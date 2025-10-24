電通グループ（ブランド：「dentsu」、本社：(株)電通グループ、拠点：東京都港区、代表者：代表執行役 社長 グローバルCEO 五十嵐 博、以下「dentsu」）は、(株)電通グループ グローバル・プラクティス・プレジデント - ビジネス・トランスフォーメーションの豊田 祐一を電通グループのAPAC事業を統括する「dentsu APAC CEO」に選任しました。豊田は2026年1月1日付でdentsu APAC CEOに就任し、(株)電通グループのグループ・エグゼクティブ・マネジメント・メンバーとなる予定です。

豊田は、dentsuにて30年以上のキャリアを有します。米カリフォルニア大学バークレー校を卒業後、(株)電通に入社しました。そして、同社のメディア部門、ビジネスプロデュース部門を経たのち、インド、タイ、中国でCEO等を歴任し、各市場の再建と成長を牽引してきました。dentsuがグローバル経営を強化した2024年には、グローバルでBX※を統括する(株)電通グループ グローバル・プラクティス・プレジデント - ビジネス・トランスフォーメーション、dentsu Japan BXプレジデント、および(株)電通の執行役員に就任し、2025年には(株)電通の役職が統括執行役員（BX/グローバル）となり、その責任が一部拡大されました。現職の後任については、決定し次第、各組織から公表する予定です。

なお、「APACリード」としてAPAC事業を統括してきた石原 良樹は兼務を解き、2026年１月からは「(株)電通グループ グローバル・チーフ・ストラテジー・オフィサー」としてグループ全体の戦略策定・推進に専念します。石原はAPACリードとして、One dentsuのビジョンを追求しながらグループ全体戦略の中でAPAC事業を捉え、中期経営計画で掲げている変革を牽引するとともに、日本事業との連携を強化してきました。そして、APACの成長回帰に向けた基盤を着実に築き上げました。

【(株)電通グループ 代表執行役 社長 グローバルCEO 五十嵐 博のコメント】

「豊田は、グローバルクライアント担当、APACの主要市場でのマネジメント、グローバルおよび日本でのBX領域の責任者など、幅広い経験を積む中で、多くの実績を残しており、厳しい環境にあるAPAC事業の成長回帰と、その後の持続的成長をけん引するリーダーとして、最適な人財と言えます。

中期経営計画を推進し、dentsuが持続的に成長していくためには、海外事業、特にAPAC事業の成長回帰が必要不可欠です。豊田がその変革をリードし、『「人起点の変革」の最前線に立ち、社会にポジティブな動力を生み出す』という当社グループのビジョンの下、グローバルでの成長と企業価値の最大化に向けて大いに貢献することを期待しています。」

【(株)電通グループ グローバル・チーフ・ストラテジー・オフィサー（2025年12月31日付でAPACリード兼務を解除）石原 良樹のコメント】

「この1年、厳しい事業環境は続きましたが、グループ全体にとって重要な地域であるAPACのリードを担えたことは大変光栄でした。事業に関わって頂いたクライアント、パートナー、そして従業員を含む多くの方々の協力により、成長回帰に向けた重要な基盤を築くことができました。豊田のリーダーシップとビジョンによって、APACが成長回帰を実現し、クライアントや市場により大きな価値をもたらしてくれると確信しています。」

【(株)電通グループ dentsu APAC CEO（2026年1月1日付就任予定）豊田 祐一のコメント】

「APAC事業として、またグループ全体として極めて重要なタイミングでの就任となり、身が引き締まる思いです。APAC市場は、あらゆる業界でディスラプションが起きており、かつてない変革の真っただ中にあります。熾烈な競争環境下で、私たちの多くのクライアントが事業を展開されています。ディスラプションは常にチャンスです。私たちがその変革をリードする側に立ち、クライアントの期待を超える価値を創出できるよう、世の中にまだない、dentsuならではの事業モデルを構築しながら、クライアントの持続的成長と社会の発展へ貢献していく所存です。そして、dentsu APAC事業の成長回帰と持続的成長を実現していきます。」

※BXとは、Business Transformation(ビジネス・トランスフォーメーション)の略語で、事業変革と企業変革をホリスティックに推進し、企業成長に貢献する事業領域を指します。詳細はこちらをご参照下さい。URL: https://dentsu-bx.jp/

