新作韓国ドラマ「タリミファミリー～恋もお金もクリーンに！」2025年11月1日（土）より、U-NEXTにて独占先行配信開始決定！予告編初公開！

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

「コクドゥの季節」キム・ジョンヒョン×「サウンドトラック #2」クム・セロクが「油っこいロマンス」脚本家と最強タッグを組み、2024年KBS演技大賞で９冠に輝いた大ヒットドラマ「タリミファミリー～恋もお金もクリーンに！」が、NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社の配給により、2025年11月1日（土）よりU-NEXTにて独占先行配信開始決定！予告編も初公開！

「タリミファミリー～恋もお金もクリーンに！」キービジュアル

クリーニング店の看板娘で目の病をかかえるイ・タリム（クム・セロク）が視力を完全に失う直前、金持ちの息子ソ・ガンジュ（キム・ジョンヒョン）と８年ぶりに最悪な再会を果たす。ひょんなことから急接近する2人だったが、ガンジュの母が脱税した隠し金をタリムの家族が山で見つけたことから家族を巻き込んだ大騒動が勃発し…！？ 2人の恋にスパイスを加える役どころのチェ・テジュンをはじめパク・チヨン、キム・ヘウンら豪華キャストが脇を固め、笑いと涙、そして胸キュンが詰まった、テンポ抜群のラブコメディをぜひお見逃しなく！

●キャッチコピー

「コクドゥの季節」キム・ジョンヒョン×「サウンドトラック #2」クム・セロクが

“ラブコメの達人”「油っこいロマンス」脚本家と最強タッグ！！

視力を完全に失う直前、ヒロインの前に現れたのは、8年前に一夜を共に過ごしたアイツ！？

お金持ちの息子とクリーニング店の末娘が家族を巻き込んで繰り広げる

笑いと涙のブラック・ラブコメディ！！

ただいま、恋と人生の洗浄中

●予告編公開！

予告編URL ： https://youtu.be/nHErIXl0HrM(https://youtu.be/nHErIXl0HrM)

＼2024年KBS演技大賞 多数受賞のヒット作／

●“人気スター”キム・ジョンヒョン（「コクドゥの季節」「愛の不時着」）×“新星ヒロイン”クム・セロク（「サウンドトラック #2」） 最高のケミをみせる“ベストカップル”が胸キュンをお届け！

予告編サムネイル画像- 男性最優秀賞（キム・ジョンヒョン）- 女性最優秀賞（パク・チヨン）- 男性優秀賞（シン・ヒョンジュン） ※長編ドラマ部門- 女性優秀賞（クム・セロク） ※長編ドラマ部門- ベストカップル賞（キム・ジョンヒョン、クム・セロク）（パク・チヨン、シン・ヒョンジュン、キム・ヘウン）- 女性人気賞（クム・セロク）- 男性助演賞（チェ・テジュン）- 脚本家賞（ソ・スクヒャン）

「コクドゥの季節」で＜死神＞を演じたキム・ジョンヒョンが本作では、8年ぶりに再会した女性から最低のクソ男と呼ばれ、その家族からは＜疫病神＞扱いされる、ちょっぴり残念（！？）なイケメン金持ち息子に！ 最初はクールな態度をとっているが、好き好きモードが発動してからはヒロインのために大奔走。どこか憎めないダメ男ぶりに母性をくすぐられ、ヒロインを守るために男らしく成長していく姿にキュンとなる。演技派キム・ジョンヒョンがさすがの表現力で魅せる、キャラクターの変化に注目！ クリーニング店の看板娘で目の病をかかえるヒロインを演じるのは、「サウンドトラック #2」「潜入弁護人～Class of Lies～」のクム・セロク。フレッシュで愛くるしい魅力たっぷりの彼女が、逆境にめげず、どんな時も一生懸命なヒロインを体現！息ぴったりの演技でKBS演技大賞ベストカップル賞を受賞した2人のコミカルな掛け合いから目が離せない！

●まっすぐなヒロインの奮闘に、笑って泣いて。 ちょっぴり残念なイケメンに思わずキュン！？ 最高にエッジのきいたラブコメディ！

8年前、同級生のソ・ガンジュに声をかけロマンティックな一夜を過ごしたイ・タリム。目が見えづらいタリムに優しく接するガンジュだったが、その後、彼からの連絡はなく音信不通に。苦い経験をした彼女の前に、なんと“最低なクソ男”のアイツが再び現れる！ 自分のことを覚えていない様子のガンジュにムカつくタリムだったが、やがて彼の家族も巻き込んでとんでもない騒動が巻き起こる。 山に埋められた大金（実はガンジュの母親のもの）を偶然発見したタリムの家族は、失明寸前のタリムに手術を受けさせるため、そのお金を盗み！？ 視力を取り戻したヒロインは、なにも知らないまま、仕事と恋に邁進するが…。大金を盗まれた家族と盗んだ家族、2人はまるでロミオとジュリエット！？ タリムの家族が母親のお金を盗んだと知ったガンジュが、愛する人を守るためにした行動に胸キュン。悪縁からはじまり、紆余曲折、ようやく想いが通じ合った2人は無事ハッピーエンドを迎えられるのか？ 笑いあり涙あり、ときにはブラックに。最後の最後までハラハラドキドキ、テンポ良く展開するラブコメディに釘付け！

●2024年KBS演技大賞9冠に輝く話題のヒット作！ 「油っこいロマンス」脚本家による新たな傑作が誕生！ 韓国ドラマおなじみの名キャストも集合！

切羽詰まった状況でもクスッと笑える脚本、ウィットに富んだシーンの数々に思わずにんまり。「油っこいロマンス」「嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～」の名脚本家ソ・スクヒャンが手がけたラブコメディは軽快で巧妙。多くのドラマファンを夢中にさせ、同日放送された全ドラマの中で視聴率1位を獲得、脚本家賞をはじめKBS演技大賞9冠に輝く快挙を達成した。最高に面白い脚本を盛り上げるのは、韓国ドラマに欠かせない名俳優たち！ヒロインの長年の片想い相手で、ガンジュがメラメラと闘志を燃やすライバル役には、「あやしいパートナー～Destiny Lovers～」のチェ・テジュン。人気女優パク・シネとの結婚も大きなニュースになったイケメン俳優が2人の恋にスパイスを加える！ 誰よりも我が子に愛情を注ぐ母親役には「赤い袖先」パク・チヨンと「梨泰院クラス」のキム・ヘウン、子供の恋愛に口を出す母親たちの場外バトルも必見。ガンジュの血のつながらない父親で、女性陣に振りまわされ放題の大企業会長を演じるのは「完璧な妻」シン・ヒョンジュン。さらに人気グループ“INFINITE”のメンバーで俳優としても活躍するイ・ソンヨルが警官役で登場！

●ストーリー

クリーニング店の末娘イ・タリムは、目がほとんど見えない中でも前向きに生きている。ある日、医者から手術を受ければ完全に回復できると言われるが、莫大な費用がかかるため家族に言えずにいた。その矢先、8年前に一夜を共にしたお金持ちの息子ソ・ガンジュと運命の再会！？ タリムは音信不通だったガンジュに腹を立て、対するガンジュは心にもない言葉で彼女を傷つけてしまう。ところが、気まずい2人の距離がひょんなことから急接近！ タリムの母親と祖父母が“とんでもない方法”で大金を手にしたことから、タリムはついに手術を受け…。

●キャスト

キム・ジョンヒョン 「コクドゥの季節」「哲仁王后（チョルインワンフ）～俺がクイーン！？～」「愛の不時着」

クム・セロク 「サウンドトラック #2」「潜入弁護人～Class of Lies～」「熱血司祭」

チェ・テジュン 「だから俺はアンチと結婚した」「恋のトリセツ～フンナムとジョンウムの恋愛日誌～」「あやしいパートナー～Destiny Lovers～」

ヤン・ヘジ 「ワンダフルワールド」「悪鬼」「わかっていても」

●スタッフ

演出：ソン・ジュネ「ブラボー 私の人生」「愛よ、お願い」

脚本：ソ・スクヒャン「油っこいロマンス」「嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～」

●リリース情報

「タリミファミリー～恋もお金もクリーンに！」（全72回）

U-NEXTにて独占先行配信開始 （https://video.unext.jp/）

2025年11月1日（土） 第1回～第24回

2025年12月1日（月） 第25回～第48回

2025年12月26日（金） 第49回～第72回（最終回）

公式サイト： https://nbcuni-asia.com/sp/tarimifamily/

トレーラー： https://youtu.be/nHErIXl0HrM

Licensed by KBS Media Ltd. (C) 2024 KBS. All rights reserved

権利元：NBCユニバーサル・エンターテイメント

※配信日、仕様は都合により予告なく変更する場合がございます。

原題：タリミファミリー

製作：2024年/韓国/2024年9月28日～KBS2にて放送