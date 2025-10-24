数量限定100名様無料プレゼント！竹酢液ミニボトルで温活
創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、寒い季節の温活アイテムとしておすすめの、高品質の「竹酢液（ちくさくえき）」ミニボトル（25mL）を、先着100名様限定・送料無料でプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。
＜キャンペーン期間：2025年10月24日（金）～ 11月7日（金）まで＞
【先着100名様プレゼント】送料無料！ 安心の竹酢液ミニボトル約1回分（25ミリリットル）
https://www.taketora.co.jp/c/04chikusakueki/ev00660
竹酢液は、土窯で竹を焼いた際に出る排煙を冷却して採取した液体で、当社では四国産竹を用い、排煙口温度80～150℃の燃焼温度帯にて抽出、さらに1年間貯蔵・タール分除去という工程を経て製品化しております。約300種類以上の有効成分を含み、入浴剤としてご使用いただくことで“ぽかぽか”とした湯上がり感や心地よいひとときをご体験いただけます。
スキンケアに気をつかう方にもおすすめで、お客様からは「お風呂上がりに体が温かく感じられた」、また竹酢液を入れたお湯を使って洗髪をしたところ「髪にしっとり感が出た」といったご感想も寄せられており、入浴の時間をさらに豊かにするアイテムとしてご好評をいただいています。
【応募概要】
■応募期間：2025年10月24日（金）～ 11月7日（金）
■応募条件：お一人様1回限り
■プレゼント内容：竹酢液ミニボトル 約1回分（25ミリリットル）
■当選人数：先着100名様
※先着順のため、定員に達し次第締め切りといたします。
■発送について：応募期間終了後に順次発送いたします。お届けまでお時間をいただく場合がございますが、ご了承ください。
【動画】安心の竹酢液でポカポカお風呂の使い方と効能
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6eNB_3ojiR4 ]
竹酢液を使用した残り湯は、衣類の洗濯や掃除にも使用可能で、暮らしの様々な場面でご活用いただけます。期間限定・先着受付となりますので、ぜひ“竹のちから”を感じる入浴体験をお試しください。この機会に虎斑竹専門店 竹虎のホームページまでお越しください。
■竹虎 （株）山岸竹材店
会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店
所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）
代表取締役：山岸 義浩
創 業：1894年（明治27年）
資 本 金 ：1000万円
事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工
竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売
Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/
※高知家健康経営アワード2021
※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞
※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞
※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝
※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞
■本プレスリリースに関するお問い合わせ先
竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）
E-Mail：info@taketora.co.jp
＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店
〒785-0024 高知県須崎市安和913-1
TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）