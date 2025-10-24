愛知県では、2028年技能五輪国際大会の開催に向け、県内の機運醸成に取り組んでおり、

愛知県内の児童・生徒を対象に、

技能やモノづくりの魅力を伝えるとともに、大会への興味・関心を喚起させることを目的として

「技能五輪国際大会技能体験プログラム」を実施します。

講師には、様々な競技職種のチャンピオン（技能五輪国際大会出場選手）を招き、

その世界レベルの技能を体感することで、技能五輪への理解を深めるとともに、

参加した児童・生徒が将来、大会出場を目指す等きっかけ作りを行います。

また、各プログラムの内容は、実際の技能五輪国際大会の競技職種に即した内容となっており、

日常では体験できない内容となっております！

＊愛知県：プレスリリース

https://www.pref.aichi.jp/press-release/kokusaiginoutaikenbosyu2025.html

募集プログラム

（１）小学生対象プログラム 対象：県内在住の小学校4～6年生

全６プログラムについて満員御礼

（２）中学生対象プログラム 対象：県内在住の中学校1～3年生

以下、４プログラムについて残りわずか

・グラフィックデザイン

・モバイルアプリケーション開発

・ウェブデザイン

・機械製図CAD



























