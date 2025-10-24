秋のキャンプひらき、自然と暮らしをつなぐ1日をDOORS GARDEN MARKET -蚤の市、マルシェ＆ワークショップ- 開催のお知らせ

株式会社アーバンリサーチ

秋といえば紅葉、キャンプ、マーケット！株式会社アーバンリサーチの運営するTINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS（タイニーガーデン タテシナ アーバンリサーチドアーズ）では、2025年11月15日（土）に「DOORS GARDEN MARKET」を開催します。

秋のキャンプシーズンの締めくくりの感謝イベントとして、普段は宿泊者限定であるキャンプ場を1日限定で開放してイベントを実施！会場内では森と暮らしの循環をテーマにした自然体験、半径30km圏内の顔の見える生産者によるマーケットとキャンプ場で味わうアウトドアダイニングとコンテンツ盛りだくさん。URBAN RESEARCH DOORS・EKALによる家具やアパレルの蚤の市も同時開催。当日は入場無料、夕方のキャンプファイヤーまで1日楽しめる衣・食・住・遊の体験イベントをご用意しました！子どもから大人までみんなでキャンプ場に集い、秋が深まる蓼科の自然の時間を楽しみましょう！

DOORS GARDEN MARKET

【日程】

2025年11月15日(土) 10:00～17:00

【会場】

TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS

【入場】

無料

主催：株式会社アーバンリサーチ



出店者情報：

（順不同・敬称略）Yaso／木葉社／DLD／FUUSHIKA organic ／ EMMA's FOOD&GROCERY／O（オー）／おかげさま農園／潤喫茶／busy biscuit／enn.／ハマラノーエン／fabスペース hana_re／八ヶ岳グリーンウッドワーク研究所／URBAN RESEARCH DOORS／EKAL／TINY GARDEN 蓼科 and more…

※出店者情報は10月23日（木）時点です。

TINY GARDEN 蓼科ならではの1日限定コンテンツ

コンテンツ 1.森と暮らしの循環を感じるワークショップ＆マーケット

四季折々に素敵な景色を見せてくれたキャンプ場の自然にも感謝する1日。普段はなかなか見れない施設管理の一貫で行われる樹木伐採を見学し、その樹木を使ってアロマミストを作る蒸留体験、サンタを作るグリーンウッドワーク体験、焚き火体験など目の前の自然資源が暮らしに循環していくキャンプ場ならではの体験を用意。半径30km圏内の顔の見える生産者による野菜やお菓子、ドリンクが集うマーケットも同時開催！

コンテンツ 2.暮らしを彩る URBAN RESEARCH DOORS&EKAL 蚤の市

URBAN RESEARCH DOORSの家具 &EKALの衣類・雑貨がこの日限りの特価価格で。DOORS LIVING PRODUCTS〈BOTHY〉シリーズのダイニングテーブルやソファ、ウェアなど暮らしを彩るアイテムが終結。サンプル品、訳あり品は最大90%off の1日限りの大特価。

※来場者多数の場合は当日整理券を配布してご案内をいたします。

コンテンツ 3.キャンプ場でひらかれる1日限りのアウトドアランチ

自然の中でいただく、食の時間は特別なもの。今回は蓼科のEMMA's FOOD&GROCERYをゲストに迎え、TINY GARDEN 蓼科とコラボした1日限りのアウトドアダイニングを開催。先着80食、半径30km圏内の顔の見える生産者の食材をメインに使ったランチプレートをキャンプ場でいただきましょう。

【日程】

11月15日(土) 11:30～（最終提供14:00）

【料金】

2,000円 限定80食（ランチプレート）※事前予約優先

提供：EMMA's FOOD&GROCERY／TINY GARDEN 蓼科

協力：おかげさま農園／種to菜園／FUUSHIKA organic／C23／yaso

その他、EKAL × tent-Mark DESIGNSテント展示、キャンプファイヤーなどコンテンツ多数

TINY GARDEN 蓼科 URBAN RESEARCH DOORS（タイニーガーデン タテシナ アーバンリサーチドアーズ）



2019年9月、八ヶ岳の麓、蓼科湖畔に佇む「TINY GARDEN 蓼科」がオープンしました。標高1,250m、澄みきった空気と白樺の木々に囲まれた小さな庭には、キャンプ・ロッジ・キャビンの3つのスタイルの宿泊施設、アウトドアウェアブランド「EKAL」のショップ、カフェ、研修施設が併設され、日常と非日常が交差する心地良い時間が流れています。

〒391-0301 長野県茅野市北山8606-1

（新宿から約2.5時間、名古屋から約3時間）

> TINY GARDEN 蓼科 公式サイト(https://www.urban-research.co.jp/special/tinygarden/)

> ご宿泊の予約はこちら(https://d-reserve.jp/GSEA001F01300/GSEA001A01?hotelCode=0000001647)

Instagram @ ur_tinygarden(https://www.instagram.com/ur_tinygarden/)

