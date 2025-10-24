「dazzlin(ダズリン)」×吉田朱里 “akarin made.”第2弾 寒い季節を心地よく、上品に過ごすためのコスメティックウェアを発表

MARK STYLER株式会社

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営する「dazzlin(ダズリン)」はモデル、美容系クリエイターの吉田朱里さんとの共同開発をした「akarin made.」の第2弾コレクションを10月24日(金)より予約発売をスタート。公式通販サイト「RUNWAY channel」と「ZOZOTOWN」にて予約発売を開始します。

akarin made. w/dazzlin

特設ページ：http://s.runway-ch.jp/dz_20251020

本コラボレーションは“ファッションと美容の両立”をテーマに、吉田朱里さんが細部までこだわり抜いて企画したもの。

今回の第2弾では「寒い秋冬を心地よく、ほんの少しのときめきを添えて過ごしたい」という想いを込め、リラックス感と上品さを兼ね備えたラインナップが揃いました。

スウェットパンツは、カジュアルすぎない“上品見え”にこだわったデザインで、裾まわりが床に触れにくいよう配慮した折り込めるゴム仕様を採用し、見た目の美しさと使いやすさを両立しました。

また、オフショルスタイルを快適に楽しめる温感・セラミド加工のカップイン仕様のインナーや、冷えやすい季節に頼れる温感・セラミド加工ニットパンツなど、美容とファッションの視点から生また“かゆいところに手が届く”機能性アイテムも登場。

ニットパンツは、お腹まわりをしっかり包み込むハイウエストデザインに加え、前後にカイロポケットを備えた仕上がりです。

前回の第1弾で即完売した人気アイテム“マシュマロバッグ”には待望の新色ブラックが仲間入り。お客様からの多数のリクエストにお応えし、どんなスタイルにもマッチするシックなカラーで再登場します。

そして、本コレクションのモデルとして元NMB48の太田夢莉さんを起用しました。彼女のしなやかで芯のあるムードが“リラクシーでいて上品”という今回のコレクションテーマを美しく体現しています。

■LOOK一部tops\8,910(tax in),pants\12,100(tax in)tops\8,690(tax in)tops\9,900(tax in),pants\11,000(tax in)tops\9,900(tax in)tops\12,100(tax in)■アイテム概要akarin made. w/dazzlin

商品名： 【吉田朱里】タックスリーブオフショルスウェット

価 格： 8,910円(税込)

カラー： オフホワイト／チャコールグレー／ブラック／ベージュ

サイズ： FREE

※ブラックのみWEB限定（RUNWAY channel、ZOZOTOWN）

オフショルダーで女性らしい印象を与えるスウェット。

柔らかく伸縮性のあるダンボール素材を使用し、上品な印象と快適な着心地を両立。

akarin made. w/dazzlin

商品名： 【吉田朱里】バレルレッグスウェットパンツ

価 格： 12,100円(税込)

カラー： オフホワイト／チャコールグレー／ブラック／ベージュ

サイズ： S／M

※ブラックのみWEB限定（RUNWAY channel、ZOZOTOWN）

上品な光沢感のある素材で、大人カジュアルに仕上がるスウェットパンツ。

ラフすぎず、きれいめスタイルにもマッチする万能ボトムです。

裾ゴム入りで汚れを防止しつつ、リラクシーさとフェミニンさを兼ね備えた一枚。

akarin made. w/dazzlin

商品名： 【吉田朱里】温感・セラミド加工カップインオフショルインナー

価 格： 8,690円(税込)

カラー： ブラック／ピンク

サイズ： FREE

美容加工： 温感・セラミド加工

温感・セラミド加工で冬でも快適に着られるカップインインナー。

デコルテをきれいに魅せるオフショル仕様で、ズレにくく安定感のある着心地。

akarin made. w/dazzlin

商品名： 【吉田朱里】温感・セラミド加工くしゅくしゅパンツ

価 格： 11,000円(税込)

カラー： ブラック／ブラウン

サイズ： S／M／L

温感＆セラミド加工で寒い季節に嬉しい機能性パンツ。

ハイウエスト設計とカイロポケット付きで、体をあたためながら美シルエットをキープ。

akarin made. w/dazzlin

商品名： 【吉田朱里】リラックスニットフーディ

価 格： 9,900円(税込)

カラー： オフホワイト／ベージュ／グレー／レッド

サイズ： FREE

もちもちとした糸で編み上げた、やわらかな肌触りのニットフーディ。

スナップボタン付きのフロントとポケットで、実用性とデザイン性を両立。

akarin made. w/dazzlin

商品名： 【吉田朱里】ストーンアートハーフジップフーディ

価 格： 12,100円(税込)

カラー： グレー／ブラック／ピンク

サイズ： FREE

オリジナルロゴのラインストーン刺繍が煌めく、存在感たっぷりのフーディ。

ゆったりとしたシルエットで抜け感を演出し、ユニセックスでも着られるデザイン。

akarin made. w/dazzlin

商品名：【吉田朱里】マシュマロトートバッグ

価 格：13,200円(税込)

カラー：ブラック(新色)

ふんわり軽いマシュマロ素材で、持つだけで癒しの存在感。

大きすぎず小さすぎない絶妙サイズ感で、ジムやマザーズバッグにもにもぴったり

気分が上がるコンビカラーで、持つだけでパッと華やかに。

■発売概要

【予約販売】2025年10月24日(金)12:00～

【WEB STORE】RUNWAYchannel / ZOZOTOWN

【一般発売日】2025年12月18日(木)

【販売店舗】dazzlin直営店

※コラボレーションアイテムは無くなり次第終了とさせていただきますので、予めご了承ください

■ノベルティ

コラボレーションアイテムをご購入いただいた方へ、先着順でコラボロゴの刻印の入った限定ショッパーに入れてお渡しいたします。

※dazzlin 店舗 、公式通販サイト「RUNWAY channel」のみでの配布。

※無くなり次第終了となります。

■吉田朱里さんプロフィール

1996年8月16日生まれ、大阪府出身。愛称はアカリン。

2010年よりNMB48の1期生として活動し、2020年12月卒業。

2016年“美容系YouTuber”としてチャンネルを開設、チャンネル登録者数は100万人を誇り、 ヘアアレンジやメイクテクニックを解説する『アカリンの女子力動画』が好評を博し、「等身大の美容アイコン」として各方面に支持を拡大し、2019年には自身がプロデュースするコスメブランド『b idol』を立ち上げ幅広く活躍。

■モデル

太田夢莉さん（おおた・ゆうり）

1999年12月1日生まれ、奈良県出身。

2011年よりNMB48に所属し、グループの中心メンバーとして活躍。卒業後は女優として活動を広げ、ドラマ・映画・舞台など幅広い作品に出演している。

Instagram：＠yustagram12(https://www.instagram.com/yustagram12/?locale=ja_JP)

■シーズンコンセプト

「Optimistic Prism」

陽だまりの光が心地良い はじまりの季節

曖昧な時間が奏でる 移ろいゆく音色を感じて

太陽と海の情景美のような シアーやデニムで季節を彩り

レースやスウェードを巧みに使った 大胆な遊び心

煌めきをくれる色たちと この旅路を歩む

自由なMIX＆MATCHを 高揚感とともに

■ブランドコンセプト

「Ripple of Color.」

心弾ませ、日々を描こう

特別な日も、何気ない日も。

いつも心から楽しみたい。

そんな気持ちを、

一瞬で思うままに。

もっとたくさんの「好き」と出会えるはず。

さあ、色とりどりの今を紡いでいこう。

dazzlin_ブランドコンセプト

dazzlinは「明日を待ち遠しくしてくれる存在」を定義とし、dazzlinのお洋服を身にまとうだけで、「キレイだけど、可愛さもある大人の女性になれる。」そんな「ワクワク」を感じ、日常も非日常も1つ1つの出来事を楽しみにできるブランドをテーマに掲げています。

■dazzlinオフィシャルサイト/SNS

Official Site ： http://dazzlin.jp/

Web Store ： http://runway-webstore.com/dazzlin/

X： http://www.twitter.com/dazzlin_com

Instagram ： http://www.instagram.com/dazzlin_official

■取り扱い店舗リスト

https://runway-webstore.com/store/brand/?code=MK020

【会社概要】

社 名：MARK STYLER株式会社

本社所在地：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-14

創 業：2005年11月

代表者：代表取締役社長 秋山 正則

事業概要：１.オリジナルブランドによる婦人服・服飾雑貨の企画開発、直営店での小売ならびにフランチャイズ店、専門店等への卸売

２.自社運営eコマースサイト「RUNWAY channel」および他社運営eコマースサイトを利用した商品のインターネット販売

URL：http://www.mark-styler.co.jp