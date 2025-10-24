「Matured by Onkyo」新商品発売のお知らせ（北雪酒造株式会社（新潟県））
オンキヨー株式会社（所在地：大阪市中央区、代表取締役社長：大朏 宗徳、以下「当社」といいます。）は、音響機器ビジネスにおいて長年培ってきた音に関する技術やノウハウを異業種に展開し、新しいビジネスを創造することを目指して協業を進めております。その中で進めている、醸造酒や食品への音楽加振による熟成を目的とした、音楽食品ビジネスについて、「Matured by Onkyo」を掲げた商品拡大にむけ、2023年5月、株式会社北雪酒造（所在地：新潟県佐渡市、代表取締役社長：羽豆 大、以下「北雪酒造社」といいます。）と共に当社の加振技術を用いた音楽振動熟成の日本酒を開発しました。
このたび、当社は、北雪酒造社とのコラボレーションによる第２弾の商品として、新たな商品を開発しました。この新商品は、2025年10月14日から販売されております。この商品には、当社技術の証である「Matured by Onkyo」が付されています。
【新商品概要】
北雪 純米大吟醸
原料米 五百万石（新潟県産）
精米歩合 45％
アルコール度 15％
内容量：720ml
製造元：株式会社北雪酒造
当社は、「音で世界をかえる」のスローガンのもと、開発事業とマーケティング事業を行っています。
開発事業では、Onkyoブランドのオーディオ製品・スピーカーの開発において培ってきた「音」「振動」の技術をベースに、医療・食品・産業・インフラ分野において研究開発を行い、その成果をお客様に提供しています。
マーケティング事業では、アニメ・VTuber等とのコラボレーション製品の企画・販売、店舗・ECサイトの運営等を行っております。
当社は、開発事業部門・マーケティング事業部門一丸となって、Onkyoブランドの認知度を上げるマーケティングを行っています。当社事業の今後の展開に、ご期待下さい。
【北雪酒造について】
明治5年に佐渡で創業以来、古きを重んじる酒づくりを守り受け継がれてきた熟練の技。
一方、攻める酒蔵として考えられる可能性に挑戦し、音楽演奏や超音波振動、遠心分離機など
これまでになかった新たな“一手”を次々に取り入れ日本酒づくりの時代を切り開く、イノベーティブな
酒づくりを行っています。
～北雪酒造ホームページより～ https://sake-hokusetsu.com/hokusetsu/
◆Matured by Onkyoについて
当社ルーツの1946年創業以来、当社は、音を扱う専門メーカーの研究開発部門として、測定器だけの評価に頼らず、感覚量を技術に落とし込むといったオーディオ設計を行ってまいりました。
“物理的な正しさで再生純度を高め、音楽表現力を引き出すオーディオ設計を食品に応用し、音楽がもつ自然の力を使って素材のポテンシャルを最大限に引き出す” をテーマに音楽振動が酵母に与える影響について東京農業大学とともに研究解明を進めております。
それぞれの環境に合わせた最適な音楽加振と味への追求を「Matured by Onkyo」として掲げ、今後多くの分野において付加価値のある提案を行ってまいります。
また、当社は、研究の成果として、発酵過程における振動の与え方をもろみ等の状態に応じて変化させる発明（※１）について、特許権を取得致しました。この特許発明により、状態に応じた振動を与えることができるため、できあがった製品の品質のばらつきを抑制することができます。
