株式会社アルファ（東証スタンダード：4760） 2期連続の増収・増益を達成　Mission & Visionを再構築し、持続的な成長へ

株式会社アルファ

株式会社アルファ（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：岡本悟征、東証スタンダード：4760／名証メイン重複上場）は、2025年8月期（第43期）の通期決算を発表しました。

物価上昇が続く中、地方の中小小売業は厳しい状況が続く一方で、大都市圏の製造業等向け販促キャンペーンやデジタルPOP関連事業が堅調に推移。

その結果、2期連続の増収・増益を達成し、7月に上方修正した計画を上回る業績で着地となりました。

■ 第43期 業績ハイライト（連結）

- 売上高：63億6,500万円（前期比＋3.9％）- 経常利益：2億2,400万円（前期比＋115.5％）- 自己資本比率：33.6％

上期は関西地区での一部大口顧客の減少により減収となったものの、下期は製造業等を中心に販促需要が回復し、通期では増収増益を達成。

子会社のデジタルPOPサービス「POPKIT」およびオーケー企画も共に黒字化を達成し、連結業績に貢献しました。

■ 主要事業別トピックス

■ 連結業績推移

- 販促キャンペーン事業：前期比＋8.0％。製造業の消費喚起需要が堅調で、企画・デザイン料など役務収益が利益増に寄与。- ノベルティ事業：前期比＋2.5％。自社・別注ともに堅調に推移。- POP GALLERYオンライン：前期比＋4.6％。外部サイトからの送客効果で売上増。- POPKIT（POP作成アプリ）：Android版を新たにリリースし､お客様の更なる利便性向上を目す。- 子会社オーケー企画：コスト削減徹底と価格転嫁で黒字化を達成。

2023年8月期を底に2期連続で増収・増益を達成。

製造業向け販促やDX関連事業が通年化し、季節変動の少ない安定した収益基盤を確立しました。

■ Mission & Visionを再構築

2023年8月期をボトムに、2025年8月期まで増収・増益を達成。今期も増収・増益を計画

2025年、アルファは持続的成長を見据え、Mission & Visionを再定義しました。

■ 「POWER OF POP」を実現する10の価値観

- Mission：「買いたい」をつくり続ける心に響くメッセージを通じてポジティブな買い物体験を提供し、未来にわたって“買いたい”という気持ちを創造していく。- Vision：「伝える・伝わる・笑顔になる」をPOWER OF POPで実現する伝わるコミュニケーション創造企業として、需要と供給をつなぐ“出会いの場”での可能性を追求します。「POWER OF POP」を通じて、企業・地域・社会を笑顔でつなぐ

アルファは、企業として大切にすべき10の価値観を策定。

人と組織、販促活動の3つの観点から誠実・挑戦・社会との関わりを明文化しました。

■ 今後の見通し

“人とつながり、想いを行動に変える”――POWER OF POPの原点

第44期（2026年8月期）は、”売上高66億円（前期比＋3.7％）／経常利益2億5,000万円（前期比＋11.5％）”を計画。

販促キャンペーンの拡販とデジタルPOPのストック型収益拡大を軸に、さらなる成長を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社アルファ（ALPHA CO., LTD.）

所在地：〒702-8002 岡山県岡山市中区桑野709-6

代表者：代表取締役社長 岡本 悟征

設立：1984年1月5日

資本金：1億円

上場：東京証券取引所スタンダード市場／名古屋証券取引所メイン市場（証券コード：4760）

事業内容：販売促進用品の企画・製作・販売、デジタルPOPサービス、ノベルティ制作 ほか

URL：https://www.popalpha.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アルファ 経営企画室：高尾

TEL：086-277-4531 ／ E-mail：takaoh@popalpha.co.jp