TVアニメ化決定の超話題作「拷問バイトくんの日常」　ヤングアニマルWebで2巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社

(C)次見やをら/白泉社

ヤングアニマルWeb人気作品キャンペーン！！SNSでおなじみ＆グッズ化続々の超話題作★「拷問バイトくんの日常」（次見やをら）を、ヤングアニマルWebで2巻無料キャンペーン実施！！

11/10(月)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

https://younganimal.com/series/8f24a114d125e



【「拷問バイトくんの日常」（次見やをら）あらすじ】

殺しや拷問がひとつの“お仕事”として成り立っている世界。拷問会社で働くアルバイトのセロは、先輩のシウとともに、日々楽しく拷問にいそしんでいた。新人バイトのミケとヒューも加わり、ゆかいな拷問ライフは続く！ SNSで大人気＆同人版が即完売の超話題作が連載化！アナタの性癖に刺さる、ちょっぴりダークなお仕事コメディ(ハート)

『拷問バイトくんの日常』特装版7巻に高精細複製原画やスニーカーがついてくる限定グッズも本日より受注開始！

12月25日の『拷問バイトくんの日常』（次見やをら）最新7巻発売にあわせて、ヤングアニマルWebストア限定で、スペシャルグッズ付き特装版の完全受注生産での発売が決定！

10月24日から11月10日までの期間、ヤングアニマルWebストアにて予約注文をいただいた方に、『拷問バイトくんの日常』7巻と、描きおろしイラストを使用した高精細複製原画や特製スニーカーのセットをお届けします。

受注期間終了後の追加販売は予定していないため、気になる方はこの期間中にご予約ください！

詳しくはヤングアニマルWebストア(https://store.younganimal.com/pages/goumon-baito-kun-07)をチェック！！

https://store.younganimal.com/pages/goumon-baito-kun-07

【コミックス情報】1～6巻好評発売中！最新7巻は12/25発売！

『拷問バイトくんの日常 6』（次見やをら／著 白泉社）書影「拷問バイトくんの日常 6」

■著者名： 次見やをら

■ISBNコード：9784592165446

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.6.27

拷問会社で働くセロと先輩のシウ、新人のミケとヒューの４人。

ライバル会社も身内も新キャラもやってきて、職場はさらに楽しくにぎやかに!?

そして初めて語られる、シウが双子の母と共に過ごした時間――。

アットホームでゆる～い日常と、切ない過去のギャップに騒然!?

少しずつ謎がひも解かれる、エモくてダークなお仕事コメディ★最新刊