リヤカー専門店リヤカーの森、会議用長机を運べる大型軽量モデルR255kを新発売 ～折りたたみ式アルミリヤカーの国内最大手メーカーが、業務用運搬の常識を変える～
リヤカー専門店リヤカーの森は、新モデルR255kの正式発売を開始しました。
本製品は、会議用長机をそのまま運搬できる超大型軽量リヤカーとして設計され、防災現場・教育機関・法人イベント・自治体施設などでの大型資材運搬を効率化します。
リヤカーの森は、創業以来10年以上にわたり軽量・高耐久・折りたたみ式アルミリヤカーを専門に扱う日本唯一のリヤカー専門店として知られています。
R255kの商品概要- 会議用長机にも対応する大型軽量アルミリヤカー
R255kは、アルミ製軽量フレームを採用しながらも耐荷重200kgを実現した業界トップクラスの大型リヤカーです。
製品仕様
製品名：R255k（アルミリヤカー・折りたたみ式）
積載重量：200kg
本体重量：約25.5kg
荷台サイズ：横2060×縦1060×高さ640mm
折りたたみ時サイズ（段ボール梱包時）：1490×370×700mm（合計257サイズ）
タイヤ：ノーパンク仕様（空気補充不要）
保証期間：3年間
価格：通常価格268,000円 → セール価格149,000円（税込・送料無料）
在庫：国内倉庫に在庫あり。即日発送対応。
詳細：
https://rear-car.jp/aluminum-rear-car-255k/
折りたたみ設計により、収納や車載が容易。イベント会場や学校、官公庁の備蓄倉庫など限られたスペースでも保管が可能です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332279&id=bodyimage1】
開発背景：会議用長机をそのまま運べるリヤカーが欲しい
近年、災害対策やイベント運営において長尺物や大型什器を安全かつ効率的に運搬したいという要望が増加しています。
リヤカーの森はその声に応える形で、R255kを開発。会議用長机サイズを余裕で積載可能とする構造を採用し、公共施設や法人イベント現場での運搬効率を大幅に向上させました。
リヤカーの森の特徴と強み：大型軽量リヤカー × 折りたたみ式 × 国内倉庫在庫あり
・軽量で扱いやすいアルミリヤカー：
大型モデルでありながら約25.5kgの軽量設計。女性職員や高齢者でも簡単に操作可能。
・折りたたみ式リヤカー：
工具不要で折り畳み可能。収納や車載もスムーズに行えます。
・安くて質が良い直販体制:
国内で設計・品質管理を行い、海外の自社工場で生産。中間業者を省くことで、他社比最大45％安価を実現。
・国内倉庫に在庫あり・即日発送:
埼玉県鶴ヶ島市の750坪倉庫に常時在庫を保有し、正午までの注文で即日出荷。全国どこでも送料無料でお届けします。
リヤカーの森の導入実績：教育機関・自治体・大手企業にも選ばれるリヤカー専門店
リヤカーの森は、これまでに多数の教育機関・自治体・法人に製品を納入しており、国内最大級のアルミリヤカー専門店として確固たる地位を築いています。
導入実績の一例
・東京大学
・京都大学
・神奈川県
・品川区
・札幌市
・三菱地所
・株式会社ヨコハマタイヤジャパン
・茨城県警察
また、消防団や町内会、学校防災センター、イベント運営団体などでも広く採用されています。
防災備蓄から資源回収、祭り・花火大会などのイベント資材運搬まで、全国の現場でリヤカーの森の折りたたみ式アルミリヤカーが活躍しています。
リヤカーの森の環境・社会への取り組み（SDGs）
リヤカーの森は、単なる販売事業にとどまらず、持続可能な社会づくりに貢献するリヤカー専門企業としてSDGsにも積極的に取り組んでいます。
目標3（健康と福祉）：安全設計で事故リスクを低減
目標9（産業と技術革新）：環境負荷を抑えた製造体制
目標12（つくる責任・つかう責任）：リサイクル材を使用した長寿命設計
目標17（パートナーシップ）：災害時の物資協力（例：能登半島地震での緊急支援）
リヤカーの森の今後の展開
リヤカー専門店リヤカーの森では、今後も誰でも安心して使える軽量アルミリヤカーを軸に、防災・教育・農業・イベントなど各分野の現場ニーズに応える製品開発を推進していきます。
リヤカー専門店リヤカーの森 公式サイト：
https://rear-car.jp/
配信元企業：株式会社エグゼクティブマーケティングジャパン
