大気プラズマ溶射コーティング（APS）市場、2025年に568百万米ドル、2031年に800百万米ドル到達へ
2025年10月24日に、QYResearch株式会社（所在地：東京都中央区）は、「大気プラズマ溶射コーティング（APS）―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の最新調査レポートを発表しました。本レポートでは、大気プラズマ溶射コーティング（APS）市場の動向を深く掘り下げ、売上、市場シェア、主要企業のランキングなどを包括的に分析しています。さらに、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の市場動向を整理し、2020年から2031年までの市場動向に基づく成長予測を掲載しています。本調査では、定量データに加え、競争環境の変化や企業の成長戦略を読み解くための定性的な分析も行い、業界関係者がより戦略的な意思決定を行えるよう支援しています。
大気プラズマ溶射（Atmospheric Plasma Spraying, APS）は、アルゴンや窒素などのプラズマガスを用いて粉末材料を高温溶融し、大気中で基材に吹き付ける表面改質技術である。溶射温度が高く、セラミック、金属、複合材料のコーティングに対応できる。遮熱、耐摩耗、耐腐食などの目的でガスタービン部品、バルブ、医療用チタンインプラントなどに広く採用されている。大気下での成膜が可能なため設備コストを抑えられ、厚膜形成や広範囲加工にも適する。膜の密着強度や組織制御を最適化することで、耐久性と信頼性を高められる。
１．大気プラズマ溶射コーティング（APS）市場規模
大気プラズマ溶射コーティング（APS）の世界市場規模は2024年に540百万米ドルと推定され、2025年には568百万米ドルに達すると予測されています。さらに、2025年から2031年まで年平均成長率（CAGR）5.9%で成長すると予測されています。この成長により、2031年には市場規模が800百万米ドルに達すると見込まれています。
２．大気プラズマ溶射コーティング（APS）市場の分類と主要企業
主要企業の市場シェア
大気プラズマ溶射コーティング（APS）市場の主要企業には、以下の企業が含まれます：KoMiCo、 UCT （Ultra Clean Holdings, Inc）、 Pentagon Technologies、 TOCALO Co., Ltd.、 Mitsubishi Chemical （Cleanpart）、 Cinos、 Hansol IONES、 WONIK QnC、 DFtech、 TOPWINTECH、 Oerlikon Balzers、 Frontken Corporation Berhad、 Hung Jie Technology Corporation、 Jiangsu Kaiweitesi Semiconductor Technology Co., Ltd.、 HCUT Co., Ltd、 Shanghai Companion、 Value Engineering Co., Ltd、 Chongqing Genori Technology Co., Ltd、 Aldon Group、 Vivid Inc.
本レポートでは、これらの企業の売上、市場シェアなどを詳細に分析し、業界の最新動向を明らかにしています。
製品別・用途別市場分類
大気プラズマ溶射コーティング（APS）市場は、以下のセグメントに分類されます。
製品別：Y2O3 Coating、 Al2O3 Coating and Others
用途別：Semiconductor Etching Parts、 Semiconductor Deposition Equipment Parts
また、本レポートでは地域別の市場動向についても詳しく分析しています。
地域別市場分析
以下の主要地域・国ごとの市場規模、成長率、需要動向を詳しく解説します。
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東・アフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
