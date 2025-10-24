20万部突破！おじさん刑事と天才JKの年の差ミステリー『ペンと手錠と事実婚』最新話掲載！『ヤングアニマル』21号 10月24日（金）発売！

株式会社白泉社

株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文）は、『ヤングアニマル』21号を10月24日（金）に発売しました。

【青年まんが誌『ヤングアニマル』】https://magazine.younganimal.com/(https://magazine.younganimal.com/)

「ペンと手錠と事実婚」（原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク）巻頭カラーで登場！

『ヤングアニマル』25年21号巻頭カラー「ペンと手錠と事実婚」（原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク）

コミックス6巻発売直前＆連載50回記念！

人柱の村の祟り伝承の始まりとは…？

最新コミックス6巻は10月29日（水）発売！

YAコミックス「ペンと手錠と事実婚」（原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク）6巻

「ペンと手錠と事実婚」 6巻

■著者名： 原作／椹木伸一 作画／ガス山タンク

■ISBNコード：9784592167266

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.10.29

推理力抜群の女子高生、梔子鶫（18）に迫られ、紆余曲折あって同棲することになった中年刑事、切鮫鋭二（40）。

親の計らいで両家顔合わせの食事会をすることになった切鮫たちだったが、その最中に女性がホテルの客室から転落する事件が発生。

鶫が突き止めた驚愕のトリックと、犯人の身勝手な動機とは？

さらに、顔合わせを経て切鮫が鶫に伝えたいこととはいったい…？

大人気、歳の差ミステリーラブコメ、第６巻！

【表紙&巻頭グラビア＆ふろく】佐々木ほのか

【巻頭グラビア】佐々木ほのか（撮影：唐木貴央）

透明感あふれる笑顔と抜群のスタイルのほのかちゃんがYA初登場！

爽やかな空気感の中に、ほんの少しの甘さを添えた素敵なグラビアをお届け♪

「きみと一緒に通いたい」（うおやま）がカラーつきで登場！

【特別ふろく】「佐々木ほのか」両面クリアファイルカラーつき「きみと一緒に通いたい」（うおやま）

話題沸騰御礼！

演説会が迫る中、まり花の秘めた心と野望が明らかに…？

【巻末グラビア】「森嶋あんり from #2i2」

【巻末グラビア】森嶋あんり from #2i2（撮影：小塚毅之）

アイドルグループ「#2i2」から森嶋あんりが登場！

中華風衣装で魅せる気品はまさに孤高の美！！

【「ヤングアニマル」2025年22号】

●発売日：2025年10月24日（金）発売

●判型：B5判

●定価：510円（税込）

●『ヤングアニマル』は毎月第2・第4金曜発売

【会社概要】

会社名：株式会社白泉社

所在地：東京都千代田区神田淡路町2-2-2

代表者：代表取締役社長 高木靖文

設立：1973年12月1日

URL：https://www.hakusensha.co.jp/

事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・絵本・アプリ・電子書籍など