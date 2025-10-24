独創的シルバーアクセサリー「RAT RACE」がBeyond Coolにて取扱いスタート

株式会社ビヨンクール

独創的な造形美と存在感あふれるデザインで支持を集め、キング・オブ・スカルとも謳われたシルバーアクセサリーブランド「RAT RACE(ラットレース)」が、株式会社ビヨンクール(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:荒井雄志)にて取扱いをスタートいたします。



2025年11月1日(土)より、BEYOND COOL TOKYO(東京・原宿)、Beyond Cool Castle(大阪・心斎橋)、公式オンラインサイト（JewelryConnection、及びBeyond Cool楽天）にて販売を開始いたします。





ブランドを象徴する「Give No Take No Skull」シリーズをはじめ、人気の高い「Message on Ribbon」や「Venus Skull」など、厳選されたアイテムをラインナップ。ブランドの原点と進化を体感できるコレクションを、より多くのお客様にお届けいたします。▼発売情報

発売日：2025年11月1日(土)

販売店舗：BEYOND COOL TOKYO(東京・原宿)、Beyond Cool キャッスル(大阪・心斎橋)、

ジュエリーコネクション：https://www.j-connection.jp/

Beyondcool楽天：https://www.rakuten.co.jp/beyondcool/

Give No Take No Skull

Give No Take No Skull Ring

“Give No, Take No”とオールドイングリッシュ書体で刻んだリボンの隙間からスカルが覗くギャングスピリッツ溢れる初期作ながら変わらぬ人気のリング。



\57,200(税込)

Give No Take No Skull Ring 2

Give NoTake No Skull Ring 1・3よりスマートな印象でおさまりがよいサイズ感。



\42,900(税込)

Give No Take No Skull Ring 3

ラットレースの王道モチーフであるリボン＆スカルをデザインし、曲線美を兼ね備えた秀逸なリング。



\75,900(税込)

Venus Skull

Venus Skull Top S

アールヌーヴォーの流れを意識してスカルを組み合わせたペンダントトップ。花びらをイメージし、程よいボリュームと流曲線や陰影などを拘り抜いた作品。\37,400(税込)

Venus Skull Ring L

アールヌーヴォーのテイストとスカルを組み合わせたヴィーナススカルリング。ラットレースの魅力の一つである曲線美が光るリング。\57,200(税込)

Venus Skull Ring 3

ヴィーナスシリーズ最高峰のアイテムであり、初の石入りアイテム。抜群の構図と質感。RatGjoの感性が味わえる名品。\86,900(税込)

Message On Ribbon

「滑らかな曲線にメッセージを添えて主張する。」というデザイン性を持つシリーズ。それぞれリングの表側にはLOVE・HATE・CRY、内側にはHATE・LOVE・KISSが刻まれている。「愛と憎しみは表裏一体」を表現したラットレースの王道モチーフリング。各 \34,100(税込)

MessageOn Ribbon Bracelet

同シリーズのブレスレット。アメリカの握手文化(右手を差し出してLOVE(好き)、左手を差し出してHATE(嫌い))を基にした一種のジョークを表現している。 各\75,900(税込)

Ace of Spade Ribbion

リボンを滑らかにスクロールさせ、スペードを描いたトップ。リボンには「Ace of Spade」と刻まれている。バチカン部分はスペードモチーフを取り入れ、スカルが覗くモチーフになっている。愛らしい小振りなサイズのAce of Spade RibbonTop S とペアにもおススメ。\33,000(税込)

※チェーンは別売りです

上から、Ace of Spade Ring \75,900

Ace of Spade Ribbon Top \33,000

Ace of Spade Ribbon Top S \14,300

※すべて税込価格

RAT RACE (ラットレース)

1997年に創設者かつデザイナーであるRat Gjo（ラットジージョ）が自身の納得のいく究極のスカルを追求する為に始動。自然というモチーフの中の究極の造形物の一つとしてスカルを捉え、その曲線やバランスに独自のデザインを落とし込む。キングオブスカルと評されるシルバーアクセサリーブランド。創設以来、精緻な造形と存在感あふれるデザインで国内外のファンを魅了してきたRAT RACE。「Today is a very good day, to Die」(死に日和)を座右の銘に、妥協なき物作りを追及している。全ての商品一つ一つバフ(研磨器具)を使わずにリューターのみを用いて磨き上げるという徹底した手法を採用。独特の仕上げに拘っており、すべての作品一点一点に魂を込めた手彫りのサインを入れて仕上げを行い、妥協なき姿勢をみせている。骸骨や有機的なモチーフ独自の解釈で表現し、シルバーという素材の可能性極限まで引き出す作品は、単なるアクセサリーを超えた「身にまをとうアート」として高く評価されている。



RAT RACE公式：https://www.ratrace-web.jp/





▼お客様お問い合わせ先

BEYOND COOL TOKYO

東京都渋谷区神宮前3-22-10 1F

TEL : 03-5772-1247

営業時間11:30~20:00