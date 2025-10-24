南青山・骨董通りのヴァルカナイズ・ロンドンに、英国の最旬ライフスタイルブランド「D.R. HARRIS」と「The Hettie」が初出店

BLBG株式会社

BLBG（ブリティッシュ・ラグジュアリーブランド・グループ）株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：田窪寿保）は、直営店である「ヴァルカナイズ・ロンドン（VULCANIZE LONDON）」の全店舗にて、英国最旬のライフスタイルブランドを新たに迎えました。

230年以上の歴史を持ち、現在もチャールズ国王陛下とカミラ王妃陛下の2つのロイヤル・ワラントを保持する「D.R.HARRIS（ディー・アール・ハリス）」に加え、英国のボリス・ジョンソン元首相の愛犬も着用するペットアクセサリーブランド「The Hettie（へティー）」など、英国でも人気のブランドが南青山に登場します。

ロンドン最古の薬局「D.R. HARRIS」が日本初の直営店を出店セント・ジェームス・ストリート29番地の「D.R. HARRIS」本社。

セント・ジェームズ29番地にあるロンドン最古の薬局、1790年創業の「D.R.HARRIS（ディー・アール・ハリス）」。長年男女問わず、英国人に愛用されてきたオーデ・コロンやアフターシェーブ、石けん、シャンプーなどの香り高い化粧品は、その質の高さに加え、気品とノスタルジーを感じさせるデザインも含めて人気が高いブランドです。

そんな「D.R.HARRIS」がヴァルカナイズ・ロンドンに日本初の直営店を展開。フレグランスも豊富に揃う青山店に加え、名古屋店、大阪店でも展開が予定されています。長い歴史を持つブランドが数多く揃う、南青山のリトルロンドンことヴァルカナイズ・ロンドンにまた一つ、“最古”と呼ばれるブランドが増えました。

限定ディスカバリーフレグランスセット 4950円オープンを記念した限定のディスカバリーセットが登場

直営店のオープンを記念して、ヴァルカナイズ・ロンドン限定のディスカバリーセットが数量限定で発売されます。セット内容は、2mlのコロンとオードトワレが5点セットになった限定ディスカバリーセット。オリジナルのミニバッグがセットになった、青山の店舗でしか手に入らない限定アイテムです。

コロン、オードトワレは、ブランドの中でも人気の香りを厳選。1790年のブランド創業時から大切に受け継がれたレシピで生み出された気品あふれる伝統の香りを少量ずつお楽しみいただけます。

ジョンソン首相も愛用！英国で話題のペットアクセサリーが期間限定で初出店

「英国の伝統」「持続可能なものづくり」「家族とペットの豊かな時間」という3つの価値を軸に、ペット用品を超えたライフスタイルを提案する、ラグジュアリーペットアクセサリーブランド「The Hettie（へティー）」は、シンプルながら温もりのあるデザイン、英国職人の手仕事による確かな品質、そして輸入手続きの安心感を兼ね備え、日本でも静かにファンを増やしています。展開する首輪・リード・ハーネス等は英国の名門生地会社「ムーン」のウールを使用して作られており、耐久性を持ちながらも上質なタッチ感で、愛犬を寒さから守ってくれます。

ハーネスやリードのサイズ・厚さも様々。日本に輸入されている商品は、日本の気候や、平均的な犬のサイズ等を考慮し専用開発された物が中心となっている。

ラインナップは、小型犬の多い日本市場向けに開発されたもので、10月23日よりヴァルカナイズ・ロンドン青山1Fにて展開中。一気に冷えた今年の冬こそ、暖かみ溢れるウール素材のアクセサリーを、愛犬にプレゼントしませんか。

◇ About D.R.HARRIS

「D.R.HARRIS（ディー・アール・ハリス）」は、外科医のヘンリー・ハリスと薬剤師のダニエル・ロートリーの兄弟によって創業。当時から大切に受け継がれたレシピは、230年以上経った現在もイギリスの幅広い年代で愛され続けています。薬局とはいえ、 男女問わず高い人気を誇っているのはオーデ・コロンやアフターシェーブ、石けん、シャンプーなどの香り高い化粧品。英国王室との縁も深く、1938年にクイーン・マザー（エリザベス王太后）からロイヤル・ワラントの授与を受けたのを皮切りに、エリザベス2世女王陛下、エディンバラ公フィリップ殿下、そして現在はチャールズ国王（皇太子時代より）、カミラ王妃陛下からもロイヤル・ワラントを頂戴しており、引き続きその栄誉を保持しています。

◇ About The Hettie

英国生まれのライフスタイルブランド「The Hettie（ヘティー）」は、上質なクラフトマンシップと英国らしいトラディショナルな様式美を融合させた、ペットアクセサリーを中心とするブランドです。2015年に設立され、すべての製品はイギリス国内でハンドメイド生産されるなど、「スローファッション」や「サステナブルな暮らし」を重視する姿勢が特徴です。デザインのインスピレーション源は英国のや自然溢れるカントリーサイドにあり、落ち着いた色合いと上品な質感が調和した製品が揃います。

◇ About VULCANIZE LONDON

2002年の開業して以来、英国ブランドのスペシャリティストアとして展開してきた「ヴァルカナイズ・ロンドン」は、2024年11月のリニューアルを経て、常に新しいカルチャーが生まれるロンドンを体現したストアへと生まれ変わりました。

東京でも最先端のファション&カルチャーが発信され続ける、南青山・骨董通りに拠点を構え24年目を迎える「ヴァルカナイズ・ロンドン」は、建物の1-2階（合計で660平米超）にわたる体験型のストアです。1階には、新たに生まれたショッピングゾーン「ロンドン・アーケード」と、カルチャー発信のハブとなる「ロンドン・スクエア」が広がります。2階には、ゆったりとした空間の中で、ヴァルカナイズがセレクトする英国ブランドの品々が揃うキュレーションショップを展開。英国王室御用達の伝統的なブランドショップが立ち並ぶ傍ら、ここ東京でリミックスされる新しい価値観やカルチャーを発信しています。新旧が行き交うロンドンの街をそのままに凝縮した「ヴァルカナイズ・ロンドン」は、国内で唯一、本物のブリティッシュネスを体感できる東京のリトル・ロンドンです。

【店舗情報】

ヴァルカナイズ・ロンドン 青山

〒107-0062 東京都港区南青山5-8-5 ザ・プレイハウス 1-2F

Tel. 03-5464-5255

営業時間：11:00 - 19:00 不定休



ヴァルカナイズ・ロンドン 名古屋

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1 ミッドランドスクエア3F

TEL：052-527-8835

営業時間：11:00 - 20:00 不定休 ※ミッドランドスクエアの営業時間、休業日に準じます。

ヴァルカナイズ・ロンドン 大阪

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-22 ハービス プラザエント B2F

TEL：06-6110-5610

営業時間：11:00 - 20:00 不定休 ※ハービスの営業時間、休業日に準じます。

ヴァルカナイズ・ロンドン公式インスタグラムアカウント

https://www.instagram.com/vulcanize_london_official/

ヴァルカナイズ・ロンドン公式オンラインストア

https://vulcanize.jp/