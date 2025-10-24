「ココナッツサブレ」×「ビアードパパ」、夢のコラボが帰ってきた！「ココナッツサブレ シュークリーム味」 と 「ココナッツサブレミニ シュークリーム味 ～贅沢仕立て～」 を2025年11月から順次発売

日清シスコ株式会社

日清シスコ株式会社 (社長：山田 道明) は、「ココナッツサブレ シュークリーム味」を11月3日(月)に全国で新発売するとともに、「ココナッツサブレミニ シュークリーム味 ～贅沢仕立て～」を11月17日(月)にコンビニエンスストア (一部を除く) で先行発売し、12月1日(月)から全国のスーパーマーケットなどでも販売します。

ココナッツサブレ シュークリーム味ココナッツサブレミニ シュークリーム味 ～贅沢仕立て～

「ココナッツサブレ」は、1965年の誕生以来、原材料や製法をほとんど変えることなく、発売当時から受け継ぐ“サクサクッ、あきないおいしさ”でご愛顧いただいているロングセラーブランドで、今年発売60周年を迎えました。

2023年に人気シュークリーム専門店「ビアードパパ」とのコラボ商品を発売したところ、大変ご好評をいただきました。今回、お客さまから寄せられた復活のご要望にお応えして再登場します。

「ココナッツサブレ シュークリーム味」は、「ビアードパパ」のシュークリームをイメージした、カスタードのようにふんわりと甘い香りが特長です。「ココナッツサブレミニ シュークリーム味 ～贅沢仕立て～」は、濃厚でコクのあるカスタード風のチョコレートコーチング*でサクサクとした食感の「ココナッツサブレミニ」をコーティングし、スイーツのような贅沢なおいしさに仕上げました。

“美味しさの幸せ”を感じられる今だけのコラボ商品を、この機会にぜひお楽しみください。

* 菓子などのコーティングに使用される、チョコレート類を原料の一部に含む食品。



■商品特長

「ココナッツサブレ シュークリーム味」

・「ビアードパパ」のシュークリームをイメージした、カスタードのようにふんわりと甘い香りが特長の「ココナッツサブレ」

・持ち運びしやすく、シェアしやすい、いつでもサクサクした食感が楽しめる小分け包装

「ココナッツサブレミニ シュークリーム味 ～贅沢仕立て～」

・濃厚でコクのあるカスタード風のチョコレートコーチングでサクサクとした食感の「ココナッツサブレミニ」をコーティング

・チョコが手につきにくいので、仕事の合間のおやつにもぴったり

・食べたい分を食べたい時に楽しめる、持ち運びにも便利なチャック付きスタンドパック

■「ビアードパパ」店舗でのコラボ企画について

全国の「ビアードパパ」店舗で「ココナッツサブレシュー」を11月1日(土)に発売します。さらに、「期間限定スペシャルセット」をはじめとする対象セットをお買い上げの方には、先着で「ココナッツサブレミニ(15g)」をプレゼントします。

※プレゼントは、各店舗の予定数量に達した時点で終了します。

■「ビアードパパ」について

「いつも できたて 作りたて」

ビアードパパは、お店で手作りのシュークリーム専門店。シュー生地は常にオーブンで焼き上げ、クリームは新鮮な状態を保つため毎日お店で手作りしています。お口に入れた瞬間のサクッとした食感、トロ～リなめらか舌触り。そして、食べた人の最高の笑顔。そんな“美味しさの幸せ”をお届けしたくて、素材や製法にいくつものこだわりを持っています。

[URL] https://www.beardpapa.jp/

■商品概要

・商品名：ココナッツサブレ シュークリーム味

・内容量：16枚 (4枚×4袋)

・希望小売価格：ノンプリントプライス

・発売日：2025年11月3日(月)

・発売地区：全国

・商品名：ココナッツサブレミニ シュークリーム味 ～贅沢仕立て～

・内容量：29g

・希望小売価格：ノンプリントプライス

・発売日：コンビニエンスストア (一部を除く):2025年11月17日(月)

スーパーマーケットなどの量販店:2025年12月1日(月)

・発売地区：全国