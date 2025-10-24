Slkor、画期的な低消費電力ホールスイッチ SL1603SL を発表、携帯端末向け検知性能を再定義
超小型SOT-23パッケージで1.6μAの消費電力を実現、TWSイヤホンやIoTデバイスのバッテリー寿命にブレイクスルーをもたらす
先進的なセンサー技術のリーダーであるSlkorは本日、新しい超低消費電力ホールスイッチセンサーである SL1603SL https://www.slkoric.com/hall-effect-sensor/sl1603sl-hall-sensor-sot-23/2036/#desc シリーズ を発表しました。業界をリードする1.6μA@1.8Vのスタンバイ電流（5Hz版）、無極性（オムニポーラ）磁気応答、デュアル選択可能なスレッショルド（33G/46G）を特徴とし、このソリューションは空間に制約のあるバッテリー駆動デバイス向けに高精度の非接触検知を実現します。TWSイヤホン、スマートロック、その他のコンパクトなアプリケーションにおいて、エネルギー効率を40%向上させます。
画期的な技術革新
消費電力の革新:
5Hz版: 1.6μA @ 1.8V
20Hz版: 3.3μA @ 1.8V
インテリジェントな磁気検知:
選択可能な33G低スレッショルド / 46G高スレッショルドモード
無極性（N/S極）トリガーにより、取り付け許容誤差を50%向上
産業グレードの堅牢性:
8KV ESD保護（HBM）
-40℃ から +85℃ での安定動作
「TWSイヤホンの蓋開閉検知アプリケーションにおいて、SL1603SL（5Hz + 33G）はバッテリー寿命を18ヶ月に延長します」と、Slkorのチーフプロダクトエンジニアは述べています。「その無極性応答により、磁極の方向に関する課題が解消されます」
アプリケーション最適化の選択ガイド
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332608&id=bodyimage1】
アプリケーションエコシステム
民生電子機器: TWSイヤホンの蓋開閉検知、折りたたみスマートフォンのウェイクアップ
産業制御: バルブ位置検知、セキュリティロック状態検知
計測機器: 流量測定、ガスメーター計数
新興分野: ARグラスのヒンジ検知、医療用安全スイッチ
プラグアンドプレイ実装
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332608&id=bodyimage2】
設計上のヒント: 100nFのデカップリングコンデンサをVDDピンから1mm以内に配置（Page 1 注記参照）
サプライチェーンとサポート
パッケージ: 標準 SOT-23-3L （2.9×2.8mm）
納期: テープ＆リール/トレー、12週間のリードタイム
設計ツール: 磁気シミュレーションキット + EMCガイドライン
主要技術仕様
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332608&id=bodyimage3】
RoHS、REACH、および産業用長期信頼性基準に準拠。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332608&id=bodyimage4】
Slkorについて:
SLKORは、中国深圳に本社を置く、パワーセミコンダクター分野で急速に台頭している国家認定ハイテク企業です。北京と蘇州に研究開発センターを有し、その中核技術チームは清華大学出身者で構成されています。炭化ケイ素（SiC）パワーデバイス技術の革新者として、SLKORの製品は、新エネルギー自動車、太陽光発電、産業用IoT、民生家電などで広く使用され、世界中の10,000社以上の顧客に重要な半導体ソリューションを提供しています。
同社は年間20億ユニット以上を供給し、そのSiC MOSFETと第五世代超高速回復SBDダイオードは、効率比と熱安定性において業界の基準を築いています。SLKORは100件を超える発明特許を保有し、2,000以上の製品モデルを提供しており、パワーデバイス、センサー、電源管理ICにわたる知的財産ポートフォリオを継続的に拡大しています。ISO 9001、EU RoHS/REACH、CP65準拠などの認証は、技術革新、リーン生産、持続可能な開発に対する同社の確固たる取り組みを示しています。
配信元企業：Shenzhen Slkormicro Semicon Co.,Ltd.
