LOUNIE×スタイリスト佐藤佳菜子さんとの大人気コラボ企画、10月24日(金)発売！この冬の新作は「ほんのりモードなのに女っぽい」が叶う“ニットアップ”が登場。

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、オリジナルブランド「LOUNIE(ルーニィ)」は、人気スタイリスト佐藤佳菜子さんとの、コラボレーションアイテムを2025年10月24日(金)より、LOUNIE公式オンラインストア、全国の直営店およびLOUNIEお取り扱いセレクトショップにて発売します。この冬のコラボレーションでは、「カーディガン」と「タイトスカート」のニットアップを制作。トレンドのパワーショルダーで遊び心を加えながらも、ウエストをゆるやかに絞った女っぽいシルエットにこだわり、洗練されたスタイルが完成。佐藤佳菜子さんならではの、日常に溶け込む“ほんのりモード”を体現したアイテムにご注目ください。

コラボレーションアイテムについて

詳細はこちら :https://lounie.jp/pages/251024_kanakosatoベージュ、ブラウン、オフ×ブラックの3色展開。カーディガン\25,300(税込) スカート\22,000(税込) ハンドウォッシャブル可能。

【ブークレミドルカーディガン】

人気のトレンド要素であるパワーショルダーをさりげなく取り入れ、羽織るだけで瞬時に旬のスタイルが完成します。ウエストはゆるやかにシェイプし、羽織ったときにすっきりとして、美しいラインを見せます。様々なボトムスに合わせやすい絶妙な丈感にこだわりました。

【ブークレニットタイトスカート】

タイトなシルエットながら、適度な肉感があり、ボディラインを拾いすぎない美シルエットを実現。裾さばきもよく、すっきりとした縦のラインを強調します。カーディガンとセットアップで着ることで、ウエストのシェイプとスカートのタイトなIラインが際立ち、「ほんのりモードなのに女っぽい」大人の洗練スタイルが完成します。

肩に取り外し可能なパッドを内蔵し、トレンドのパワーショルダーをさりげなく取り入れられます。シンプルでモダンな丸いボタンが洒落たアクセントに。下半身をすっきりと見せるIラインシルエット。リブ編みのスカートにはバックスリットが入っており、歩きやすさと共に、女性らしい抜け感をプラス。

Style01

Style02

Style03

Style04

Style05

詳細を見る :https://lounie.jp/pages/250521_kanakosatoINFORMATION

発売日：2025年10月24日(金)

販売場所：LOUNIE公式オンラインストア、全国の直営店およびLOUNIEお取り扱いセレクトショップ

特集ページ：2025年10月月24日(金) LOUNIE公式オンラインストアにて公開

佐藤佳菜子さんプロフィール

「BAILA」「VERY」といった女性誌のほか、広告やカタログなどでも幅広く活躍中の超人気スタイリスト。ベーシックアイテムを基盤にしながらも、今の気分を反映させたスタイリングに根強いファンが多い。

Instagram：@kanakosato__

https://www.instagram.com/kanakosato__

山賀琴子さんプロフィール

モデル

2015年にはミス青山グランプリ、2016年にはMiss of Miss Campus Queen Contest グランプリを受賞。

大手芸能プロダクションで女優として活動したのち、2019年に株式会社COTOCOTOを設立。

2021年からELLEスタイルインサイダー、2024年からOggi専属アンバサダーとして活動。

Instagram：@kotokoyamaga

https://www.instagram.com/kotokoyamaga

LOUNIEについて

〈きれい・知的・かっこいい。〉をキーワードに自分らしくポジティブに生きる女性へ、上質で洗練されたスタイルを提案。

Instagram：＠lounie_jp

https://www.instagram.com/lounie_jp/