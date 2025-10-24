こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
「技能五輪国際大会技能体験プログラム」参加者募集中！
愛知県では、2028年技能五輪国際大会の開催に向け、県内の機運醸成に取り組んでおり、
愛知県内の児童・生徒を対象に、
技能やモノづくりの魅力を伝えるとともに、大会への興味・関心を喚起させることを目的として
「技能五輪国際大会技能体験プログラム」を実施します。
講師には、様々な競技職種のチャンピオン（技能五輪国際大会出場選手）を招き、
その世界レベルの技能を体感することで、技能五輪への理解を深めるとともに、
参加した児童・生徒が将来、大会出場を目指す等きっかけ作りを行います。
また、各プログラムの内容は、実際の技能五輪国際大会の競技職種に即した内容となっており、
日常では体験できない内容となっております！
＊愛知県：プレスリリース
https://www.pref.aichi.jp/press-release/kokusaiginoutaikenbosyu2025.html
募集プログラム
（１）小学生対象プログラム 対象：県内在住の小学校4～6年生
全６プログラムについて満員御礼
（２）中学生対象プログラム 対象：県内在住の中学校1～3年生
以下、４プログラムについて残りわずか
・グラフィックデザイン
・モバイルアプリケーション開発
・ウェブデザイン
・機械製図CAD