LOUNIE×スタイリスト佐藤佳菜子さんとの大人気コラボ企画、10月24日(金)発売！この冬の新作は「ほんのりモードなのに女っぽい」が叶う“ニットアップ”が登場。
アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営する、オリジナルブランド「LOUNIE(ルーニィ)」は、人気スタイリスト佐藤佳菜子さんとの、コラボレーションアイテムを2025年10月24日(金)より、LOUNIE公式オンラインストア、全国の直営店およびLOUNIEお取り扱いセレクトショップにて発売します。この冬のコラボレーションでは、「カーディガン」と「タイトスカート」のニットアップを制作。トレンドのパワーショルダーで遊び心を加えながらも、ウエストをゆるやかに絞った女っぽいシルエットにこだわり、洗練されたスタイルが完成。佐藤佳菜子さんならではの、日常に溶け込む“ほんのりモード”を体現したアイテムにご注目ください。
詳細はこちら :
https://lounie.jp/pages/251024_kanakosato
コラボレーションアイテムについて
ベージュ、ブラウン、オフ×ブラックの3色展開。カーディガン\25,300(税込) スカート\22,000(税込) ハンドウォッシャブル可能。
【ブークレミドルカーディガン】
人気のトレンド要素であるパワーショルダーをさりげなく取り入れ、羽織るだけで瞬時に旬のスタイルが完成します。ウエストはゆるやかにシェイプし、羽織ったときにすっきりとして、美しいラインを見せます。様々なボトムスに合わせやすい絶妙な丈感にこだわりました。
【ブークレニットタイトスカート】
タイトなシルエットながら、適度な肉感があり、ボディラインを拾いすぎない美シルエットを実現。裾さばきもよく、すっきりとした縦のラインを強調します。カーディガンとセットアップで着ることで、ウエストのシェイプとスカートのタイトなIラインが際立ち、「ほんのりモードなのに女っぽい」大人の洗練スタイルが完成します。
肩に取り外し可能なパッドを内蔵し、トレンドのパワーショルダーをさりげなく取り入れられます。
シンプルでモダンな丸いボタンが洒落たアクセントに。
下半身をすっきりと見せるIラインシルエット。
リブ編みのスカートにはバックスリットが入っており、歩きやすさと共に、女性らしい抜け感をプラス。
詳細を見る :
https://lounie.jp/pages/250521_kanakosato
INFORMATION
発売日：2025年10月24日(金)
販売場所：LOUNIE公式オンラインストア、全国の直営店およびLOUNIEお取り扱いセレクトショップ
特集ページ：2025年10月月24日(金) LOUNIE公式オンラインストアにて公開
佐藤佳菜子さんプロフィール
「BAILA」「VERY」といった女性誌のほか、広告やカタログなどでも幅広く活躍中の超人気スタイリスト。ベーシックアイテムを基盤にしながらも、今の気分を反映させたスタイリングに根強いファンが多い。
Instagram：@kanakosato__
https://www.instagram.com/kanakosato__
山賀琴子さんプロフィール
モデル
2015年にはミス青山グランプリ、2016年にはMiss of Miss Campus Queen Contest グランプリを受賞。
大手芸能プロダクションで女優として活動したのち、2019年に株式会社COTOCOTOを設立。
2021年からELLEスタイルインサイダー、2024年からOggi専属アンバサダーとして活動。
Instagram：@kotokoyamaga
https://www.instagram.com/kotokoyamaga
LOUNIEについて
〈きれい・知的・かっこいい。〉をキーワードに自分らしくポジティブに生きる女性へ、上質で洗練されたスタイルを提案。
Instagram：＠lounie_jp
https://www.instagram.com/lounie_jp/