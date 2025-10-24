『サンリオキャラクターズ』より、ころっとアクリルフィギュアが発売！

株式会社アニメイトホールディングス

土台がなくても自立できちゃう！かわいい後ろ姿も楽しめる両面仕様のアクリルフィギュアです♪

ラインナップは全22種。並べて飾って楽しんでください(ハート)

こちらの商品は2025年10月24日頃より、全国のアニメイト、アニメイト通販、ムービック通信販売等で発売中！

■ムービック通販：https://www.movic.jp/shop/r/r101131_hy/

【商品名】

ころっと アクリルフィギュア(全22種)

【価格】

各1,045円（税込）

【サイズ】

約6×6cm以内（キャラクターにより差異がございます）/厚み約1cm

【仕様】

アクリル製、両面フルカラー印刷

【発売日】

2025年10月24日頃予定

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品の発売、仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合が御座います。ご了承ください。

■権利表記：(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L662445

■ムービック：https://www.movic.jp