鉄道技術展2025に出展します

レシップホールディングス株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：杉本眞）の連結子会社レシップ株式会社（本社：岐阜県本巣市、代表取締役社長：北野元昭、以下：レシップ）は、2025年11月26日（水）から11月29日（土）まで幕張メッセで開催される「第9回鉄道技術展2025」に出展することをお知らせいたします。

レシップは、バス・鉄道用ワンマンシステムを中心に、バス・鉄道事業者・利用者双方の利便性を向上するための製品・サービスづくりに取り組んできました。近年、鉄道業界においては、インバウンド需要の急速な回復に伴う多言語対応の強化や、多様化するキャッシュレス決済への対応が喫緊の課題となっています。また、利用客の利便性を高め、より快適な移動体験を提供するためのシームレスなサービス連携（MaaS）への注目も高まっています。このような背景のもと、これまで培ってきた運賃収受機器や旅客案内システムの技術をベースにしたソリューションを展示いたします。

ぜひこの機会に、当社の技術をご覧ください。みなさまのご来場をお待ちしております。

ご来場には事前登録が必要です。

