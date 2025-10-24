アララ メッセージ、「ITreview Grid Award 2025 Fall」のメールマーケティングツール部門で「High Performer」を受賞

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下で各種ITソリューション事業を展開するアララ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：門倉 紀明、以下「アララ」）は、自社開発のメール配信サービス「アララ メッセージ」（https://am.arara.com/）が、2025年10月に発表されたアイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野 源太、以下「アイティクラウド」）主催の「ITreview Grid Award 2025 Fall」の「メールマーケティングツール部門」で「High Performer」を受賞したことをお知らせいたします。

「アララ メッセージ」は、大量のメールを高速かつ高い到達率で配信できる法人向けメール配信サービスです。基幹システムと連携可能なAPIを備えており、企業からユーザへの通知メールをはじめ、ECサイトや会員組織を持つ企業でのメルマガ配信など、幅広い用途で活用されています。

一斉配信では、専門知識がなくても直感的にHTMLメールを作成できる「HTML簡単モード」をはじめ、「効果測定機能」や「ステップメール機能」など、メールマーケティングに欠かせない機能を標準搭載。さらに、生成AIを活用した「AIメール件名提案機能」や「テキストパート自動反映機能」（※）により、効果的なメールマーケティングを支援しています。

※ユーザがメール編集画面のHTMLパートで作成した本文を生成AIが読み取り、テキスト化してテキストパートに自動反映する機能。

また、「メール作業の時間を確保できない」「デザイン性の高いメールを作りたい」「配信結果を詳しく分析したい」といった担当者の課題に応えるため、メール配信のプロに作業を一任できる「メール代行サービス」も提供。業務効率化とマーケティング効果の最大化を同時に実現します。

■アララ メッセージ「ITreview Grid Award 2025 Fall」の受賞カテゴリ

メールマーケティングツール部門： https://www.itreview.jp/categories/email-marketing

※アララ メッセージご利用のお客様からのレビューはアイティクラウド社のWebページでご覧いただけます。

https://www.itreview.jp/products/arara-message/reviews

■ITreviewに寄せられたコメントのご紹介

システムの操作性や、ユニーク情報を差し込める機能の使いやすさを高く評価いただきました。

また、レビューをまとめた資料も以下URLよりダウンロードできますので、ぜひご覧ください。

【ユーザのリアルな声 資料ダウンロード】https://am.arara.com/download/12

■ITreview Grid Awardについて（https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html）

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。「ITreview Grid Award」は、「ITreview」に集まったレビューをもとに、顧客満足度が高い製品を「High Performer」として、顧客満足度と市場認知度の双方が高い製品を「Leader」としてそれぞれ表彰し、四半期ごとに発表しているものです。

＜アララ株式会社 会社概要＞

会社名：アララ株式会社（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル

URL： https://www.arara.com/

設立：2023年10月

代表者：代表取締役社長 門倉 紀明

事業内容：メッセージングソリューションを始めとするソリューション事業

※記載されている会社名及び商品名/サービス名は、各社の商標または登録商標です。

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。