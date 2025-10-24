TVerで『SMBC日本シリーズ2025』無料ライブ配信決定

株式会社TVer

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2025年10月25日（土）から開幕するプロ野球『SMBC日本シリーズ2025』を無料ライブ配信します。

激突するのは、2年ぶりに出場を決めた「阪神タイガース」と2年連続出場でパ・リーグでの出場歴代最多となる22度目の日本シリーズ進出を決めた「福岡ソフトバンクホークス」。両チームの対戦は2014年以来11年ぶり4度目の対戦となります。

今回のクライマックスシリーズファイナルステージで、無傷の3連勝を飾った「阪神タイガース」か、大激戦を制しての進出を決めた「福岡ソフトバンクホークス」どちらが日本一の称号を勝ち取るのか、ぜひ、TVerで熱き戦いをご覧ください。

また、TVerでは、スポーツ番組を集めた「スポーツ特集」も同時に実施中です。野球のほか、駅伝などのスポーツ番組も配信予定。特集も合わせてお楽しみください。

■『SMBC日本シリーズ2025』概要

・【第1戦】2025年10月25日（土） 18時20分～ 配信開始 （TBSテレビ系）

・【第2戦】2025年10月26日（日） 18時30分～ 配信開始 （フジテレビ系）

・【第3戦】2025年10月28日（火） 18時00分～ 配信開始 （TBSテレビ系）

・【第4戦】2025年10月29日（水） 17時53分～ 配信開始 （日本テレビ系）

・【第5戦】2025年10月30日（木） 配信予定 （テレビ朝日系）

・【第6戦】2025年11月1日（土） 配信予定（テレビ朝日系）

・【第7戦】2025年11月2日（日） 配信予定（日本テレビ系）

※5戦目以降は勝敗によって配信がなくなる場合がございます。

■「スポーツ特集」概要

【特集名称】スポーツ特集

【配信期間】2025年10月17日（金）～

【対象番組】野球、駅伝などのスポーツ番組

【特集URL】https://tver.jp/specials/tver_sports/npb

※番組によって配信期間は異なります。

※配信予定/内容は予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※ライブ配信はTVerテレビアプリおよびChromecastではご覧いただけません。スマホ・タブレット・パソコンからお楽しみください。

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/(https://tver.jp/) ）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。