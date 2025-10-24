『城とドラゴン』「おばけ祭ログインボーナス&ミッション」など10月24日（金）メンテナンス後より開催！BOX式アバたまできびだんご最大1,000個など豪華アイテムGET
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、「おばけ祭ログインボーナス」や「おばけ祭ミッション」などのイベントを2025年10月24日（金）より開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332614&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
10月24日（金）より、ハロウィンを記念して「おばけ祭ログインボーナス」や「おばけ祭ミッション」などのイベントを開催いたします。ログインボーナスとミッションで獲得できる「おばけ祭のアバたまチケット」でBOX式の「おばけ祭のアバたま」を割ると、きびだんご最大1,000個など豪華報酬を獲得可能！ハロウィン仕様の激レアお着替えなどがラインナップに加わった「ハロウィンのアバたま」も復刻登場し、さらにキャラ育成がはかどる「開発強化キャンペーン」といったお得なキャンペーンも同時開催いたします。
【開催期間】2025年10月24日（金）メンテナンス後 ～ 10月31日（金）18:59
「おばけ祭ログインボーナス」開催
開催期間中、ゲームにログインすると「おばけ祭のアバたまチケット」最大5枚など豪華アイテムがプレゼントされます。
■配布アイテム（総数）
おばけ祭のアバたまチケット×5枚、無料ごはん大盛り券×1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット×1個、無料ごはん中盛り券×1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット×1個、友トレ玉満タン回復×15個、1人用ゴールドパス×1枚、協力用ゴールドパス×1枚、1人用シルバーパス×1枚、協力用シルバーパス×1枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
「おばけ祭ミッション」開催
“フリー対戦で5勝する”など期間中さまざまなミッションを達成すると、「おばけ祭のアバたまチケット」最大15枚が入手可能です。
※ミッションの詳細についてはゲーム内お知らせをご確認ください
BOX式「おばけ祭のアバたま」登場
BOX式の特別なアバたま「おばけ祭のアバたま」が登場。「おばけ祭ログインボーナス」や「おばけ祭ミッション」でもらえる「おばけ祭のアバたまチケット」で割ることができ、最大1,000ウラPやきびだんご最大1,000個など豪華アイテムをGETできます。ぜひチケットを集めて挑戦し、すべてのアイテムを手に入れましょう。
※アバたま機能は城Lv3から利用できます
「ハロウィンのアバたま」復刻登場
バクダンむすめのタマゴや激レアお着替え「秋魔女」、チビピクの激レアお着替え「秋南瓜」といった、ハロウィン仕様の激レアお着替えなどがラインナップに加わった「ハロウィンのアバたま」が復刻登場します。
※アバたま機能は城Lv3から利用できます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
「開発強化キャンペーン」開催
キャラ育成がはかどるキャッスルイベント「研究所待ち時間半減キャンペーン」と、バトルイベント「キーン大量城主出現キャンペーン」を開催いたします。
◎研究所待ち時間半減キャンペーン
武具・スキルの研究開発やタマゴのふ化など、「研究所」に関わる全ての所要時間が通常の半分になります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332614&id=bodyimage1】
◆『城とドラゴン』公式サイト: https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
10月24日（金）より、ハロウィンを記念して「おばけ祭ログインボーナス」や「おばけ祭ミッション」などのイベントを開催いたします。ログインボーナスとミッションで獲得できる「おばけ祭のアバたまチケット」でBOX式の「おばけ祭のアバたま」を割ると、きびだんご最大1,000個など豪華報酬を獲得可能！ハロウィン仕様の激レアお着替えなどがラインナップに加わった「ハロウィンのアバたま」も復刻登場し、さらにキャラ育成がはかどる「開発強化キャンペーン」といったお得なキャンペーンも同時開催いたします。
【開催期間】2025年10月24日（金）メンテナンス後 ～ 10月31日（金）18:59
「おばけ祭ログインボーナス」開催
開催期間中、ゲームにログインすると「おばけ祭のアバたまチケット」最大5枚など豪華アイテムがプレゼントされます。
■配布アイテム（総数）
おばけ祭のアバたまチケット×5枚、無料ごはん大盛り券×1枚、ごはん大盛り待ち時間リセット×1個、無料ごはん中盛り券×1枚、ごはん中盛り待ち時間リセット×1個、友トレ玉満タン回復×15個、1人用ゴールドパス×1枚、協力用ゴールドパス×1枚、1人用シルバーパス×1枚、協力用シルバーパス×1枚
※ログインした日数に応じた報酬を受け取れます
※当キャンペーンは、午前0時に日付変更となります
※各報酬の詳細はゲーム内ヘルプからご確認いただけます
「おばけ祭ミッション」開催
“フリー対戦で5勝する”など期間中さまざまなミッションを達成すると、「おばけ祭のアバたまチケット」最大15枚が入手可能です。
※ミッションの詳細についてはゲーム内お知らせをご確認ください
BOX式「おばけ祭のアバたま」登場
BOX式の特別なアバたま「おばけ祭のアバたま」が登場。「おばけ祭ログインボーナス」や「おばけ祭ミッション」でもらえる「おばけ祭のアバたまチケット」で割ることができ、最大1,000ウラPやきびだんご最大1,000個など豪華アイテムをGETできます。ぜひチケットを集めて挑戦し、すべてのアイテムを手に入れましょう。
※アバたま機能は城Lv3から利用できます
「ハロウィンのアバたま」復刻登場
バクダンむすめのタマゴや激レアお着替え「秋魔女」、チビピクの激レアお着替え「秋南瓜」といった、ハロウィン仕様の激レアお着替えなどがラインナップに加わった「ハロウィンのアバたま」が復刻登場します。
※アバたま機能は城Lv3から利用できます
※その他の「アバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので、必ずご確認ください
※激レアお着替えを入手するとキャラのステータスが少し上昇します
「開発強化キャンペーン」開催
キャラ育成がはかどるキャッスルイベント「研究所待ち時間半減キャンペーン」と、バトルイベント「キーン大量城主出現キャンペーン」を開催いたします。
◎研究所待ち時間半減キャンペーン
武具・スキルの研究開発やタマゴのふ化など、「研究所」に関わる全ての所要時間が通常の半分になります。