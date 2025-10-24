温室換気装置の世界市場2025年、グローバル市場規模（水平循環ファン、垂直循環ファン）・分析レポートを発表
2025年10月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「温室換気装置の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、温室換気装置のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
世界の温室換気装置市場概要
本調査によると、世界の温室換気装置市場は2023年において数十億米ドル規模と評価され、2030年にはさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率も堅調に推移するとされています。本レポートでは、特に温室内の送風機（ファン）に焦点を当て、果実・野菜用温室および園芸温室における市場動向を分析しています。さらに、業界チェーンの発展状況、主要地域の市場環境、主要企業の競争構造、最新技術や特許動向についても包括的に検討しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別分析によると、北米および欧州では政府による持続可能な農業政策の推進や消費者の環境意識の高まりを背景に、安定した市場成長が続いています。特に欧州ではエネルギー効率の高い換気装置や自動制御システムの導入が進み、温室環境の最適化に向けた技術投資が増加しています。
一方、アジア太平洋地域では、中国が圧倒的な市場リーダーとして位置づけられています。旺盛な国内需要、農業近代化政策、強固な製造基盤を背景に、同国は世界市場を牽引しています。日本、韓国、インド、東南アジア諸国でも、施設園芸や高付加価値農業の拡大により換気システムの需要が急速に高まっています。
________________________________________
市場構造と分析枠組み
本レポートは、温室換気装置市場をマクロおよびミクロの両面から多角的に分析しています。
市場規模とセグメントの面では、製品タイプ別（水平循環ファン、垂直循環ファン）、用途別（果実・野菜温室、園芸温室、その他）に分類し、それぞれの販売数量、収益、シェアを明らかにしています。水平循環ファンは空気の均一循環による温度・湿度の安定化に優れ、垂直循環ファンは高密度栽培環境での通気性改善に効果的であると評価されています。
また、産業分析では、政策規制、技術革新、消費者嗜好、気候変動への対応など、業界全体に影響を与える主要因を体系的に整理しています。環境負荷低減、省エネルギー、作物品質向上のための技術開発が、今後の市場拡大を支える中核的な要素とされています。
________________________________________
市場予測と成長要因
本レポートによると、2019年から2030年にかけて、温室換気装置市場は持続的に成長を続けると予測されています。特に、自動制御型換気システムやセンサー技術の導入により、温度・湿度・二酸化炭素濃度の最適管理が可能になり、精密農業への移行が加速しています。また、気候変動による不安定な気象条件が続く中で、施設園芸の重要性が増しており、安定的な収穫を実現するための換気システム投資が拡大しています。
________________________________________
企業別分析
主要企業としては、Vostermans、Agra Tech、Gothic Arch、Toto Kogyo Co., Ltd.、Suncool System、SN Air Corporation、Dalsem、Harnois、Muntersなどが挙げられます。
これらの企業は、温室換気装置の設計から製造、設置、アフターサービスまでを包括的に提供しており、技術力と信頼性の高さで評価されています。特にVostermansとMuntersはグローバル市場で強い競争力を持ち、省エネ性能と耐久性の高いファン技術で高いシェアを確保しています。日本のToto Kogyo Co., Ltd.も、アジア市場での温室設備供給において重要な地位を占めています。
