東京・南青山を彩る「ニジゲンノモリ」のイルミネーションイベント 『ドラゴンクエスト アイランド ウィンターカーニバル2025』 11月5日（水）より 開催決定
兵庫県立淡路島公園（愛称：ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園）内の「ニジゲンノモリ」を運営する株式会社ニジゲンノモリ（本社：兵庫県淡路市、代表取締役社長 貞松宏茂）は、2021年5月にオープンしたアトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」のオリジナルクリスマスツリーやコラボグッズのPOP UPストアなど、ドラゴンクエストの世界観を楽しめるイベント『ドラゴンクエスト アイランド ウィンターカーニバル2025』を11月5日（水）から12月25日（木）まで、PASONA SQUARE（東京・南青山）にて開催いたします。
また期間中12月23日（火）から25日（木）までの3日間限定で、PASONA SQUARE 広場に隣接するAnnex Aoyamaにて、「ドラゴンクエスト アイランド POP UPストアを」OPENいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332618&id=bodyimage1】
『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』は、「ロト三部作」と呼ばれる「ドラゴンクエスト」シリーズ本編の『ドラゴンクエスト』『ドラゴンクエストII 悪霊の神々』『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の世界観をモチーフにしたオリジナルストーリーを、リアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクションです。
この度、ニジゲンノモリとして東京・南青山で開催するイベント『ドラゴンクエスト アイランド ウィンターカーニバル2025』では、「ドラゴンクエスト アイランド」お馴染みのモンスターパネルと、スライムのLEDライトなどで装飾された高さ3.6mの「ドラゴンクエスト アイランド オリジナルクリスマスツリー」を設置。
また「ドラゴンクエスト」シリーズでお馴染みの“ふくびき”が商品となった「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」を、ポップアップストアにて出張販売すると同時に、クリスマス限定の新商品も販売いたします。
ニジゲンノモリは、本イベントを通して、東京都内における兵庫県淡路島の更なる認知拡大に寄与してまいります。
■ 『ドラゴンクエスト アイランド ウィンターカーニバル2025』概要
開催期間：
2025年11月5日（水）～12月25日（木）
※「ドラゴンクエスト アイランド POP UPストア」は12月23日（火）から25日（木）までの期間限定で開催
※クリスマスツリーは、毎日17時～21時の間で点灯いたします
場所：
パソナグループ PASONA SQUARE ANNEX青山＆広場（東京都港区南青山3-1-30）
内容：
（1）ドラゴンクエスト アイランド オリジナルクリスマスツリー
高さ3.6mのツリーにスライムのLEDライトなどが装飾された「ドラゴンクエスト アイランド オリジナルクリスマスツリー」とモンスターパネルをPASONA SQUARE 広場に設置。毎日17時～21時にて点灯いたします。
（2）ドラゴンクエスト アイランド ポップアップストア
通常はニジゲンノモリ現地でしか購入ができない“ふくびき”商品の「ドラゴンクエスト ふくびき所スペシャル ～大魔王ゾーマとはじまりの島！編～」をPASONA SQUARE 広場に隣接するANNEX青山にて、販売いたします。さらにクリスマス限定の新商品も販売いたします。
【営業時間】12月23日（火）～25日（木）／11:00～20:00
入場料：無料
備考：記載は現時点のもので、変更の可能性があります
■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要
■『ドラゴンクエスト アイランド 大魔王ゾーマとはじまりの島』概要