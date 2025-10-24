【ライブ配信/Zoom】「麹発酵物での有用物質生産法とその活用技術の開発について」セミナー開催！11月26日（水）主催：(株)シーエムシー・リサーチ

株式会社シーエムシー・リサーチ

🎓 講師：尾関 健二 氏（金沢工業大学 教授）

📆 開催日時：2025年11月26日（水）13:30～16:30

🖥️ Zoom配信 + 見逃しアーカイブ配信あり（資料付）

💬 テーマ：「麹発酵物での有用物質生産法とその活用技術の開発について」

――発酵メーカー必見！麹由来有用物質の大量生産・機能性評価・応用展開まで、コスト低減とSDGs両立の最新手法を解説。

【セミナーで得られる知識】

日本酒や甘酒のコストダウン、新商品開発のヒント及び新規機能性を付加した商品開発や販売促進への新規知識など

【セミナー対象者】

発酵メーカー関連の新商品開発の技術者、営業職などの方

〈セミナー趣旨〉

今回のセミナーでは、以下のテーマに関してご紹介いたします。

・ 高温障害米での日本酒のコストダウン製法と付加価値製法

・ 日本酒の主要成分α-エチルグルコシド（α-EG）を高める日本酒、ミリン、浴用酒の開発と焼酎残渣の全活用（SDGs）

・ α-EGの日用品、化粧品への応用とヒト機能性

・ α-EGの日本酒、酒粕、ミリンでのヒト試験

・ 米由来のレジスタントプロテイン（RP）の測定法と豆由来RPとの優位性

・ パックご飯、米菓のRP量と機能性判定

・ 原料米の違いでの甘酒中のRPなどの特徴

・ RP甘酒でのヒト試験

・ RPサプリのRP変性条件の紹介

・ 無効吸着現象（α-アミラーゼが米タンパク質に吸着）の抑制できる短時間でのRP甘酒製法

3）セミナープログラムの紹介

（途中休憩をはさみます）

1. 日本酒醸造での高温障害米用の溶解酵素剤と音楽振動技術の開発（近年全国で6回講演；日本酒蔵でコストアップになり大問題）

2. 各種醸造での日本酒の主要成分であるα-エチルグルコシド（α-EG）を高める発酵技術（SDGs技術も含めて）

3. α-EGのパッチ試験と線維芽細胞への影響（遺伝子発現も含めて）

4. α-EGの日用品、化粧品への活用技術

5. α-EGのヒト試験（日本酒、酒粕、ミリン）での新規機能性

6. 米由来の難消化性レジスタントプロテイン（RP）の定量法の開発と優位性（大豆などの豆タンパク質のRPと比べ）

7. 米飯、米菓のRP量と機能性判定

8. 原料米の違いでのRP甘酒の特長

9. RPサプリでの熱変性、pH変性条件の検討（プラセボの作成例の紹介）

10. RP甘酒でのヒト試験の新規機能性

11. 無効吸着現象を抑制できるRP甘酒の短時間製法（8時間）

12. 上記の更なるRP甘酒製法（5時間）

4）講師紹介

尾関 健二 氏 金沢工業大学 教授

【講師経歴】

1978年 岐阜大学 農学部 農芸化学科 卒業

1980年 岐阜大学大学院 農学研究科 修了

1980年 大関(株) 総合研究所

1988年 (株)醸造資源研究所に出向し国税庁醸造試験所と共同研究

1990年 大関(株) 総合研究所

1995年 博士（農学）東京大学

2004年 築野食品工業(株)

2005年 金沢工業大学 教授

詳細はこちら :https://cmcre.com/archives/138020/

