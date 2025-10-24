ファンとの共創が生む熱狂！『VALX “FUN” LIVE! 』総視聴者数100万人を突破

VALX株式会社

VALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）が運営するフィットネスブランド「VALX（バルクス）」は、公式Instagram（@valx_official）で毎週木曜日に配信中の『VALX “FUN” LIVE!』が、累計総視聴者数100万人を突破したことをお知らせいたします。

『VALX “FUN” LIVE!』とは「ファンの皆様と一緒にブランドを創りたい」という想いを込めて、毎週木曜20時から公式Instagramにて配信しているインスタライブです。

2024年1月にスタートし、これまでに100回以上のライブ配信を実施。

フレーバーレビューやアレンジレシピの紹介、栄養やトレーニングに関する講座などの企画を、幅広くお届けしてきました。

ライブ配信を通じて、VALXとファンの皆様、そしてファンの皆様同士がつながり、“VALXとだからできる体験”や“ファン同士の交流”が生まれることを目指しています。

開始当初は『VALX LIVE!』としてスタート。有難いことに想像以上に高い熱量でご参加くださる方が多く、気づけば “ファンの皆様と一緒に創るライブ” へと成長していきました。

そこで、「ファンの皆様と共に創る、そして楽しい時間を共有する」という想いを込め『VALX “FUN” LIVE!』へと名称を変更しました。

『VALX “FUN” LIVE!』は、ファンの皆様のお声を直接聴き、ブランドに反映していく“共創の場”です。



人気企画の「VALX会議」では、新商品やイベントなど、毎回テーマを決めて視聴者とリアルタイムで意見交換を実施。

そこから実際に、カタチになったものが多数あります。

・ファンの皆様と一緒に開発したプロテインフレーバー「とろけるバニラアイス風味」の販売

・視聴者のアイデアから生まれたイベント「VALX 大運動会」（2026年5月に実施予定）

・メンバーズストアで販売する商品セット名の考案 など

オフラインイベントとオンライン配信を組み合わせることで、より多くの方々にVALXの世界観や体験をしていただけるように『VALX “FUN” LIVE!』はスタジオ配信にとどまらず、ポップアップ会場やVALX GYMなど、さまざまな場所からもお届けしています。

今後もVALXは「皆様の声を直接聴く場所」「共に成長する場所」として、 より多くの方々に楽しんでいただけるライブを届けてまいります。

【VALX “FUN” LIVE! 概要】

開催日時：毎週木曜日 20:00～

開催場所：VALX公式Instagramアカウント（@valx_official）

URL：https://www.instagram.com/valx_official/

アーカイブ配信：https://shop.valx.jp/shop/pages/live

過去の配信は、VALXメンバーズストアや公式Instagramのアーカイブでも視聴可能ですので、ぜひご覧ください。

「前例のない熱狂を、しかける。」をミッションに掲げるVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数77万人を超え、SNS総登録者数は154万人を超えています。

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 MFPR渋谷南平台ビル3F

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/