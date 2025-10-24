デザインチーム minna による特別デザイン「little tokyobike limited edition NEW PARK / SUNNY DAY」発売！

株式会社トーキョーバイク

株式会社トーキョーバイク（本社：東京都江東区 代表取締役社長：金井 一郎）は、幼児向け自転車の特別デザインモデルとして、「little tokyobike limited edition」を発売します。

広がる世界や高まる好奇心を表現した「NEW PARK」と、気持ちよく晴れた空や明るい日差しをイメージした「SUNNY DAY」の２モデルを数量限定で展開します。

10月31日(金)より Tokyobike Shop、tokyobike オンラインストア、全国の取扱店にて販売を開始いたします。

また、発売を記念して、11月8日(土)にはスペシャルイベント「はじめての自転車記念日」を東京・清澄白河にあるフラッグシップショップ、TOKYOBIKE TOKYOにて開催します。

little tokyobike limited edition

ひろがり続ける世界を、一緒に

初めての自転車が、子どもたちにとっても、

そばで見守る大人にとっても、プライスレスな思い出になるように。

輝くような晴れの日や、新しい冒険への一歩をイメージした little tokyobike を企画しました。

デザインチーム minna による数量限定デザイン

デザインチーム minna (ミンナ) と一緒に、キラキラと心躍らせる子どもたちの様子を想像しながら、大胆な色分けのツートンカラーをデザインしました。車体フレームのカラーを塗り分ける表現は、little tokyobike では初の試みです。

minna

角田真祐子と長谷川哲士によるデザインチーム。

仕事とプライベートが合致したワークライフスタイル「公私混合」をスタンスとし、ハッピーなデザインを通して、デザインをみんなの力にすることを目指している。

グラフィックやプロダクト、空間などのジャンルを横断して体験をデザインすることを得意とする。

代表的な仕事に「ジャポニカ学習帳リニューアル」表紙アートディレクション・デザイン、「あなたも愉快な生きものだ！展」企画・デザイン、「familiarライフスタイルショップ」店舗デザイン・グラフィック、「tupera tuperaのかおてん.」会場構成・グラフィック、「MUSABI OPEN CAMPUS2016～2020」アートディレクション・デザイン。

グッドデザイン賞、キッズデザイン賞、日本パッケージデザイン大賞金賞、SDA賞優秀賞、TOPAWARDS ASIAなど受賞。武蔵野美術大学・武蔵野大学非常勤講師。

https://minna-design.com/

「NEW PARK」と「SUNNY DAY」の２モデル展開

NEW PARK は子どもたちの高まる好奇心や広がる世界を、SUNNY DAY は気持ちよく晴れた空や明るい日差しを表現しています。

どちらのモデルも、家族みんなの思い出に残る初めての1台になるようにデザインしました。

little tokyobike limited edition NEW PARK※ 画像は16インチサイズlittle tokyobike limited edition SUNNY DAY※ 画像は16インチサイズ製品特長

デザインに馴染む特別カラーの補助輪

特別なデザインをより美しくみせるために、通常とは異なるベージュの補助輪を採用しました。

雨上がりの路面も安心な泥よけつき

路面の泥や汚れの巻き上げを防止する泥よけ前後付き。スカートやワンピースで自転車に乗るお子さまからも人気が高いパーツです。

操縦しやすいハンドルバーとグリップ

小さな手でも握りやすいグリップと、ふらつきにくいオリジナル形状のハンドルバーで、安定して走ることができます。

身長に合わせて選べる２サイズ

NEW PARK / SUNNY DAY どちらのモデルも、身長95cm～115cmに対応した16インチと、105cm～125cmに対応した18インチの２サイズ展開です。

製品概要

モデル：little tokyobike limited edition NEW PARK / SUNNY DAY

価格：\39,600（税込）

タイヤサイズ：16インチ（16 x 1.75HE）/ 18インチ（18 x 1.75HE）

適応身長：16インチ（95cm～115cm）/ 18インチ（105cm～125cm）

付属品：補助輪・前後泥よけ・リアリフレクター

特設ページ：https://tokyobike.com/journal/little-tokyobike-limited-2025/

商品ページ：https://tokyobike.com/product/(https://tokyobike.com/product/little-tokyobike-limited/)little-tokyobike-limited/(https://tokyobike.com/product/little-tokyobike-limited/)

注文開始日：2025年10月31日（金）

取扱店舗：Tokyobike Shop（東京・福岡）、tokyobike オンラインストア、全国のトーキョーバイク取扱店

※ tokyobike オンラインストアでは午前10時よりご注文受付を開始します。

スペシャルイベント「はじめての自転車記念日」

little tokyobike limited edition NEW PARK / SUNNY DAY の発売を記念してスペシャルイベントを開催。

東京・清澄白河にあるフラッグシップショップ、TOKYOBIKE TOKYO の店内が限定モデルの世界観に合わせて、彩られる特別な 1 日となります。

リアルパパママスタッフによる自転車相談会

トーキョーバイクのリアルパパママスタッフによる子ども向け自転車（2歳～小学生）の試乗&相談会を開催します。

・対象：

2 歳からのキックバイク

幼児向け補助輪付き自転車

小学生向け自転車

・参加費：無料 ※予約不要

新たな冒険にぴったり！きらめき双眼鏡ワークショップ

今回コラボレーションしたデザインチーム minna より角田 真祐子さんを講師にお招きし、きらめき双眼鏡を作るワークショップを開催します。

・対象：2 歳～小学校低学年

・参加費：500 円 ※事前予約制

はじめての自転車記念日

開催日時：2025年11月8日(土) 10:00 - 17:00

会場：TOKYOBIKE TOKYO (住所：東京都江東区三好３丁目7-2)

※ 入場無料

問い合わせ： 03-6458-8198 / tokyo@tokyobike.com

ノベルティプレゼントキャンペーンも実施

10月31日(金) 以降に、little tokyobike をご注文の皆さまに、minna 特別デザインのノベルティタグをプレゼントします。

クリスマスツリーに飾ったり、メッセージカードにしたり。洋服に付けても可愛いデザインです。

※ little tokyobike limited edition NEW PARK / SUNNY DAY を含む、全ての little tokyobike のご注文が対象です。

※ Toyobike Shop、tokyobike オンラインストア、全国の取扱店でのご注文が対象です。

※ 数量に限りがあるため、ノベルティタグがなくなり次第終了となります。

■ tokyobike for kids について

「ひろがりつづける世界を、一緒に」をコンセプトに、2歳～小学生までのお子さま向け商品を展開しています。2歳から乗れるキックバイク tokyobike paddle、幼児向け自転車 little tokyobike 、小学生向け自転車 TOKYOBIKE Jr. Step、TOKYOBIKE Jr. Comfy とその関連アイテムをラインアップ。どのモデルもお子さまが乗りやすい工夫と豊富なカラーバリエーションが特徴です。

https://tokyobike.com/tokyobike-for-kids/

■ トーキョーバイクについて

1997年に創業し、2002年より自転車の製造販売をスタートしました。 街を楽しむプロフェッショナルとして、速く走ることや移動することを目的とするのではなく、日常にささやかな変化を加えるためのツールとしての自転車を提供しています。 のびのびとそれぞれのペースで人生を謳歌する人たちが集い、東京でありながらのんびりした時間が流れる街谷中でスタートし、 ”TOKYO SLOW”というコンセプトを世界へ発信してきました。また、コンセプトに共感したブランドとの共同企画開発などにも挑戦し、スニーカーやサングラスなども販売しています。

2017年よりトーキョーバイクのレンタルサービス事業を本格的に開始。現在は直営全店舗でレンタルサービスを提供するほか、ホテルによるレンタルサービスへの採用により、多数の宿泊施設でも、トーキョーバイクをご使用いただくことができます。

2021年には、オーナーのライフスタイルの変化などで手放さざるを得なくなったトーキョーバイクを引き取り、整備し、次のオーナーへ販売する取り組み「re tokyobike (リ・トーキョーバイク)」をスタート。メカニックが自転車の個性に向き合い、こだわり抜いてカスタマイズを行い「古いけどワクワクする一台」に仕上げています。

＜日本国内直営店＞

TOKYOBIKE TOKYO (東京都江東区)、tokyobike 吉祥寺 (東京都武蔵野市) 、tokyobike 中目黒 (東京都目黒区)、tokyobike 谷中 Soil (東京都台東区)

＜パートナーショップ＞

Tokyobike Plus 豪徳寺 (東京都世田谷区)、Tokyobike Plus 福岡 (福岡県福岡市)

＜海外のトーキョーバイク直営店・取り扱い店＞

ロンドン、ベルリン、ミラノ、マドリッド、プラハ、バンコク、ドバイ、テルアビブ、ジャカルタ、台北など、海外の主要都市に展開。

■ 会社概要

商号 ： 株式会社トーキョーバイク

代表者： 代表取締役社長 金井 一郎

所在地： 東京都江東区三好3-7-2

設立 ： 1997年

URL ： https://tokyobike.com/