【11・12月＆12・1月限定】18種類の出来立てジェラートが食べられる焼肉店【プレミアムカルビ】
＼＼11・12月の期間限定！プレミアムカルビのジェラート／／
11月1日より11・12月の2カ月限定ジェラートのご提供を開始いたします！
どれから食べようか迷ってしまう18種類のジェラートに新たなフレーバーが仲間入り♪
◆いちごとマスカルポーネ
濃厚なマスカルポーネチーズのジェラートに苺のコンフィチュールを合わせた人気のジェラート。
マスカルポーネチーズのコクと苺の甘酸っぱさのバランスが絶妙！
◆キャラメルマキアート
コーヒー＋ミルク＋キャラメルのジェラート。
食後のコーヒー代わりにもピッタリ！コーヒーの心地よい余韻が広がります。
◆大納言ミルク餅
ミルクジェラートに大納言とお餅を混ぜ込んだ、大福をイメージしたジェラートです。
＼＼12・1月の期間限定ジェラートも一足先にご紹介！／／
（※提供開始は12月1日からを予定しております。）
◆いちご大福
ミルクジェラートに苺とお餅を混ぜ込んだ、苺大福をイメージした毎年人気のジェラートです。
◆黒烏龍ミルクティー
黒烏龍茶をミルクティ仕立てにしたジェラートです。
黒烏龍茶のコクのある味わいとすっきりとした後味を楽しめます。
◆シャンパン香るマスカット
フランス産のシャンパンが香るマスカットのジェラート。
鼻に抜けるシャンパンの香りを味わえるちょっと大人のジェラートです。
◆プレミアムカルビのジェラートは・・・
全22店舗ですべてのジェラートを店内の製菓厨房で手作りしているプレミアムカルビ。
出来立てのジェラートは空気をたっぷり含んでいて、ふわふわと口の中でとろける至福の逸品。
2か月間の期間限定商品となります。
この時期ならではの限定ジェラートをぜひプレミアムカルビでお楽しみください♪
※ジェラートビュッフェは十分な数をご用意しておりますが、万が一売り切れの際はご容赦ください。
※ご提供内容および期間は変更となる場合がございます。
※ご提供期間中でも各店舗の在庫がなくなり次第終了となります。
◎プレミアムカルビとは…？
プレミアムカルビ1号店は2018年12月、神奈川県川崎市宮前区にオープン。
待ち時間最長5時間の大人気店となり、コロナ禍中も出店を続け、約5年半で関東を中心に22店舗まで拡大してきました。
平日のいつものランチから、家族や友人との美味しいお食事、記憶に残る特別な日のお祝いまで…
様々なシーンで皆様にご来店いただける焼肉食べ放題のお店です。
１.厳選焼肉
『美味しい焼肉のカタチ。』をコンセプトに、様々なお肉の食べ方をご提案しております。
特にその中でも、塊のままご提供する名物塊熟成肉が自慢の一品。
塊のまま焼くことで肉汁を中に閉じ込め、美味しさを余すことなくご堪能いただけます。
タレの種類はなんと全部で21種類以上。
生のバジルを使い店内でいちから仕込んだバジルソース、トリュフだれや刻みわさび醤油、3色月見とろろダレ、チーズフォンデュなどバリエーションも豊富にご用意。
様々なタレでこだわりのお肉を最後まで飽きることなくお楽しみいただけます。
２.自家製ジェラート＆デザートビュッフェ
店内の製菓厨房で毎日手作りをしている18種類のジェラート＆10種類の季節のデザートビュッフェ。
出来立てのジェラートを召し上がったことはありますか？？出来立てのジェラートは本当に…美味しいんです！
食べ放題店なのでジェラートの回転も早く、あなたも出来立てのジェラートに巡り合えるチャンスがあります。
店内出来立てのジェラートは滑らかな舌触りが特徴で、毎月３種類の新しいフレーバーをご提供しております。
デザートビュッフェは大人から子どもまで笑顔になれる幸せな空間。
たくさんの種類を試せるように一つひとつのサイズを小さく作っているので、お肉を食べた後でも全種類制覇も問題なし？！
デザートは四季毎にメニューを入れ替えており、季節の味をお届けいたします。
一口食べれば『美味しい…！』の言葉が自然と出てしまう、パティシエ渾身のジェラート＆デザート！
ぜひご賞味ください。
３.店内
焼肉店とは思えないカフェのような雰囲気で、タッチパネルを使用してお席で楽々ご注文！
無煙ロースターでお肉を焼くので、大切なお洋服にもにおいがつきにくい設計となっています。
また店内は、緑をふんだんに使用した店舗ごとに異なるインテリアが特徴で、広々としたソファー席を中心に150席以上をご用意。
もちろん椅子席もございますので、ベビーカーでも安心してご来店いただけます。
明るい日差しの差し込む店内でお昼のランチ、温かな照明と木のぬくもり感じる夜の食べ放題ディナーも。
いつの時間もゆったりと素敵なひと時をお過ごしいただけます。
▼営業時間
【月～木】11時30分～23時15分（最終入店/21時30分）
【金・祝前日】11時30分～23時45分（最終入店/22時00分）
※平日限定ランチメニューは16時00分までご注文できます。
【土・日・祝】11時00分～23時45分（最終入店/22時00分）
▼価格
【食べ放題コース】
お手軽コース：3,180円（税込 3,498円）
プレミアムコース：3,780円（税込4,158円）
スペシャルコース：4,580円（税込 5,038円）
※プレミアムデザート＆ジェラートビュッフェ付き
【平日限定ランチメニュー】
1,680円（税込 1,848円）～1,780円（税込 1,958円）
※プレミアムデザート＆ジェラートビュッフェ付き
【店舗一覧】
■東京都
新小岩店（江戸川区）
石神井店（練馬区）
立川店（立川市）
■埼玉県
春日部店（春日部市）
ふじみ野店（ふじみ野市）
川口北店（川口市）
与野店（さいたま市中央区）
武蔵浦和店（さいたま市南区）
レイクタウン店（越谷市）
■神奈川県
宮前平店（川崎市宮前区）
上大岡店（横浜市南区）
西鶴間店（大和市）
横須賀佐原店（横須賀市）
港北日吉店（横浜市港北区）
四季の森店（横浜市旭区）
淵野辺店（相模原市）
湘南台店（藤沢市）
■千葉県
船橋海神店（船橋市）
松戸きよしヶ丘店（松戸市）
■栃木県
中戸祭店（宇都宮市）
■静岡県
富士店（富士市）
静岡曲金五丁目店（静岡市駿河区）
【会社概要】
会社名：株式会社神戸物産
所在地：兵庫県加古川市加古川町平野125番1
代表者：沼田博和
設立：1985年11月6日
URL：https://www.kobebussan.co.jp/
事業内容：1.業務スーパーや、ビュッフェレストラン、焼肉店、惣菜店などを直営及びフランチャイズ本部、エリアフランチャイズ本部として運営。また、その加盟店への経営ノウハウの指導や援助。
2.海外での商品開発やその自社輸入、及び国内自社工場での商品開発。また、それらの商品の加盟店への供給。
3.再生可能エネルギーを活用した発電所の運営。