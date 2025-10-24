外国人材向けに介護福祉士試験“虎の巻”を無償提供します～資格取得を後押しし、深刻な人材不足解消に一役～

株式会社 MAKE YOU SMILE

報道関係者各位

2025年10月24日

株式会社MAKE YOU SMILE

重度訪問介護事業「エンジェルケアサービス」や外国人ヘルパーの育成・採用事業を展開する、株式会社MAKE YOU SMILE(メイクユースマイル、横浜市西区、代表取締役・伊藤和博)は、介護人材の不足が深刻化する中、外国人材がすき間時間を活用し、国家資格「介護福祉士試験」を効率よく合格するための学習プログラムの無償提供を始めました。

2025年度から実施される介護福祉士試験の新制度「パート合格制度」にも完全対応しています。当社が独自開発したプログラムをYouTube動画によって、スマートフォンのみで段階的に学べるものです。

難解な教科書に頼ることなく、動画を通じ、見て・聞いてのサイクルを繰り返すことで、試験合格に必要な知識が自然と覚えられるよう工夫されています。同プログラムの提供により、介護ヘルパー不足の解消につなげたい狙いがあります。

（プログラム無償提供の背景）

年に1回実施される介護福祉士試験は、25年度から「パート合格制度」が導入され、26年1月の第38回試験から実施されます。従来と異なり、全13科目ある試験を3パートに分類。合格水準に達したパートは、翌々年度の試験まで受験が免除され、再受験時は不合格パートだけを受験できます。これにより、働きながら資格取得を目指す受験者にとっての負担軽減と、介護人材の確保が見込まれています。

しかし、直近の試験（24年度）では、全体の合格率が78・3％だったのに対し、外国人の合格率（技能実習生、特定技能1号）は30%台と大幅に低い水準にとどまっています※１.。

一方で、厚生労働省によると、25年度は約25万人、40年度までには57万人の介護人材が不足されると推計されています。そのため、外国人ヘルパーの育成は急務となっています。※２.

こうした中で、当社は知識ゼロの外国人材が資格取得できるよう後押ししていきます。

※１.厚生労働省「第37回介護福祉士国家試験の受験者・合格者の推移」

※２.厚生労働省「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

（外国人向けオリジナル学習プログラムの特徴）

今回新設した外国人材の介護転職と資格取得をサポートするための学習プラットフォーム「MANABUアカデミー」に学習動画を収録。順次拡充していく予定です。

【10分で学べる介護福祉士基礎講座】と【耳で覚える単語学習シリーズ】【一問一答式・過去問チャレンジ】で構成されています。すべてYouTube動画として無料で視聴可能です。具体的な特徴は以下です。

【10分で学べる介護福祉士基礎講座】

難しい教科書の内容を、重要ポイントごとにわかりやすくまとめたスライド講座。ナレーション付き動画になっており、目で見て理解しながら、耳でも学べる二重学習スタイルを採用しています。

【耳で覚える単語学習シリーズ】

試験に頻出する重要キーワードを75語に厳選し、聞くだけで覚えられるよう構成した「耳で覚える単語学習シリーズ」です。

【一問一答式・過去問チャレンジ】

過去問題を厳選し、1問ごとにわかりやすい解説を付けているため、苦手分野の理解を短時間で深めることができます。

また、今後はProfessor・HIROこと弊社代表取締役・伊藤和博によるSNSでのライブ配信なども企画していきます。

株式会社MAKE YOU SMILE代表取締役・伊藤和博

（株式会社MAKE YOU SMILE代表取締役・伊藤和博コメント）

試験勉強をしたくても、多くの外国人材は自己負担もしくは一部会社負担で勉強をしているのが実情です。しかし、今回のプログラムにより、誰でもすき間時間を活用することで、自然と知識が得られ、資格取得が目指せるようになります。

当社はスタッフのほとんどを外国人が占め、現場で頑張ってくれています。外国人材に対する恩返しの意味もあり、無償提供することにしました。多くの外国人ヘルパーを輩出することで、日本の介護人材不足にも貢献したいです。

【会社概要】

会社名：株式会社MAKE YOU SMILE

所在地：〒220-0004 横浜市西区北幸2-5-17 横浜NSビル602

設立：2018年5月

代表者：伊藤和博

事業内容：障害福祉事業、外国人材斡旋・管理事業、日本語教育事業

コーポレートサイト：https://www.makeyousmile.jp/

【お問い合わせ先】

株式会社株式会社MAKE YOU SMILE

mys@makeyousmile.jp（担当：伊藤）