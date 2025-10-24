～自動車部品の意匠性を高め、CO2 削減にも貢献する生産技術～ 国内初、大型製品に適用可能な「インモールドコート技術」を開発

～自動車部品の意匠性を高め、CO2 削減にも貢献する生産技術～ 国内初、大型製品に適用可能な「インモールドコート技術」を開発