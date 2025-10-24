11月19日（水曜日）、AP西新宿において令和7年度第2回GFVC推進官民協議会全国セミナーを開催します。今回のセミナーではハラールに焦点を当て、ハラール市場への食品産業の海外展開の取組と現地市場の状況、今後の展望等について紹介します。

１．概要

グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会においては、例年、食品関連企業の海外展開の機会を増大するための一助として、情報提供のためのセミナーを開催しています。 今回のセミナーではハラールに焦点を当て、ハラール市場への海外展開について知見を有する専門家に加え、海外進出に取り組まれている食品製造企業をお招きし、事業の概況や課題、今後の展望等についてご説明いただきます。 また、GFVC推進官民協議会より、令和7年度に開催しているアドホック・アドバイザリーボード会合における成果を含め、最近の活動報告を行います。

２．セミナー内容

【タイトル】令和7年度第2回GFVC推進官民協議会全国セミナー ～ハラール対応の実際～

【日時】令和7年11月19日（水曜日）14時00分から15時30分まで

【形式】対面（100人程度）・オンライン（200人程度）のハイブリッド形式

【会場】AP西新宿4階H会議室 （〒160-0023 東京都新宿区西新宿7-2-4新宿喜楓ビル）

【主催】グローバル・フードバリューチェーン（GFVC）推進官民協議会

３．プログラム（敬称略）

1. 開会

農林水産省大臣官房輸出促進審議官 三野敏克

2. GFVC推進官民協議会の活動報告（オンライン）

GFVC推進官民協議会代表 深川由起子氏

3. 基調講演：ハラール市場への海外展開について

一般社団法人ハラル・ジャパン協会代表理事 佐久間朋宏氏

4. 海外展開の事例紹介 ふぁん・じゃぱん株式会社代表 五木田貴浩氏

5. 海外現地のハラール市場について（オンライン）

マレーシア輸出支援プラットフォーム 前田知秀氏

UAE輸出支援プラットフォーム 奥村真由氏

6. 質疑応答、閉会

（注）上記の内容は現時点の予定であり、今後変更となる可能性がございます。

４． ご参加を希望される皆様へ

（1） 申込方法及び申込期間

【申込方法】オンラインで参加される場合も含め、次の申込フォームに必要事項を明記の上、お申込みください。

申込フォーム[外部リンク]

【申込期間】 令和7年10月24日（金曜日）から令和7年11月14日（金曜日）17時00分まで

※本セミナーは、GFVC推進官民協議会会員に限らずご参加いただけます。ただし、参加申込人数が定員（100名程度）に達した場合、締切前に申込受付を終了させていただく場合がございます。

（2） 参加される皆様へ

次の留意事項を遵守してください。これらを守らない場合は、参加をお断りすることがあります。

・会議を撮影、録音しないこと

・会議の進行を妨げる行為を行わないこと

（3）報道関係者の皆様へ

取材を希望される方は、申込フォームによりお申込みの際、旨を併せて入力してください。

５．添付資料

・開催チラシ(PDF : 855KB)