品なラインナップ。

ココナッツ・アーモンド・紅茶の香り豊かなタルト台と合わせることで、果実の甘みがいっそう引き立ちます。

ティータイムにはもちろん、贈りものにもぴったりです。

【商品詳細】

※カットのみの販売商品価格：790円（take 775円）

ラフランスとルビーグレープフルーツのタルト

みずみずしいラフランスに、ルビーグレープフルーツの爽やかな酸味を合わせました。

アールグレイが香るタルト台が全体をまとめ、上品でさっぱりとした味わいに仕上げています。

タルト台：アールグレイ

※カットのみの販売商品価格：840円（take 825円）

梨とシャインマスカットのタルト

みずみずしい梨と、爽やかな甘みのシャインマスカットを重ねました。

ほのかに香るココナッツのタルト台が、果実の魅力を引き立てます。

口に広がるやさしい甘さと香ばしさが魅力です。

タルト台：ココナッツ

※カットのみの販売商品価格：900円（take 883円）

マスカットと洋梨のショートケーキタルト

上品な甘さの生クリームに、みずみずしいマスカットと洋梨を重ねました。

しっとりと香ばしいアーモンドのタルト台が、やさしい甘さとフルーツの瑞々しさを引き立てます。

ケーキのような軽やかさと、タルトの香ばしさを一度に楽しめる一品です。

タルト台：アーモンド

【DISHES and TART SANについて】

SANが大切にしているのは、”おいしいもので、しあわせになってほしい”という想いです。

タルトは、ただのスイーツではなく、大切な人への想いを届ける贈りものだと考えています。

だからこそ、私たちは“タルトでおくる、伝える”という想いを大切に、

一つひとつ丁寧にお作りしています。

そしてもうひとつの楽しみは、タルト屋がつくる、ひと手間加えた料理。

パスタソースをはじめ、味付けはすべてオリジナルレシピ。

自家製にこだわり、季節ごとに自由に入れ替わるメニューは、

満足感と充実感で心も満たしてくれます。

公式HP :https://san-dishesandtart.com/

【SANブランド店舗紹介】

SAN豊田店

住所：〒471-0874 愛知県豊田市前田町３丁目40－１

アクセス：名古屋鉄道 上挙母駅徒歩13分

TEL： 0565-42-3339

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

SAN名古屋徳重店

住所：〒458-0009 愛知県名古屋市緑区平手南２丁目４０３

アクセス：市営地下鉄桜通線 徳重駅徒歩12分

TEL： 052-879-6888

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

SAN刈谷店

住所：〒448-0014 愛知県刈谷市青山町１丁目１５１－７

アクセス：名鉄名古屋本線 一ツ木駅 徒歩19分

TEL： 0566-91-7779

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

SAN岡崎店

住所：〒４４４-０２０６ 愛知県岡崎市法性寺町猿待６３‐１

アクセス：愛知環状鉄道、JR東海道本線岡崎駅西口より徒歩約26分

TEL：0564-83-9554

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

SAN一宮店

住所：〒491-0832 愛知県一宮市若竹２丁目３－１

アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅 徒歩25分

TEL：0586-85-6618

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

SAN ASTY岐阜店

住所：〒500-8856 岐阜県岐阜市橋本町1丁目10-1

アクセス：JR東海道線、高山本線「岐阜駅」／名鉄名古屋本線、各務原線 「名鉄岐阜駅」すぐ

TEL：058-201-5778

営業時間：10:00~22:00

SAN春日井店

住所：〒486-0805 愛知県春日井市岩野町 字菅廻間4180

アクセス：名鉄名古屋本線妙興寺駅より車で7分

TEL：0568-27-9651

営業時間：11:00~21:00（金、土、祝前日は~22:00）

SAN mozoワンダーシティ店※テイクアウトタルトのみ

住所：〒452-0817 愛知県名古屋市西区二方町40 mozoワンダーシティ1階

アクセス：上小田井駅北口より徒歩約5分

TEL：052-938-7707

営業時間：10:00~21:00

【会社紹介】

エイムグループは、「愛する家族や恋人、友人をもてなすような気持ちと志でお客さまと接することを心“種”とする会社で在る」を、経営理念とし誕生した飲食に出自のある会社です。

１０ブランド・２３店舗（一部FCあり）を展開するエイムグループ

▼グループ会社

・エイム・エンタープライズ株式会社

・エイムマーケティングエージェンシー株式会社

・エイムクリエーションズ株式会社

・エイムインターセクション株式会社

※本社機能・エリア・ブランドによって分社しています。

代表者：代表取締役社長 志賀栄太郎

本社所在地：愛知県岡崎市康生通南2丁目36 殿橋ビル3F

【代表ブランドの公式Instagram】

「和栗専門 紗織」： https://www.instagram.com/wagurisenmon.saori/

「SILVA」： https://www.instagram.com/meieki_silva/

「京都四条 くをん」： https://www.instagram.com/kuon_kyoto/

「いぶし鳥一香」：https://www.instagram.com/ibushidori_ichika/