ＢＳテレ東「全力YELL！ボートレーススピリッツ」１１月前半放送内容のお知らせ

一般財団法人BOATRACE振興会

一般財団法人BOATRACE振興会（東京都港区六本木）が制作協力し、ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）で毎週日曜日１６：００～１６：５４に放送している「全力YELL！ボートレーススピリッツ」。注目レースを生中継するとともに、ボートレース／ボートレーサーを応援する各種コーナー・企画や最新トピックスの紹介等、ボートレースの魅力や楽しさをたっぷりとお届けします。１１月前半の放送内容は以下の通りです。

【１１月２日（日）】稲村亜美さんがゲスト出演！

▪ボートレース下関「ＧIIモーターボート大賞 男子スピードキング決定戦」4Ｒ（最終日）

▪ボートレース多摩川「第１６回ボートレースレディースＶＳルーキーズバトル」12Ｒ 準優勝戦（5日目）

下関は、ＳＧ覇者１３人が集結する豪華なレースに！注目は、地元エースの寺田祥！１０月には当地１５回目の優勝、さらにＳＧ優勝経験もある得意水面で、トップレーサーたちを押し退け頂点に立つことができるか！？多摩川の注目は、１０月に戸田ＧIIIオールレディースで優勝を飾ったことが記憶に新しい倉持莉々！２０２３年には女子レーサー史上５人目となるＳＧ優勝戦進出を決めた実力者で、男子顔負けのターンスピードが魅力。母になってからも活躍が続いており、当地での初優勝にも期待したい！対するは、こちらも混合戦で強さを発揮する西橋奈未！さらに、リニューアルされた江戸川の新宿舎を公開！渡辺将司がその魅力に迫る！ゲストはタレントの稲村亜美。ぜひお見逃しなく！

【１１月９日（日）】宮下純一さんがゲスト出演！

▪ボートレース丸亀「ＧI開設７３周年記念 京極賞」3Ｒ（3日目）

▪ボートレース福岡「ルーキーシリーズ第２０戦・スカパー！ＪＬＣ杯」12Ｒ（4日目）

丸亀の注目は馬場貴也！今年は７月ＳＧオーシャンカップでの優勝戦２着、９月ＧI高松宮記念で優勝と近況絶好調！１２月の住之江グランプリに向けて、引き続き好調を維持できるか！？対するは、地元勢の森高一真！今年４月の桐生ＰＧIマスターズチャンピオン優勝に続き、通算６度目のＧI優勝達成となるか！？福岡の注目は住之江フレッシュルーキー・石本裕武！今年７月にＡ１初昇格を果たした後は2度の優勝戦進出、１度の優勝と勢いが止まらない！対するは高井雄基！同じく今年のフレッシュルーキーであり、7月にＡ１級に初昇格した若手同士の熱い戦いに期待！さらに、レーサーたちが過ごす江戸川の新宿舎とはどんな所なのか！？ゲストの宮下純一が直撃取材！お楽しみに！

＜番組概要＞

番組名：全力YELL！ボートレーススピリッツ

放送局：ＢＳテレビ東京（ＢＳテレ東）

放送日時：毎週日曜１６：００～１６：５４

出演者：【MC】磯山さやか（タレント） 【解説】渡辺将司（マクール編集長）

ウェブサイト：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/boatracespirits/

ファンクラブサイト：https://boatrace-premier.jp/

公式X：@zenryokuYELL

※都合により放送日時・内容が変更される場合があります。