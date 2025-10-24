金沢工業大学では、DXを推進できる人材の育成を目指して、社会人を対象とした「DXリスキル教育プログラム」を、12月10日（水）から受講開始します。

本プログラムは、どの業種・分野の方でも初心者から学べます。「Aコース：オンデマンド学習」「Bコース：オンデマンド学習＋講義演習」の２コースがあり、組織内でDXが実現できるよう、「AI」「データサイエンス（以下、DS）」の基礎知識とスキルの習得を目指します。





「オンデマンド学習」は開講期間中、いつでもオンラインで動画教材をご視聴いただけます。

「講義・演習」は１日間、対面で受講いただきます。

【開講期間】

2025年12月10日（水）～ 2026年２月27日（金）

【申込受付期間】

2025年10月27日（月）12:00～11月28日（金）17:00まで

【プログラム詳細・受付ＵＲＬ】

https://www.kanazawa-it.ac.jp/rec/dxreskill/index.html

【受講コース・受講料・定員・申込期間】

Aコース：オンデマンド学習（44,000円）[定員：100名]

オンラインで視聴できるAI・DS・IoTを学ぶ21タイトルの動画コンテンツ、12時間のコース



Bコース：オンデマンド学習と講義演習（対面）（60,000円） [定員：40名]

オンデマンド学習（AI・DS・IoT）12時間＋講義演習（AI・DS）1日間・7時間を対面で受講する19時間コース

申込期間：2025年10月27日（月）12:00 - 11月28日（金）17:00（A・Bコースとも）

【講座内容・スケジュール】

①A・Bコース共通「オンデマンド学習」：2025年12月10日（水）～2026年2月27日（金）

AI・データサイエンスの入門・基礎・応用（IoTは基礎のみ）を、自分の都合のよい時間帯に職場や自宅のPCからオンラインで21タイトルの動画コンテンツを視聴して学習します。講座中の疑問点や質問は、SNSで講師が対応します。

②Bコース「講義演習」：2026年2月20日（金）9:00～17:00 扇が丘キャンパス

大学教員からオンデマンドで学習した動画内容の解説・振り返りのほか、生成AIや画像分類の演習、Excelを使ったデータサイエンスの演習を、対面でおこないます。

【受講対象者】

● 企業等に所属している、または就職を検討している社会人

● 受講の目的を持ち、意欲的に学習できる方

● 受講用のPCをご準備いただける方