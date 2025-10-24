【京都 蔦屋書店】イラストレーター・小林マキ作品展「Stroll around Kyoto」を10月31日（金）より開催。京都の人気スポットを満喫する動物たちを生き生きと描いた新作を公開。

【京都 蔦屋書店】イラストレーター・小林マキ作品展「Stroll around Kyoto」を10月31日（金）より開催。京都の人気スポットを満喫する動物たちを生き生きと描いた新作を公開。