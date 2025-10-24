¥«¥ë¥Óー¤ÈÊ¡Åç¸©¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ªËö×¢¼òÂ¤¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÀìÍÑ¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È¡×¡Ø·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡Ù
¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO:¹¾¸¶ ¿®¡¢°Ê²¼¥«¥ë¥Óー)¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ø·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯10·î27Æü(·î)¤«¤éµÜ¾ë¸©¡¢»³·Á¸©¡¢Ê¡Åç¸©¤Ç¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¢¨¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè3ÃÆ¡£º£²ó¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎËö×¢¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿·¾ë Âçµ±¡¢°Ê²¼Ëö×¢¼òÂ¤¡Ë¤Î½ãÊÆ¼ò¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¸þ¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ç¤¹¡£¥«¥ë¥Óー¤Ïº£¸å¤â¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤ª¼ò¤È¾¦ÉÊ¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯²Û»Ò¤Î¿©¤ÙÊý¤ä¤ª¼ò¤Î°û¤ßÊý¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢½ªÎ»¡£°ìÉô¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢°ñ¾ë¸©¤Ç¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«È¯·Ð°Þ¡Û
¥«¥ë¥Óー¤ÏÊ¡Åç¸©¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò2022Ç¯1·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÆüËÜ¼òÎ¥¤ì¡×¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢2023Ç¯3·î¤ËÊ¡Åç¸©¤Î½ãÊÆ¼ò¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÀìÍÑ¾¦ÉÊ¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥·¥å ²´éÚ¥¢¥Òー¥¸¥çÌ£¡×¤òÈ¯Çä¡£Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥ë¥°¥é(R) ¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò2024Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÏÂè1ÃÆ¤ËÂ³¤¡Ö¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÆüËÜ¼òÎ¥¤ì¡×¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤«¤é»Ù»ý¤¬¹â¤¤¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢´Å¤¯°û¤ß¤ä¤¹¤¤¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¹¤¯ÆüËÜ¼ò¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅÙÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡Ù¤Ï¡¢°ë¤Î¹á¤ê°ú¤Î©¤Ä¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤ò¤¤«¤»¥³¥¯¿¼¤¯»Å¾å¤²¤¿¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È¡×¤Ç¤¹¡£³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¡¢Ê¡Åç¸©¤Î¼òÂ¢¡¦¼òÂ¤ÁÈ¹ç¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ÎÊý¡¹¤È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò·×2²ó¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÁªÄê¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ©ºî¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡Ø·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡Ù¤òÈ¯Çä¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥ìー¥Ðー¤ÎÁªÄê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤æ¤º¼·Ì£Ì£¡×¤ä¡Ö¤«¤Ü¤¹¾ßÌýÌ£¡×¤Ê¤É¡¢¹ç·×4¤Ä¤ÎÌ£°Æ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤È¤ÎÁêÀÅù¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¡Ö¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡×¤Ë·èÄê¡£¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºîÀ®¡£Ê¡Åç¸©¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬°ìÌÜ¤ÇÅÁ¤ï¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥·¥º¥ë¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×Ãæ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÆüËÜ¼ò¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤20～30Âå¤ÎÊý¤ËÆÃ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡ü¡Ø·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡Ù¤Ï¡¢°ë¤Î¹á¤ê°ú¤Î©¤Ä¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¤È¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤ò¤¤«¤»¤¿¥³¥¯¿¼¤¤¤ª¤¤¤·¤µ¤¬´®Ç½¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡üÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤´Å¤µ¤òÄÉµá¤·¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤¯·Ú²÷¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿½ãÊÆ¼ò¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°ÁÊµá¤ä¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ËÊ¡Åç¸©¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÊ¡Åç¸©¤Î·Á¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤Î²èÁü¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¡ÚËö×¢¼òÂ¤¤È½ãÊÆ¼ò¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
Ëö×¢¼òÂ¤¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Î²Å±Ê»°Ç¯¡Ê1850¡Ë¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¼·Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼ò¤òÂ¤¤êÂ³¤±¤ëÊ¡Åç¸©²ñÄÅ¼ã¾¾»Ô¤Î¼òÂ¤¤Ç¤¹¡£²ñÄÅ¤ÎÃÏ¼ò¤È¤·¤Æ¡¢²ñÄÅ¤ÎÊÆ¤È¿å¤ò»È¤¤¡¢²ñÄÅ¤ÎÉ÷ÅÚ¤ËÂ¨¤·¤¿¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤ª¼ò¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ãÊÆ¼ò¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤ÏÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ö´Å¤µ¡×¤òÄÉµá¤·¤¿½ãÊÆ¼ò¡£°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤Î¤¿¤á·Ú²÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¤´Å¤¤¡×¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¸ø¼°HP¤ÎURL¡§https://sake-suehiro.co.jp/
¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/suehirosakebrewery/
¸ø¼°Facebook¡§https://www.facebook.com/suehiroshuzo
¢£¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤Î³µÍ×
¸¶ºàÎÁÌ¾¡§ÊÆ¡Ê¹ñ»º¡Ë¡¢ÊÆ¤³¤¦¤¸¡Ê¹ñ»ºÊÆ¡Ë
ÀºÊÆÊâ¹ç¡§60¡ó
¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¡§14ÅÙ
²Á³Ê¡§990±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡Ê500ml¡Ë¡¡
¡ÚËö×¢¼òÂ¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£²ó¥«¥ë¥ÓーÍÍ¤ÈËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÈÆüËÜ¼ò¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¼ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë»É·ãÅª¤Ê·Ð¸³¤òÀÑ¤à¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¼«¿È¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤¬»Ô¾ì¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ëº£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÉáÃÊÆüËÜ¼ò¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤Êý¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¼ò¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤¯Âè°ìÊâ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿Ê¡Åç¸©¹Êó²Ý¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
Ê¡Åç¸©¤Ë¤Ï¡¢50°Ê¾å¤Î¼òÂ¢¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¹ñ¿·¼ò´ÕÉ¾²ñ¤Ç¤Ï¶â¾Þ¼õ¾Þ¿ôÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¸ÄÀË¤«¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆüËÜ¼ò¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ë¥Óー¤ò¤Ï¤¸¤á³§ÍÍ¤Î¸æ¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¤Î¼ò¡×¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¿·¾¦ÉÊ¤Î³«È¯¤ä¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ç¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¤Î¼ò¡×¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
～¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤¬¹¥¤¡©Ê¡Åç¤Î¤ª¤µ¤±¡ß·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È¿©¤ÙÈæ¤Ù¡ª～
¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤ÈÊ¡Åç¸©¤ÎÆüËÜ¼ò³Æ¼ï¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥é¥Ù¥ë¤ÎÆüËÜ¼ò¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖÄáÇµ¹¾¼òÂ¤¡¡²ñÄÅÃæ¾½ãÊÆ¼ò¡×¡¡¡ß¡¡¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×
¡¦¡ÖÌ´¿´¼òÂ¤¡¡ÆàÎÉèß¡¡½ãÊÆ¼ò Ìµ¤í²áÉÓ²ÐÆþ¤ì¡× ¡ß¡¡¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¡×
¡¦¡ÖÌ´¿´¼òÂ¤¡¡ÆàÎÉèß¡¡½ãÊÆ¼ò¡×¡¡¡ß¡¡¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È¡¡¾Æ¤¤Î¤êÌ£¡×
¡¦¡ÖËö×¢¼òÂ¤¡¡¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¡¡¡ß¡¡¡Ø·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡Ù
º¸¤«¤éÄáÇµ¹¾¼òÂ¤¡¡²ñÄÅÃæ¾½ãÊÆ¼ò¡¡¡ß¡¡¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¡¢Ì´¿´¼òÂ¤¡¡ÆàÎÉèß¡¡½ãÊÆ¼ò Ìµ¤í²áÉÓ²ÐÆþ¤ì ¡ß¡¡¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñー¡×¡¢Ì´¿´¼òÂ¤¡¡ÆàÎÉèß¡¡½ãÊÆ¼ò¡¡¡ß¡¡¡Ö·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È¡¡¾Æ¤¤Î¤êÌ£¡×¡¢Ëö×¢¼òÂ¤ ¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡¡¡ß¡¡¡Ø·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡Ù
～¹ç·×100Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ø·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡Ù¤È¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡ª～
¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î27Æü(·î) ～ 11·î2Æü(Æü)
±þÊçÊýË¡¡§¥«¥ë¥ÓーPRÉô¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@calbee_PR¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢³ºÅö¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
ÅöÁª¼Ô¿ô¡§100Ì¾ÍÍ¡ÊÃêÁª¡Ë
·Ê¡¡¡¡ÉÊ¡§¡Ø·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡Ù1¥±ー¥¹¡Ê12ÂÞ¡Ë¤È¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤¹¤¨¤Ò¤í¡×1ËÜ¡Ê300ml¡Ë
～Ê¡Åç¸©Æâ¤Ç¤Î¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤â¼Â»Ü¡ª～
È¯ÇäÁ°¤Î¡Ø·ø¤¢¤²¥Ý¥Æ¥È ¤¢¤µ¤ê¤Î¼ò¾ø¤·¥Ð¥¿ー»ÅÎ©¤Æ¡Ù¤ò¹ç·×2,000Ì¾ÍÍ¤ËÌµÎÁÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE WOMEN Regular Season ¥Ç¥ó¥½ー¥¨¥¢¥êー¥Óー¥º¥Ûー¥à¥²ー¥à
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î25 Æü(ÅÚ)¡¢26Æü(Æü) ³ÆÆü10:45～¡¡¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡ÂèÇÛÉÛ½ªÎ»
¾ì½ê¡§Ê¡Åç¥È¥è¥¿¥¯¥é¥¦¥ó¥¢¥êー¥Ê(¢©960-8166 Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¿Î°æÅÄ»úÀ¾²¼Àî¸¶41-1)