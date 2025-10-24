¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú2025Ç¯10·î¡Û¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¿Íµ¤¥é¥ó¥¥ó¥°
ÂçÀÚ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸í¤Ã¤Æºï½ü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤¬ÆÍÁ³¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿――¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?
¥Çー¥¿Â»¼º¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Tenorshare¼Ò¤¬Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¡ÖTenorshare 4DDiG ÌµÎÁÈÇ¡×ºÇ¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï10·î24Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¡¢BitLocker¤Ç°Å¹æ²½¥É¥é¥¤¥Ö¤«¤é¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Tenorshare 4DDiG¤òÌµÎÁÂÎ¸³¡§https://x.gd/tj6Qb
¢£ Tenorshare 4DDiGÀ½ÉÊÈÇ¤ò¤¹¤°¥²¥Ã¥È¡§https://x.gd/JB2Pm
¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤ÎÁª¤ÓÊý
¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃíÌÜ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ Éü¸µÎ¨¤Î¹â¤µ¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ºï½ü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤É¤ì¤À¤±³Î¼Â¤ËÉü¸µ¤Ç¤¤ë¤«¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¤Î¼ÂÎÏ¤òÂ¬¤ë´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ÂÐ±þ¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ÎËÉÙ¤µ¤â³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¢¥áー¥ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ »È¤¤¤ä¤¹¤µ¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£½é¿´¼Ô¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤ËÁàºî¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ò»ý¤Ä¥½¥Õ¥È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ ÂÐ±þ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¼ïÎà¤â½ÅÍ×¤ÊÁªÂò´ð½à¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SD¥«ー¥É¡¢USB¥á¥â¥ê¡¢³°ÉÕ¤±HDD¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥È¥ìー¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤ª¤¹¤¹¤á11Áª¡ªÍÎÁ¡¦ÌµÎÁÅ°ÄìÈæ³Ó¡§https://x.gd/Zef4K
¤ª¤¹¤¹¤á¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¥é¥ó¥¥ó¥°
Âè1°Ì:Tenorshare 4DDiG¡ÚºÇ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
Tenorshare 4DDiG¤Ï¡¢2025Ç¯¸½ºß¡¢ºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥Çー¥¿Éü¸µ¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tenorshare 4DDiG¤Ï¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉü¸µÎ¨¤ò¸Ø¤ê¡¢ºï½ü¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¡¢¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é¤Ç¤â¹â³ÎÎ¨¤Ç¥Çー¥¿¤òÉü¸µ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£1000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ì¿¿¡¢Æ°²è¡¢²»À¼¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È¡¢¥áー¥ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¥¿¥¤¥×¤ÎÉü¸µ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
WindowsÈÇ¤ÈMacÈÇ¤ÎÎ¾Êý¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¤ÎWindows 11¤ämacOS Tahoe¤Ë¤â´°Á´ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥óÆâÂ¢¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³°ÉÕ¤±HDD¡¢SSD¡¢USB¥á¥â¥ê¡¢SD¥«ー¥É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ê¤É¡¢2000¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥¹¥È¥ìー¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤«¤é¤Î¥Çー¥¿Éü¸µ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Tenorshare 4DDiG¤òÌµÎÁÂÎ¸³¡§https://x.gd/tj6Qb
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332576&id=bodyimage1¡Û
Âè2°Ì:PhotoRec
PhotoRec¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¶¯ÎÏ¤Ê¥Çー¥¿Éü¸µ¥Õ¥êー¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£´°Á´ÌµÎÁ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¡¢300¼ïÎà°Ê¾å¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ÎÉü¸µ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¥Ùー¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¾åµé¼Ô¸þ¤±¤Î°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉü¸µÇ½ÎÏ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Windows¡¢Mac¡¢Linux¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊOS¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¤Î¤âÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢GUI¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡Ë¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥óÁàºî¤ËÉÔ´·¤ì¤Ê½é¿´¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉßµï¤¬¹â¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥ì¥Ó¥åーµ¡Ç½¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Éü¸µ¤·¤¿¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤âÉÔÊØ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332576&id=bodyimage2¡Û
Âè3°Ì:Recuva
Recuva¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç»È¤¨¤ë¥Çー¥¿Éü¸µ¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤ÊÉü¸µµ¡Ç½¤ÏÌµÎÁÈÇ¤Ç¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤Êý¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
